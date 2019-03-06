6 марта 2019, 15:56
Правительство расширило список роскошных автомобилей
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Минпромторг опубликовал новый перечень автомобилей, владельцы которых должны будут уплатить повышенный транспортный налог. Список увеличился на 10% до 1 193 модификаций. Роскошных машин не стало больше, просто цены в январе выросли.
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В список «роскошных» попали даже те модели, которые во всем мире относятся к массовому сегменту. Например, в документе Минпромторга можно обнаружить седаны BMW 340i xDrive и BMW 340i xDrive GT. В перечень попали 3 модификации Ford Explorer, 2 версии Toyota Highlander и корейский фастбек Kia Stinger. Роскошными считаются также минивены Mercedes-Benz Vito, начиная с версии, оснащенной 2,1-литровым дизелем мощностью 136 л.с.
Порог «роскоши» в 3 млн рублей первоначально был установлен 5 лет назад, когда литр 95-го бензина стоил не более 35 рублей. С тех пор курс рубля упал вдвое, был повышен утилизационный сбор и акциз на автомобили с мощными моторами. Со временем машина в России и вовсе может превратиться из средства передвижения в роскошь.
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