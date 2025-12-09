Встречайте зимние сюрпризы Tesla: что появилось в обновлении и почему CarPlay снова не завезли

9 декабря 2025, 06:21
Праздничное обновление Tesla 2025: новые команды Grok, режим Санты и карта зарядок
Праздничное обновление Tesla 2025: новые команды Grok, режим Санты и карта зарядок
Tesla выпустила традиционное праздничное обновление для своих электромобилей. В этот раз владельцев ждут новые развлечения и полезные функции. Однако интеграции Apple CarPlay снова не появилось. Узнайте, какие сюрпризы приготовила компания в этом году.
В конце каждого года Tesla радует своих клиентов особым обновлением программного обеспечения, которое приносит не только улучшения в повседневном использовании, но и добавляет немного веселья в привычную рутину. Праздничное обновление 2025 года не стало исключением: в этот раз компания сделала акцент на новых возможностях и развлечениях, которые наверняка понравятся как взрослым, так и детям.
Одной из главных новинок стала интеграция голосового помощника Grok, который теперь способен выполнять расширенные команды. Это заметно упрощает взаимодействие с автомобилем: достаточно произнести нужную фразу, и система выполнит действие без лишних нажатий. Например, можно попросить Grok включить подогрев сидений или построить маршрут до ближайшей зарядной станции.
Еще одним ярким элементом обновления стал обновленный режим Санты. Теперь он не просто меняет оформление приборной панели, а добавляет интерактивные элементы и праздничные анимации. Водители могут включить тематическую музыку, а на экране появятся забавные эффекты, создающие атмосферу настоящего праздника. Такой подход делает поездки в зимний период особенно запоминающимися.
Кроме того, Tesla доработала карту Supercharger. Теперь пользователи могут видеть не только расположение зарядных станций, но и их загруженность в реальном времени. Это позволяет заранее планировать маршруты и избегать очередей на популярных точках. Для многих владельцев электромобилей такая функция станет настоящим спасением в период новогодних путешествий.
Однако не обошлось и без разочарований. Многие ждали, что в этом году Tesla наконец-то добавит поддержку Apple CarPlay, но этого снова не произошло. Компания по-прежнему делает ставку на собственную мультимедийную систему, оставляя поклонников продукции Apple в ожидании. Несмотря на это, большинство пользователей отмечают, что новые функции делают управление автомобилем еще удобнее и интереснее.
Как сообщает autoevolution, праздничное обновление Tesla 2025 года получилось сбалансированным: оно сочетает в себе полезные новшества и элементы развлечения. Компания продолжает развивать собственную экосистему, предлагая владельцам электромобилей уникальный опыт, который сложно найти у других производителей. Остается только гадать, какие сюрпризы Tesla приготовит к следующему году.
Похожие материалы Тесла
-
09.12.2025, 10:27
Haval укрепляет лидерство в Петербурге: продажи превысили 10 тысяч второй год подряд
В Петербурге неожиданно сместились лидеры авторынка. Haval снова удивил результатами. LADA переживает не лучшие времена. Премиальные бренды устроили настоящую гонку. Итоги года обещают быть жаркими.Читать далее
-
09.12.2025, 09:59
Утильсбор съест выгоду от падения доллара для покупателей авто
Рубль заметно укрепился к доллару. Цены на машины должны были упасть. Но этого не произойдет. Эксперты назвали главную причину. Узнайте, чего ждать от авторынка.Читать далее
-
09.12.2025, 09:31
Российский дилер «Рольф» готовит выпуск автомобилей под собственной маркой
«Рольф» планирует создать собственный автомобильный бренд. Компания ищет производственного партнера в России. Проект находится на стадии обсуждения. Ожидается запуск массовых моделей.Читать далее
-
09.12.2025, 09:23
Водителям без ОСАГО хотят рассылать отдельные «письма счастья»
Страховщики нашли новый метод борьбы. Нарушителей ПДД ждет неприятный сюрприз. Им будут присылать особые уведомления. Это коснется многих российских автовладельцев. Узнайте, что именно готовят водителям.Читать далее
-
09.12.2025, 09:12
Классический американский школьный автобус стал стильным автодомом для путешествий пенсионеров
Американская компания удивила новым проектом. Классический школьный автобус превратился в современный автодом. Внутри – кухня, душ, Wi-Fi и даже место для велосипедов. Узнайте, как создавался этот необычный дом на колесах и почему он так популярен среди путешественников.Читать далее
-
09.12.2025, 08:54
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Mercedes-Benz обновил свой кроссовер. Модель GLB теперь полностью другая. Она получила электрический мотор. В салоне установлен огромный дисплей. Им управляет искусственный интеллект. Позже появится и гибридная версия.Читать далее
-
09.12.2025, 08:43
Пятилетний рост окончен: почему китайские авто стали хуже продаваться в России
Китайские авто теряют популярность. Их доля на рынке падает. Эксперты назвали главные причины. Что происходит с ценами? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 07:04
SPOFEC превратил Rolls-Royce Ghost Black Badge II в быстрый и роскошный спортседан
Rolls-Royce Ghost Black Badge Series II получил уникальный тюнинг от SPOFEC. Автомобиль стал быстрее и динамичнее. Внешность и интерьер теперь еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в легендарном седане.Читать далее
-
09.12.2025, 06:13
Транспорт будущего Zeltini Z-Triton: амфибийный трицикл из Латвии совмещает велосипед, лодку и дом
Латвийская компания Zeltini удивила мир необычным трициклом Z-Triton. Это не просто велосипед, а настоящий гибрид с функциями лодки и мини-дома. Внутри есть все для комфортного отдыха. Цена и возможности новинки интригуют.Читать далее
-
09.12.2025, 06:06
Torsus Liberra: новый чешский автобус-автодом для бездорожья с дизелем и полным приводом
Чешская компания Torsus представила уникальный автобус-автодом Liberra. Модель получила полный привод и дизельный мотор. Внутри – четыре спальных места и бытовые удобства. Стоимость стартует от 580 000 евро. Подробности – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Тесла
-
09.12.2025, 10:27
Haval укрепляет лидерство в Петербурге: продажи превысили 10 тысяч второй год подряд
В Петербурге неожиданно сместились лидеры авторынка. Haval снова удивил результатами. LADA переживает не лучшие времена. Премиальные бренды устроили настоящую гонку. Итоги года обещают быть жаркими.Читать далее
-
09.12.2025, 09:59
Утильсбор съест выгоду от падения доллара для покупателей авто
Рубль заметно укрепился к доллару. Цены на машины должны были упасть. Но этого не произойдет. Эксперты назвали главную причину. Узнайте, чего ждать от авторынка.Читать далее
-
09.12.2025, 09:31
Российский дилер «Рольф» готовит выпуск автомобилей под собственной маркой
«Рольф» планирует создать собственный автомобильный бренд. Компания ищет производственного партнера в России. Проект находится на стадии обсуждения. Ожидается запуск массовых моделей.Читать далее
-
09.12.2025, 09:23
Водителям без ОСАГО хотят рассылать отдельные «письма счастья»
Страховщики нашли новый метод борьбы. Нарушителей ПДД ждет неприятный сюрприз. Им будут присылать особые уведомления. Это коснется многих российских автовладельцев. Узнайте, что именно готовят водителям.Читать далее
-
09.12.2025, 09:12
Классический американский школьный автобус стал стильным автодомом для путешествий пенсионеров
Американская компания удивила новым проектом. Классический школьный автобус превратился в современный автодом. Внутри – кухня, душ, Wi-Fi и даже место для велосипедов. Узнайте, как создавался этот необычный дом на колесах и почему он так популярен среди путешественников.Читать далее
-
09.12.2025, 08:54
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Mercedes-Benz обновил свой кроссовер. Модель GLB теперь полностью другая. Она получила электрический мотор. В салоне установлен огромный дисплей. Им управляет искусственный интеллект. Позже появится и гибридная версия.Читать далее
-
09.12.2025, 08:43
Пятилетний рост окончен: почему китайские авто стали хуже продаваться в России
Китайские авто теряют популярность. Их доля на рынке падает. Эксперты назвали главные причины. Что происходит с ценами? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 07:04
SPOFEC превратил Rolls-Royce Ghost Black Badge II в быстрый и роскошный спортседан
Rolls-Royce Ghost Black Badge Series II получил уникальный тюнинг от SPOFEC. Автомобиль стал быстрее и динамичнее. Внешность и интерьер теперь еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в легендарном седане.Читать далее
-
09.12.2025, 06:13
Транспорт будущего Zeltini Z-Triton: амфибийный трицикл из Латвии совмещает велосипед, лодку и дом
Латвийская компания Zeltini удивила мир необычным трициклом Z-Triton. Это не просто велосипед, а настоящий гибрид с функциями лодки и мини-дома. Внутри есть все для комфортного отдыха. Цена и возможности новинки интригуют.Читать далее
-
09.12.2025, 06:06
Torsus Liberra: новый чешский автобус-автодом для бездорожья с дизелем и полным приводом
Чешская компания Torsus представила уникальный автобус-автодом Liberra. Модель получила полный привод и дизельный мотор. Внутри – четыре спальных места и бытовые удобства. Стоимость стартует от 580 000 евро. Подробности – в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве