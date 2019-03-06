6 марта 2019, 15:56

Правительство расширило список роскошных автомобилей

  • 3408
  • 0
Минпромторг опубликовал новый перечень автомобилей, владельцы которых должны будут уплатить повышенный транспортный налог. Список увеличился на 10% до 1 193 модификаций. Роскошных машин не стало больше, просто цены в январе выросли.
^
Ранее мы писали
Министерство промышленности и торговли России опубликовало новый список автомобилей, которые попадают под ...
Читать далее
Опубликованный в сентябре список «роскошных» автомобилей содержал 1 040 модификаций автомобилей, цена которых превышала 3 млн рублей. Владельцы таких машин должны платить повышенный транспортный налог. Сейчас, по прошествии полугода, список расширился до 1 193 модификаций. Не последнюю роль в этом сыграло январское подорожание, связанное с увеличением ставки НДС с 18 до 20 процентов. Все автопроизводители увеличили цены, в среднем, на 5%.

В список «роскошных» попали даже те модели, которые во всем мире относятся к массовому сегменту. Например, в документе Минпромторга можно обнаружить седаны BMW 340i xDrive и BMW 340i xDrive GT. В перечень попали 3 модификации Ford Explorer, 2 версии Toyota Highlander и корейский фастбек Kia Stinger. Роскошными считаются также минивены Mercedes-Benz Vito, начиная с версии, оснащенной 2,1-литровым дизелем мощностью 136 л.с.

Порог «роскоши» в 3 млн рублей первоначально был установлен 5 лет назад, когда литр 95-го бензина стоил не более 35 рублей. С тех пор курс рубля упал вдвое, был повышен утилизационный сбор и акциз на автомобили с мощными моторами. Со временем машина в России и вовсе может превратиться из средства передвижения в роскошь.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Юпитер VW | отзывы
Покупал в дилерском центре Юпитер пассат в комплектации trendline. Брал автомобиль на тест-драйв, покатался, пообщался с консультантами и решил покупать. Оформление документов заняло около получаса. Работой солона доволен, хорошо проконсультировали и обслужили. Большое количество автомобилей в наличии ...
smirnouvsmirne
Подскажите пожалуйста
Коллеги прошу помощи, подскажите пожалуйста кто может. Огромная проблема Дэу нексия 2004 г.в. работа двигателя не устойчива обороты плавают то 700 то 1000 то500 то 900, автосервиса не помогают. Поменял: бензонасос, силовые провода, крышку трамблёра, катушку силовую, датчик холла, коммутатор, вал трамблёра ...
Андрей 90
Галант-Авто (на ул. Хошимина) | отзывы
На Выборгском шоссе, у официального представителя "Галант-Авто" я покупал свой первый Митсубиси пять лет назад.Недавно снова брали здесь автомобиль для жены, поскольку здесь самые приемлемые условия для покупки. Оформляли по трейд-ину, процедура прошла достаточно быстро, и мы взяли по обмену новенький ...
Антон Романов
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Выбираем шины на лето: новинки сезона
Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными
При какой цене топлива (в среднем 92, 95, ДТ) Вы совсем откажетесь от поездок на машине?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс Мини-вэны
KIA Ray и еще 43 модели
Класс D
Geely Vision и еще 40 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Правительство расширило список роскошных автомобилей
{{material_124425}}Опубликованный в сентябре список «роскошных» автомобилей содержал 1 040 модификаций автомобилей, цена которых превышала 3 млн рублей. Владельцы таких машин должны платить повышенный транспортный налог. Сейчас, по прошествии полугода, список расширился до 1 193 модификаций. Не последнюю роль в этом сыграло январское подорожание, связанное с увеличением ставки НДС с 18 до 20 процентов. Все автопроизводители увеличили цены, в среднем, на 5%.В список «роскошных» попали даже те модели, которые во всем мире относятся к массовому сегменту. Например, в документе Минпромторга можно обнаружить седаны BMW 340i xDrive и BMW 340i xDrive GT. В перечень попали 3 модификации Ford Explorer, 2 версии Toyota Highlander и корейский фастбек Kia Stinger. Роскошными считаются также минивены Mercedes-Benz Vito, начиная с версии, оснащенной 2,1-литровым дизелем мощностью 136 л.с.Порог «роскоши» в 3 млн рублей первоначально был установлен 5 лет назад, когда литр 95-го бензина стоил не более 35 рублей. С тех пор курс рубля упал вдвое, был повышен утилизационный сбор и акциз на автомобили с мощными моторами. Со временем машина в России и вовсе может превратиться из средства передвижения в роскошь.
2019-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Казань Саратовская область Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG