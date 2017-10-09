Правительство разрешило верить видеозаписям в суде
Одобрение данного документа означает, что в Кодекс об административных правонарушениях России будут внесены поправки. Они предполагают «возможность вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании зафиксированных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки, полученных от граждан».
Как сообщает МВД, чтобы материалы попали в поле зрения правоохранительных органов, их необходимо зарегистрировать на портале госуслуг с указанием даты, времени и координат съемки. После этого файлы поступают на первоначальную модерацию. Далее они будут направлены в УГИБДД по месту совершения правонарушения. Там инспектор вынесет окончательное решение о направлении штрафа владельцу авто.
|ГИБДД сможет оперативнее реагировать на нарушения ПДД
|Может увеличиться число ложных заявлений от населения
|Станет легче доказать свою невиновность в суде
|Не все водители пользуются видеорегистраторами
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