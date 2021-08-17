Праворульным машинам в России дали еще год
Напомним, с 1 января 2017 года все ввозимые в Россию машины должны быть оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС. На новые автомобили блок устанавливают на заводе. На подержанных машинах система работает с перебоями. Особенно сильно это ударило по жителям Приморского края, где большинство автомобилистов предпочитают ездить на неновых, но надежных японских машинах. Им приходилось тратить дополнительные 30-45 тысяч рублей на установку ЭРА-ГЛОНАСС. Система зачастую работала некорректно, связи не было, экстренные службы не вызывались автоматически. Кроме того, не хватало самих устройств или таможенников не устраивали сертификаты соответствия.
Все это вызвало волну недовольства на Дальнем Востоке, люди вышли на улицы с требованием отменить новые правили. Ситуацию решили не обострять и в ноябре 2018 года разрешили жителям региона ввозить по одному подержанному праворульному автомобилю в год, не устанавливая на него систему ЭРА-ГЛОНАСС. Льготный режим тогда ввели временно, сроком на один год и с тех пор регулярно продлевают.
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