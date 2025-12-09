Встречайте зимние сюрпризы Tesla: что появилось в обновлении и почему CarPlay снова не завезли

Праздничное обновление Tesla 2025: новые команды Grok, режим Санты и карта зарядок

Tesla выпустила традиционное праздничное обновление для своих электромобилей. В этот раз владельцев ждут новые развлечения и полезные функции. Однако интеграции Apple CarPlay снова не появилось. Узнайте, какие сюрпризы приготовила компания в этом году.

В конце каждого года Tesla радует своих клиентов особым обновлением программного обеспечения, которое приносит не только улучшения в повседневном использовании, но и добавляет немного веселья в привычную рутину. Праздничное обновление 2025 года не стало исключением: в этот раз компания сделала акцент на новых возможностях и развлечениях, которые наверняка понравятся как взрослым, так и детям.

Одной из главных новинок стала интеграция голосового помощника Grok, который теперь способен выполнять расширенные команды. Это заметно упрощает взаимодействие с автомобилем: достаточно произнести нужную фразу, и система выполнит действие без лишних нажатий. Например, можно попросить Grok включить подогрев сидений или построить маршрут до ближайшей зарядной станции.

Еще одним ярким элементом обновления стал обновленный режим Санты. Теперь он не просто меняет оформление приборной панели, а добавляет интерактивные элементы и праздничные анимации. Водители могут включить тематическую музыку, а на экране появятся забавные эффекты, создающие атмосферу настоящего праздника. Такой подход делает поездки в зимний период особенно запоминающимися.

Кроме того, Tesla доработала карту Supercharger. Теперь пользователи могут видеть не только расположение зарядных станций, но и их загруженность в реальном времени. Это позволяет заранее планировать маршруты и избегать очередей на популярных точках. Для многих владельцев электромобилей такая функция станет настоящим спасением в период новогодних путешествий.

Однако не обошлось и без разочарований. Многие ждали, что в этом году Tesla наконец-то добавит поддержку Apple CarPlay, но этого снова не произошло. Компания по-прежнему делает ставку на собственную мультимедийную систему, оставляя поклонников продукции Apple в ожидании. Несмотря на это, большинство пользователей отмечают, что новые функции делают управление автомобилем еще удобнее и интереснее.

Как сообщает autoevolution, праздничное обновление Tesla 2025 года получилось сбалансированным: оно сочетает в себе полезные новшества и элементы развлечения. Компания продолжает развивать собственную экосистему, предлагая владельцам электромобилей уникальный опыт, который сложно найти у других производителей. Остается только гадать, какие сюрпризы Tesla приготовит к следующему году.