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31 марта 2020, 19:34

Правительство Приамурья предоставило свой автопарк больницам и волонтерам

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Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился передать автомобили правительственного парка в распоряжение местных больниц и волонтеров. Все расходы на содержание машин возьмут на себя областные власти.
Правительство Приамурья предоставило свой автопарк больницам и волонтерам

Фото: amurobl.ru

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Огромный объем работы медики выполняют на выезде. Мобильные бригады берут анализы у людей с признаками ОРВИ, находящихся на самоизоляции, выписывают льготные рецепты и продолжают ездить по вызовам. Губернатор Амурской области дал распоряжение предоставить в пользование медицинским учреждениям и волонтерам машины из правительственного автопарка.

Автомобили передаются в круглосуточное пользование и на срок, пока они будут необходимы. Оплачивать содержание, топливо, ремонт (если потребуется), зарплаты водителей и дезинфекцию машин по-прежнему будут областные власти. Автотранспорт выделяется по заявкам, сообщает портал amurobl.ru. Количество выделенных автомобилей будет зависеть от потребности, которая меняется каждый день. Одной из первых автомобили получила третья городская поликлиника Благовещенска. 


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«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?
ДА.ДА.ДА отменить но поверте могу поспорить ОНИ его не отменят НИКОГДА ЭТО ЖЕ ТАКИЕ ХАЛЯВНЫЕ ДЕНЬЖИЩИ автомобили с каждым годом прибавляются.
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Обслуживаемся в данном сервисе 2 года. В нашей семье два автомобиля : Первый бмв х5 е70 дизель с пробегом 200000км Второй пойди а6 дизель с пробегом 160000км Ребята хорошо выполняют свою работу помогают с подбором запчастей всегда идут на уступки! Сталкивались с разными проблемами так как и пробеги ...
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Правительство Приамурья предоставило свой автопарк больницам и волонтерам
{{material_129490}}В минувшее воскресенье в Благовещенске был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Женщина прилетела из Марокко с пересадкой в Москве. Состояние пациентки врачи оценивают как стабильное, но все медицинские подразделения переведены на особый режим. Огромный объем работы медики выполняют на выезде. Мобильные бригады берут анализы у людей с признаками ОРВИ, находящихся на самоизоляции, выписывают льготные рецепты и продолжают ездить по вызовам. Губернатор Амурской области дал распоряжение предоставить в пользование медицинским учреждениям и волонтерам машины из правительственного автопарка.Автомобили передаются в круглосуточное пользование и на срок, пока они будут необходимы. Оплачивать содержание, топливо, ремонт (если потребуется), зарплаты водителей и дезинфекцию машин по-прежнему будут областные власти. Автотранспорт выделяется по заявкам, сообщает портал amurobl.ru. Количество выделенных автомобилей будет зависеть от потребности, которая меняется каждый день. Одной из первых автомобили получила третья городская поликлиника Благовещенска. 
2020-03-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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