Jeep вышел в свитере на бездорожье — и это работает!

19 декабря 2025, 09:16
Праздничный стиль на бездорожье: взгляните на Jeep в рождественском свитере
Праздничный стиль на бездорожье: взгляните на Jeep в рождественском свитере
Под Рождество владельцам Jeep дарят не подарки под ёлку, а настоящий «свитер» на кузов. Что это за броня с праздничным узором, как она крепится без следов и почему уже стала хитом SEMA — расскажем в материале.
На фоне предпраздничной суеты Jeep и Mopar устроили настоящий сюрприз для фанатов внедорожников. На выставке SEMA 2025 дебютировала эксклюзивная «рождественская» броня для Jeep Wrangler Rubicon 392 от компании MEK Magnet. Новинка получила название «Ugly Sweater» — в честь традиционных вязаных свитеров с пёстрыми узорами, которые давно стали символом зимних праздников. Однако в этом случае речь идёт не о модной одежде, а о функциональной защитной системе кузова, выяснил портал «Южный автомобиль».
Специально для четырёхдверных Wrangler (JL) разработан комплект панелей из лёгкого пластика, украшенных яркими красно-зелено-белыми узорами. Такой дизайн сочетает праздничное настроение с настоящей практичностью. Панели защищают боковины и арки колёс от царапин, ударов веток и гравия, сохраняя лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии даже на самых жёстких маршрутах.
Главное технологическое ноу-хау — система крепления от MEK Magnet на основе запатентованной nano-hold технологии. Она позволяет надёжно фиксировать панели на алюминиевом кузове без клея, болтов или инструментов. После окончания праздников броню можно просто снять, промыть и убрать до следующего сезона. При этом на кузове не остаётся ни следов, ни повреждений.
Графика на панелях устойчива к выцветанию и ультрафиолету, поэтому даже спустя годы цвета останутся насыщенными. Комплект для Wrangler продаётся через официальный интернет-магазин Mopar за 648 долларов (порядка 52 тысяч рублей) и включает двухлетнюю гарантию. Отдельные панели можно докупить отдельно, что открывает простор для персонализации.
Владельцы пикапа Jeep Gladiator (2020–2025 гг.) тоже не остались в стороне. MEK Magnet предлагает аналогичный комплект «Ugly Sweater» для Gladiator напрямую через свой сайт за 788 долларов (63 тысячи рублей). Это решение обеспечивает ту же степень защиты и праздничный внешний вид.
Такой подход превращает сезонную аксессуар в культурный мем: Jeep становится не просто средством передвижения, а частью праздничной атмосферы. Новинка уже вызвала ажиотаж среди любителей нестандартных решений и тех, кто ценит сочетание стиля, функциональности и духа приключений.
Похожие материалы Джип
-
19.12.2025, 19:37
Toyota Tacoma N400 с карбоновым капотом: новый взгляд на аксессуары и стиль
Toyota Tacoma N400 продолжает удерживать позиции среди лидеров продаж в США. В 2025 году модель удивляет новым карбоновым капотом. Владельцы могут комбинировать аксессуары и создавать уникальный стиль. Ожидаются новые решения для персонализации пикапа.Читать далее
-
19.12.2025, 19:20
Как старый автобус чуть не стал провалом, а превратился в уютный дом на колесах
В условиях, когда покупка квартиры становится недоступной, все больше людей ищут альтернативные варианты жилья. Жизнь в автобусе набирает популярность, но не все проекты оказываются удачными. За красивыми фото часто скрываются серьезные проблемы. В этом материале - история одного автобуса, который едва не стал катастрофой, но был спасен и превратился в настоящий дом.Читать далее
-
19.12.2025, 19:12
Редкие «Москвичи»: какие уникальные модели АЗЛК так и не увидели массового выпуска
Какие автомобили «Москвич» так и не попали на дороги? Эксперт поделился списком самых необычных и редких моделей АЗЛК. Некоторые из них могли изменить представление о советском автопроме. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 18:25
Редкий ГАЗ 69 1958 года без крыши выставлен на продажу в Барнауле
В Барнауле появился шанс приобрести ГАЗ 69 1958 года. Машина на полном ходу, кузов и техника в хорошем состоянии. Крыша отсутствует, но документы в наличии. Подробности о редком внедорожнике - в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 17:31
Toyota RAV4 в тюнинге Modellista: японский кроссовер, который удивил даже американцев
Toyota RAV4 давно известен своей надежностью и практичностью. Но японский тюнер Modellista решил добавить кроссоверу яркости. Новый облик удивил даже американских автолюбителей. Узнайте, чем отличается эта версия от привычной.Читать далее
-
19.12.2025, 17:09
Чех создал виртуальный Jeep Wrangler с мотором Ferrari V12 и назвал его Ferrangler
Виртуальный художник из Чехии представил необычный проект: Jeep Wrangler с мотором Ferrari V12. Такой гибрид сочетает американский внедорожник и итальянский суперкар. Дизайн получился ярким и провокационным. Реализовать подобное в жизни вряд ли получится. Но фантазиям нет границ.Читать далее
-
19.12.2025, 11:19
Hyundai Crater Concept: внедорожный шоу-кар отправляется на автосалон в Монреаль
Hyundai Crater Concept удивил публику на автосалоне в Лос-Анджелесе. В январе 2026 года его покажут в Канаде. Дизайн концепта намекает на возможное появление новых XRT-моделей. Ожидания и слухи вокруг будущего внедорожника только растут.Читать далее
-
19.12.2025, 11:15
Бывший топ-менеджер BMW назвал внешний вид новых моделей неудачным
Бывший руководитель BMW высказал свое мнение о дизайне новых моделей. Он отметил, что внешний вид машин вызывает вопросы. Многие покупатели выбирают бренд, не обращая внимания на детали. В материале раскрываются неожиданные нюансы и причины такой популярности.Читать далее
-
19.12.2025, 08:58
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Renault Clio обновился и стал длиннее. В салоне появились новые экраны и материалы. Гибридная версия обещает экономию топлива. Но есть ли подводные камни? Узнайте, что скрывает новинка.Читать далее
-
19.12.2025, 07:05
Audi Q7 нового поколения 2027 модельного года: первые детали и сравнение с предшественником
Audi готовит смену поколения для своего флагманского кроссовера Q7. Модель выпускается уже 11 лет и пережила два рестайлинга. В 2027 году появится совершенно новый Q7. Ожидается свежий дизайн и современные технологии. Подробности - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Джип
-
19.12.2025, 19:37
Toyota Tacoma N400 с карбоновым капотом: новый взгляд на аксессуары и стиль
Toyota Tacoma N400 продолжает удерживать позиции среди лидеров продаж в США. В 2025 году модель удивляет новым карбоновым капотом. Владельцы могут комбинировать аксессуары и создавать уникальный стиль. Ожидаются новые решения для персонализации пикапа.Читать далее
-
19.12.2025, 19:20
Как старый автобус чуть не стал провалом, а превратился в уютный дом на колесах
В условиях, когда покупка квартиры становится недоступной, все больше людей ищут альтернативные варианты жилья. Жизнь в автобусе набирает популярность, но не все проекты оказываются удачными. За красивыми фото часто скрываются серьезные проблемы. В этом материале - история одного автобуса, который едва не стал катастрофой, но был спасен и превратился в настоящий дом.Читать далее
-
19.12.2025, 19:12
Редкие «Москвичи»: какие уникальные модели АЗЛК так и не увидели массового выпуска
Какие автомобили «Москвич» так и не попали на дороги? Эксперт поделился списком самых необычных и редких моделей АЗЛК. Некоторые из них могли изменить представление о советском автопроме. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 18:25
Редкий ГАЗ 69 1958 года без крыши выставлен на продажу в Барнауле
В Барнауле появился шанс приобрести ГАЗ 69 1958 года. Машина на полном ходу, кузов и техника в хорошем состоянии. Крыша отсутствует, но документы в наличии. Подробности о редком внедорожнике - в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 17:31
Toyota RAV4 в тюнинге Modellista: японский кроссовер, который удивил даже американцев
Toyota RAV4 давно известен своей надежностью и практичностью. Но японский тюнер Modellista решил добавить кроссоверу яркости. Новый облик удивил даже американских автолюбителей. Узнайте, чем отличается эта версия от привычной.Читать далее
-
19.12.2025, 17:09
Чех создал виртуальный Jeep Wrangler с мотором Ferrari V12 и назвал его Ferrangler
Виртуальный художник из Чехии представил необычный проект: Jeep Wrangler с мотором Ferrari V12. Такой гибрид сочетает американский внедорожник и итальянский суперкар. Дизайн получился ярким и провокационным. Реализовать подобное в жизни вряд ли получится. Но фантазиям нет границ.Читать далее
-
19.12.2025, 11:19
Hyundai Crater Concept: внедорожный шоу-кар отправляется на автосалон в Монреаль
Hyundai Crater Concept удивил публику на автосалоне в Лос-Анджелесе. В январе 2026 года его покажут в Канаде. Дизайн концепта намекает на возможное появление новых XRT-моделей. Ожидания и слухи вокруг будущего внедорожника только растут.Читать далее
-
19.12.2025, 11:15
Бывший топ-менеджер BMW назвал внешний вид новых моделей неудачным
Бывший руководитель BMW высказал свое мнение о дизайне новых моделей. Он отметил, что внешний вид машин вызывает вопросы. Многие покупатели выбирают бренд, не обращая внимания на детали. В материале раскрываются неожиданные нюансы и причины такой популярности.Читать далее
-
19.12.2025, 08:58
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Renault Clio обновился и стал длиннее. В салоне появились новые экраны и материалы. Гибридная версия обещает экономию топлива. Но есть ли подводные камни? Узнайте, что скрывает новинка.Читать далее
-
19.12.2025, 07:05
Audi Q7 нового поколения 2027 модельного года: первые детали и сравнение с предшественником
Audi готовит смену поколения для своего флагманского кроссовера Q7. Модель выпускается уже 11 лет и пережила два рестайлинга. В 2027 году появится совершенно новый Q7. Ожидается свежий дизайн и современные технологии. Подробности - в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве