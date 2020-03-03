Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
3 марта 2020, 17:58

Праворульные автомобили получили электронные ПТС

  • 105
  • 0
Фото: speedme.ru
АО «Электронный паспорт» информирует, что на Дальнем Востоке России началось оформление электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) на автомобили, ввозимые физическим лицами для личного пользования.
Ранее мы писали
На портале Систем электронных паспортов (СЭП) появился новый функционал для физических лиц. Автовладельцы ...
Читать далее
 За последние полгода систему усовершенствовали, что позволило упростить процесс получения электронного паспорта. Как следует из сообщения гендиректора АО «Электронный паспорт» Ильи Минкина, в регионе заработали лаборатории, уполномоченные оформлять такие паспорта.

Напомним, что после 1 ноября 2020 года оформление бумажных ПТС на территории России прекратится. Автовладельцам у которых на руках будут бумажные документы, ничего переоформлять не нужно. Их использование не ограничено во времени. 

При покупке нового автомобиля у владельца на руках остается договор купли-продажи, который подтверждает право собственности, а также свидетельство о регистрации транспортного средства, которое выдает ГИБДД. При сделке также можно попросить распечатать версию ЭПТС на принтере.

ЭПТС содержат информацию не только об автомобиле и о собственнике. Здесь будут собраны данные о ТО, пробеге, наложенных обременениях, страховках, ДТП.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Навигатор посоветуйте
вот этот купил год назад, работает отлично + выглядит очень даже интересно https:// dailysalesite.com/ page/ 87d51f6088de151e7697db68674cdad54eea7eb7/
evore
Транспортный налог
Цитата:| Кому: Света Ерашова не думаю что так будет)
evore
Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?
Это ж они все траты повесят в итоге на автовладельцев и такую цену заломят, утопия. Все равно найдут обход. Если сейчас карта 1 тыс руб стоит, будет 2500
Алина
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 44 модели
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Праворульные автомобили получили электронные ПТС
{{material_128727}} За последние полгода систему усовершенствовали, что позволило упростить процесс получения электронного паспорта. Как следует из сообщения гендиректора АО «Электронный паспорт» Ильи Минкина, в регионе заработали лаборатории, уполномоченные оформлять такие паспорта.Напомним, что после 1 ноября 2020 года оформление бумажных ПТС на территории России прекратится. Автовладельцам у которых на руках будут бумажные документы, ничего переоформлять не нужно. Их использование не ограничено во времени. При покупке нового автомобиля у владельца на руках остается договор купли-продажи, который подтверждает право собственности, а также свидетельство о регистрации транспортного средства, которое выдает ГИБДД. При сделке также можно попросить распечатать версию ЭПТС на принтере.ЭПТС содержат информацию не только об автомобиле и о собственнике. Здесь будут собраны данные о ТО, пробеге, наложенных обременениях, страховках, ДТП.
2020-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пенза Самара Астрахань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться