24 марта 2020, 00:22
Правительство расширит условия программ льготного автокредитования
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Минпромторг РФ намерен скорректировать условия государственных программ льготного автокредитования. Предлагается распространить действие программы «Семейный автомобиль» и на семьи с одним ребенком, а максимальную стоимость приобретаемых с гос.поддержкой автомобилей увеличить до 1,5 млн рублей.
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Если постановление одобрят, купить новый автомобиль на льготных условиях смогут семьи не только с двумя детьми, но и с одним несовершеннолетним ребенком. Максимальную стоимость новых легковых автомобилей, участвующих в госпрограммах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», предлагается увеличить с 1 до 1,5 млн рублей. По мнению Минпромторга, это «позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до 7 человек».
Кроме того, проект постановления предлагает ввести скидки при покупке электрокаров. По программе «Первый автомобиль» можно будет приобрести электромобиль с 25-процентной скидкой на авансовый платеж. Напомним, программы льготного автокредитования начали действовать в 2020 году с 1 января. Из федерального бюджета на их реализацию выделили 5 млрд рублей. Новые условия потребуют дополнительных «вливаний». В поправках к бюджету уже заложены дополнительные 5 миллиардов.
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16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
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