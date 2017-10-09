9 октября 2017, 18:49

Правительство разрешило верить видеозаписям в суде

Власти признали видеозапись доказательством нарушения правил дорожного движения. Соответствующий документ, подготовленный МВД, был одобрен правительством РФ.
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Правительство РФ может признать материалы фото- и видеосъемки доказательством нарушения правил дорожного движения ...
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Теперь ГИБДД сможет получать записи правонарушений через единую информационную систему госуслуг от других участников дорожного движения или пешеходов. В настоящее время разрабатывается необходимое программное обеспечение. На его выпуск потребуется 2,5 млрд. рублей. По предварительным данным, создателем платформы станет ПАО «Ростелеком».

Одобрение данного документа означает, что в Кодекс об административных правонарушениях России будут внесены поправки. Они предполагают «возможность вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании зафиксированных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки, полученных от граждан».

Как сообщает МВД, чтобы материалы попали в поле зрения правоохранительных органов, их необходимо зарегистрировать на портале госуслуг с указанием даты, времени и координат съемки. После этого файлы поступают на первоначальную модерацию. Далее они будут направлены в УГИБДД по месту совершения правонарушения. Там инспектор вынесет окончательное решение о направлении штрафа владельцу авто.

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Плюсы и минусы
ГИБДД сможет оперативнее реагировать на нарушения ПДДМожет увеличиться число ложных заявлений от населения
Станет легче доказать свою невиновность в судеНе все водители пользуются видеорегистраторами
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Правительство разрешило верить видеозаписям в суде
{{material_121124}}Теперь ГИБДД сможет получать записи правонарушений через единую информационную систему госуслуг от других участников дорожного движения или пешеходов. В настоящее время разрабатывается необходимое программное обеспечение. На его выпуск потребуется 2,5 млрд. рублей. По предварительным данным, создателем платформы станет ПАО «Ростелеком».Одобрение данного документа означает, что в Кодекс об административных правонарушениях России будут внесены поправки. Они предполагают «возможность вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании зафиксированных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки, полученных от граждан».Как сообщает МВД, чтобы материалы попали в поле зрения правоохранительных органов, их необходимо зарегистрировать на портале госуслуг с указанием даты, времени и координат съемки. После этого файлы поступают на первоначальную модерацию. Далее они будут направлены в УГИБДД по месту совершения правонарушения. Там инспектор вынесет окончательное решение о направлении штрафа владельцу авто.
2017-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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