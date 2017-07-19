19 июля 2017, 11:38

Правительство разрабатывает правила техосмотра для электрокаров

Буквально на днях в правилах дорожного движения закрепили понятия «электромобиль» и «гибридный автомобиль». В связи с этим Минпромторг разрабатывает новый регламент прохождения технического осмотра для электрокаров и «гибридов».
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В российских Правилах дорожного движения закрепили понятия «электромобиль» и «гибридный автомобиль». Соответствующая ...
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Министерство промышленности и торговли России приступило к разработке отдельного регламента прохождения техосмотра для автомобилей с электрическими и гибридными двигателями. Новые правила прохождения техосмотра будут основываться на анализе российских и зарубежных стандартов и других нормативных документов.

В ведомстве сообщили, что технических требований для новых базовых систем электромобилей и гибридов, в том числе высоковольтных цепей, в современных регламентах нет. В частности, специалистам придется проработать вероятность отказала электродвигателя, последствия которого могут привести к ДТП.

Необходимость разработки нового свода правил продиктована растущим числом электрических транспортных средств. На сегодняшний день по дорогам России ездит около 12 000 экологических автомобилей.

Министерство планирует опубликовать документ до конца 2017 года.

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Правительство разрабатывает правила техосмотра для электрокаров
{{material_120112}}Министерство промышленности и торговли России приступило к разработке отдельного регламента прохождения техосмотра для автомобилей с электрическими и гибридными двигателями. Новые правила прохождения техосмотра будут основываться на анализе российских и зарубежных стандартов и других нормативных документов.В ведомстве сообщили, что технических требований для новых базовых систем электромобилей и гибридов, в том числе высоковольтных цепей, в современных регламентах нет. В частности, специалистам придется проработать вероятность отказала электродвигателя, последствия которого могут привести к ДТП.Необходимость разработки нового свода правил продиктована растущим числом электрических транспортных средств. На сегодняшний день по дорогам России ездит около 12 000 экологических автомобилей. Министерство планирует опубликовать документ до конца 2017 года.
2017-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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