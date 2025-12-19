Jeep вышел в свитере на бездорожье — и это работает!

Праздничный стиль на бездорожье: взгляните на Jeep в рождественском свитере

Под Рождество владельцам Jeep дарят не подарки под ёлку, а настоящий «свитер» на кузов. Что это за броня с праздничным узором, как она крепится без следов и почему уже стала хитом SEMA — расскажем в материале.

Под Рождество владельцам Jeep дарят не подарки под ёлку, а настоящий «свитер» на кузов. Что это за броня с праздничным узором, как она крепится без следов и почему уже стала хитом SEMA — расскажем в материале.

На фоне предпраздничной суеты Jeep и Mopar устроили настоящий сюрприз для фанатов внедорожников. На выставке SEMA 2025 дебютировала эксклюзивная «рождественская» броня для Jeep Wrangler Rubicon 392 от компании MEK Magnet. Новинка получила название «Ugly Sweater» — в честь традиционных вязаных свитеров с пёстрыми узорами, которые давно стали символом зимних праздников. Однако в этом случае речь идёт не о модной одежде, а о функциональной защитной системе кузова, выяснил портал «Южный автомобиль».

Специально для четырёхдверных Wrangler (JL) разработан комплект панелей из лёгкого пластика, украшенных яркими красно-зелено-белыми узорами. Такой дизайн сочетает праздничное настроение с настоящей практичностью. Панели защищают боковины и арки колёс от царапин, ударов веток и гравия, сохраняя лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии даже на самых жёстких маршрутах.

Главное технологическое ноу-хау — система крепления от MEK Magnet на основе запатентованной nano-hold технологии. Она позволяет надёжно фиксировать панели на алюминиевом кузове без клея, болтов или инструментов. После окончания праздников броню можно просто снять, промыть и убрать до следующего сезона. При этом на кузове не остаётся ни следов, ни повреждений.

Графика на панелях устойчива к выцветанию и ультрафиолету, поэтому даже спустя годы цвета останутся насыщенными. Комплект для Wrangler продаётся через официальный интернет-магазин Mopar за 648 долларов (порядка 52 тысяч рублей) и включает двухлетнюю гарантию. Отдельные панели можно докупить отдельно, что открывает простор для персонализации.

Фото: MEK Magnet

Владельцы пикапа Jeep Gladiator (2020–2025 гг.) тоже не остались в стороне. MEK Magnet предлагает аналогичный комплект «Ugly Sweater» для Gladiator напрямую через свой сайт за 788 долларов (63 тысячи рублей). Это решение обеспечивает ту же степень защиты и праздничный внешний вид.

Такой подход превращает сезонную аксессуар в культурный мем: Jeep становится не просто средством передвижения, а частью праздничной атмосферы. Новинка уже вызвала ажиотаж среди любителей нестандартных решений и тех, кто ценит сочетание стиля, функциональности и духа приключений.