Встречайте зимние сюрпризы Tesla: что появилось в обновлении и почему CarPlay снова не завезли

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 декабря 2025, 06:21

Праздничное обновление Tesla 2025: новые команды Grok, режим Санты и карта зарядок

Праздничное обновление Tesla 2025: новые команды Grok, режим Санты и карта зарядок

Встречайте зимние сюрпризы Tesla: что появилось в обновлении и почему CarPlay снова не завезли

Праздничное обновление Tesla 2025: новые команды Grok, режим Санты и карта зарядок

Tesla выпустила традиционное праздничное обновление для своих электромобилей. В этот раз владельцев ждут новые развлечения и полезные функции. Однако интеграции Apple CarPlay снова не появилось. Узнайте, какие сюрпризы приготовила компания в этом году.

Tesla выпустила традиционное праздничное обновление для своих электромобилей. В этот раз владельцев ждут новые развлечения и полезные функции. Однако интеграции Apple CarPlay снова не появилось. Узнайте, какие сюрпризы приготовила компания в этом году.

В конце каждого года Tesla радует своих клиентов особым обновлением программного обеспечения, которое приносит не только улучшения в повседневном использовании, но и добавляет немного веселья в привычную рутину. Праздничное обновление 2025 года не стало исключением: в этот раз компания сделала акцент на новых возможностях и развлечениях, которые наверняка понравятся как взрослым, так и детям.

Одной из главных новинок стала интеграция голосового помощника Grok, который теперь способен выполнять расширенные команды. Это заметно упрощает взаимодействие с автомобилем: достаточно произнести нужную фразу, и система выполнит действие без лишних нажатий. Например, можно попросить Grok включить подогрев сидений или построить маршрут до ближайшей зарядной станции.

Еще одним ярким элементом обновления стал обновленный режим Санты. Теперь он не просто меняет оформление приборной панели, а добавляет интерактивные элементы и праздничные анимации. Водители могут включить тематическую музыку, а на экране появятся забавные эффекты, создающие атмосферу настоящего праздника. Такой подход делает поездки в зимний период особенно запоминающимися.

Кроме того, Tesla доработала карту Supercharger. Теперь пользователи могут видеть не только расположение зарядных станций, но и их загруженность в реальном времени. Это позволяет заранее планировать маршруты и избегать очередей на популярных точках. Для многих владельцев электромобилей такая функция станет настоящим спасением в период новогодних путешествий.

Однако не обошлось и без разочарований. Многие ждали, что в этом году Tesla наконец-то добавит поддержку Apple CarPlay, но этого снова не произошло. Компания по-прежнему делает ставку на собственную мультимедийную систему, оставляя поклонников продукции Apple в ожидании. Несмотря на это, большинство пользователей отмечают, что новые функции делают управление автомобилем еще удобнее и интереснее.

Как сообщает autoevolution, праздничное обновление Tesla 2025 года получилось сбалансированным: оно сочетает в себе полезные новшества и элементы развлечения. Компания продолжает развивать собственную экосистему, предлагая владельцам электромобилей уникальный опыт, который сложно найти у других производителей. Остается только гадать, какие сюрпризы Tesla приготовит к следующему году.

Упомянутые марки: Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тесла

Похожие материалы Тесла

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уссурийск Владивосток Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться