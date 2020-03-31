31 марта 2020, 19:34
Правительство Приамурья предоставило свой автопарк больницам и волонтерам
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Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился передать автомобили правительственного парка в распоряжение местных больниц и волонтеров. Все расходы на содержание машин возьмут на себя областные власти.
Фото: amurobl.ru
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Огромный объем работы медики выполняют на выезде. Мобильные бригады берут анализы у людей с признаками ОРВИ, находящихся на самоизоляции, выписывают льготные рецепты и продолжают ездить по вызовам. Губернатор Амурской области дал распоряжение предоставить в пользование медицинским учреждениям и волонтерам машины из правительственного автопарка.
Автомобили передаются в круглосуточное пользование и на срок, пока они будут необходимы. Оплачивать содержание, топливо, ремонт (если потребуется), зарплаты водителей и дезинфекцию машин по-прежнему будут областные власти. Автотранспорт выделяется по заявкам, сообщает портал amurobl.ru. Количество выделенных автомобилей будет зависеть от потребности, которая меняется каждый день. Одной из первых автомобили получила третья городская поликлиника Благовещенска.
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