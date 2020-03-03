3 марта 2020, 17:58
Праворульные автомобили получили электронные ПТС
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Фото: speedme.ru
АО «Электронный паспорт» информирует, что на Дальнем Востоке России началось оформление электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) на автомобили, ввозимые физическим лицами для личного пользования.
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Напомним, что после 1 ноября 2020 года оформление бумажных ПТС на территории России прекратится. Автовладельцам у которых на руках будут бумажные документы, ничего переоформлять не нужно. Их использование не ограничено во времени.
При покупке нового автомобиля у владельца на руках остается договор купли-продажи, который подтверждает право собственности, а также свидетельство о регистрации транспортного средства, которое выдает ГИБДД. При сделке также можно попросить распечатать версию ЭПТС на принтере.
ЭПТС содержат информацию не только об автомобиле и о собственнике. Здесь будут собраны данные о ТО, пробеге, наложенных обременениях, страховках, ДТП.
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Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
вот этот купил год назад, работает отлично + выглядит очень даже интересно https:// dailysalesite.com/ page/ 87d51f6088de151e7697db68674cdad54eea7eb7/
Цитата:| Кому: Света Ерашова не думаю что так будет)
Это ж они все траты повесят в итоге на автовладельцев и такую цену заломят, утопия. Все равно найдут обход. Если сейчас карта 1 тыс руб стоит, будет 2500
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