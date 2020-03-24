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24 марта 2020, 00:22

Правительство расширит условия программ льготного автокредитования

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Минпромторг РФ намерен скорректировать условия государственных программ льготного автокредитования. Предлагается распространить действие программы «Семейный автомобиль» и на семьи с одним ребенком, а максимальную стоимость приобретаемых с гос.поддержкой автомобилей увеличить до 1,5 млн рублей.
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На портале проектов нормативно-правовых актов появился вариант постановления правительства, предусматривающий расширенные условия государственных программ льготного автокредитования. Документ был разработан по итогам совещания у вице-премьера Юрия Борисова.
 
Если постановление одобрят, купить новый автомобиль на льготных условиях смогут семьи не только с двумя детьми, но и с одним несовершеннолетним ребенком. Максимальную стоимость новых легковых автомобилей, участвующих в госпрограммах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», предлагается увеличить с 1 до 1,5 млн рублей. По мнению Минпромторга, это «позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до 7 человек».

Кроме того, проект постановления предлагает ввести скидки при покупке электрокаров. По программе «Первый автомобиль» можно будет приобрести электромобиль с 25-процентной скидкой на авансовый платеж. Напомним, программы льготного автокредитования начали действовать в 2020 году с 1 января. Из федерального бюджета на их реализацию выделили 5 млрд рублей. Новые условия потребуют дополнительных «вливаний». В поправках к бюджету уже заложены дополнительные 5 миллиардов.

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Отзывы по теме
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Правительство расширит условия программ льготного автокредитования
{{material_128755}}На портале проектов нормативно-правовых актов появился вариант постановления правительства, предусматривающий расширенные условия государственных программ льготного автокредитования. Документ был разработан по итогам совещания у вице-премьера Юрия Борисова. Если постановление одобрят, купить новый автомобиль на льготных условиях смогут семьи не только с двумя детьми, но и с одним несовершеннолетним ребенком. Максимальную стоимость новых легковых автомобилей, участвующих в госпрограммах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», предлагается увеличить с 1 до 1,5 млн рублей. По мнению Минпромторга, это «позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до 7 человек».Кроме того, проект постановления предлагает ввести скидки при покупке электрокаров. По программе «Первый автомобиль» можно будет приобрести электромобиль с 25-процентной скидкой на авансовый платеж. Напомним, программы льготного автокредитования начали действовать в 2020 году с 1 января. Из федерального бюджета на их реализацию выделили 5 млрд рублей. Новые условия потребуют дополнительных «вливаний». В поправках к бюджету уже заложены дополнительные 5 миллиардов.
2020-03-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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