Сколько праворульных машин осталось в России и где их больше всего

В Приморье на пять праворульных машин приходится примерно одна с левым рулем. В Новгородской области таких автомобилей лишь три на тысячу. Средние по стране 9% плохо описывают региональный рынок, а на вторичке доля правого руля достигает 12% сделок.

В Приморье на пять праворульных машин приходится примерно одна с левым рулем. В Новгородской области таких автомобилей лишь три на тысячу. Средние по стране 9% плохо описывают региональный рынок, а на вторичке доля правого руля достигает 12% сделок.

К середине 2026 года в России насчитывалось около 4,1 млн легковых автомобилей с правым рулем - примерно 9% всего зарегистрированного парка. По данным агентства «Автостат», эта общая доля резко различается по регионам.

По данным директора «Автостата» Сергея Целикова, во всех десяти регионах, где праворульные машины преобладают, речь идет о субъектах Дальневосточного федерального округа. Исключение в округе - Чукотка. В Приморье на правый руль приходится 84% зарегистрированных легковых автомобилей. Далее следуют Еврейская автономная область с 78%, Сахалинская область с 76%, Хабаровский край с 75% и Амурская область с 73%. В Магаданской области и на Камчатке доля составляет по 66%, в Якутии - 61%, в Забайкальском крае - 59%, а в замыкающей десятку Бурятии - 56%.

Высокая доля праворульных машин на Дальнем Востоке связана с многолетней ориентацией региона на японский рынок подержанных автомобилей, близостью к Японии и ввозом через дальневосточные порты. На фоне 84% в Приморье общероссийские 9% не отражают структуру местного парка. В столицах доля таких машин не превышает 1%. В пяти субъектах страны она составляет всего 0,3%; в Новгородской области зарегистрировано лишь три праворульных автомобиля на тысячу легковушек.

На вторичном рынке правый руль заметнее: по оценке Целикова, на подобные автомобили приходится около 12% сделок. Этот показатель относится к сделкам, а не к доле праворульных машин во всем зарегистрированном автопарке. В октябрьском материале о рынке подержанных авто рассматривался рейтинг марок и моделей, а здесь важна доля сделок по расположению руля.

Парк пополняется и за счет импорта: по подсчетам SPEEDME.RU, с начала 2022 года по октябрь 2026-го из Японии ввезли около 1,07 млн подержанных автомобилей. Отдельно, за январь-октябрь 2026 года, из Японии в Россию ввезли 218,2 тыс. подержанных машин - на 19,2% больше, чем за тот же период предыдущего года. В праворульном сегменте лидирует Toyota с долей 33,2%.

Для Приморья общероссийская статистика не описывает повседневную структуру автопарка: обслуживание праворульных машин там связано с подавляющим большинством местных легковушек.