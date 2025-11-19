Уникальная история возвращения экспортной Lada Riva 1988 года с правым рулем – почему такие машины ценят коллекционеры

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 ноября 2025, 17:42

Праворульная Lada Riva из Англии: редкий экземпляр советского автопрома на российских дорогах

Праворульная Lada Riva из Англии: редкий экземпляр советского автопрома на российских дорогах

Уникальная история возвращения экспортной Lada Riva 1988 года с правым рулем – почему такие машины ценят коллекционеры

Праворульная Lada Riva из Англии: редкий экземпляр советского автопрома на российских дорогах

В СССР поставлялись необычные версии «Жигулей» с правым рулем. Одна из них, Lada Riva 1988 года, спустя десятилетия оказалась в Москве. Автомобиль сохранил оригинальные детали и заводское исполнение. Почему такие машины стали настоящей редкостью – читайте в нашем материале.

В СССР поставлялись необычные версии «Жигулей» с правым рулем. Одна из них, Lada Riva 1988 года, спустя десятилетия оказалась в Москве. Автомобиль сохранил оригинальные детали и заводское исполнение. Почему такие машины стали настоящей редкостью – читайте в нашем материале.

На российских дорогах давно не удивляют автомобили с правым рулем, но если речь идет о советских моделях, интерес возрастает в разы. В 1980-х годах в Великобританию отправлялись специальные версии «Жигулей» с правым рулем, которые отличались не только расположением органов управления, но и улучшенным оснащением. Эти машины создавались на заводе специально для экспорта и были рассчитаны на британских покупателей, ценивших доступность и простоту обслуживания.

Сегодня встретить такую Lada Riva в России – большая удача. Один из редких экземпляров, выпущенный в 1988 году, недавно оказался в Москве. Его владелец, энтузиаст советской техники, сумел сохранить автомобиль практически в первозданном виде. Машина прошла долгий путь: из Англии ее перегнали в СССР, где она использовалась по назначению, а затем почти два десятилетия простояла в гараже. После этого автомобиль приобрели новые владельцы, которые бережно восстановили его и вернули на дороги.

Внешне автомобиль сразу выдает свое экспортное прошлое: оригинальные английские шильдики, заводские полосы по бокам, редкие диски Melber и дополнительные фары на решетке радиатора. Особого внимания заслуживают зеркала Hagus и люк, которые редко встречаются на отечественных версиях. В салоне все выполнено в лучших традициях британского рынка: руль справа, приборная панель в отличном состоянии, а спидометр и одометр размечены в милях. Пробег составляет 84 тысячи миль, что эквивалентно примерно 135 тысячам километров.

Техническая часть также сохранила аутентичность. Под капотом установлен родной 1,3-литровый двигатель мощностью 64 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой механикой. Основные отличия от привычных «четверок» – зеркальное расположение рулевого управления, педалей и моторного щита. Большинство деталей подходят от стандартных моделей ВАЗ-2104 и 2105, но рулевой редуктор уникален, и найти на него новые запчасти практически невозможно. Ходовая часть была полностью обновлена из-за износа, а кузов в ближайшее время ждет перекраска – сейчас на нем еще родная краска, которая заметно устарела.

Такие автомобили сегодня стали настоящей экзотикой. В заводском исполнении без тюнинга их осталось единицы, и каждый экземпляр вызывает интерес у коллекционеров и просто любителей необычных машин. Владелец планирует использовать Lada Riva как автомобиль для выходных, храня его в теплом гараже и выезжая только по особым случаям. Эта машина не для гонок, а для неспешных поездок и привлечения внимания на улицах города. Сохраняя такие экземпляры, энтузиасты вносят вклад в сохранение уникальной страницы истории советского автопрома.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Тюмень Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться