Уникальная история возвращения экспортной Lada Riva 1988 года с правым рулем – почему такие машины ценят коллекционеры

19 ноября 2025, 17:42
Праворульная Lada Riva из Англии: редкий экземпляр советского автопрома на российских дорогах
В СССР поставлялись необычные версии «Жигулей» с правым рулем. Одна из них, Lada Riva 1988 года, спустя десятилетия оказалась в Москве. Автомобиль сохранил оригинальные детали и заводское исполнение. Почему такие машины стали настоящей редкостью – читайте в нашем материале.
На российских дорогах давно не удивляют автомобили с правым рулем, но если речь идет о советских моделях, интерес возрастает в разы. В 1980-х годах в Великобританию отправлялись специальные версии «Жигулей» с правым рулем, которые отличались не только расположением органов управления, но и улучшенным оснащением. Эти машины создавались на заводе специально для экспорта и были рассчитаны на британских покупателей, ценивших доступность и простоту обслуживания.
Сегодня встретить такую Lada Riva в России – большая удача. Один из редких экземпляров, выпущенный в 1988 году, недавно оказался в Москве. Его владелец, энтузиаст советской техники, сумел сохранить автомобиль практически в первозданном виде. Машина прошла долгий путь: из Англии ее перегнали в СССР, где она использовалась по назначению, а затем почти два десятилетия простояла в гараже. После этого автомобиль приобрели новые владельцы, которые бережно восстановили его и вернули на дороги.
Внешне автомобиль сразу выдает свое экспортное прошлое: оригинальные английские шильдики, заводские полосы по бокам, редкие диски Melber и дополнительные фары на решетке радиатора. Особого внимания заслуживают зеркала Hagus и люк, которые редко встречаются на отечественных версиях. В салоне все выполнено в лучших традициях британского рынка: руль справа, приборная панель в отличном состоянии, а спидометр и одометр размечены в милях. Пробег составляет 84 тысячи миль, что эквивалентно примерно 135 тысячам километров.
Техническая часть также сохранила аутентичность. Под капотом установлен родной 1,3-литровый двигатель мощностью 64 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой механикой. Основные отличия от привычных «четверок» – зеркальное расположение рулевого управления, педалей и моторного щита. Большинство деталей подходят от стандартных моделей ВАЗ-2104 и 2105, но рулевой редуктор уникален, и найти на него новые запчасти практически невозможно. Ходовая часть была полностью обновлена из-за износа, а кузов в ближайшее время ждет перекраска – сейчас на нем еще родная краска, которая заметно устарела.
Такие автомобили сегодня стали настоящей экзотикой. В заводском исполнении без тюнинга их осталось единицы, и каждый экземпляр вызывает интерес у коллекционеров и просто любителей необычных машин. Владелец планирует использовать Lada Riva как автомобиль для выходных, храня его в теплом гараже и выезжая только по особым случаям. Эта машина не для гонок, а для неспешных поездок и привлечения внимания на улицах города. Сохраняя такие экземпляры, энтузиасты вносят вклад в сохранение уникальной страницы истории советского автопрома.
