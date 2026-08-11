Ремень вместо цепи и 625 Вт·ч заряда: новый стандарт надежности от Canyon в 2026 году

Precede: ON Comfort 7 - электровелосипед с ремнем Gates и скоростью до 45 км/ч

Canyon вывела на рынок электровелосипед Precede: ON Comfort 7 с ременной передачей, планетарной втулкой и мощным мотором Bosch. Модель выделяется скоростью до 45 км/ч и возможностью подключения к приложениям, что актуально для современных городских условий.

Canyon вывела на рынок электровелосипед Precede: ON Comfort 7 с ременной передачей, планетарной втулкой и мощным мотором Bosch. Модель выделяется скоростью до 45 км/ч и возможностью подключения к приложениям, что актуально для современных городских условий.

Электровелосипеды все чаще становятся альтернативой городскому транспорту: ON Comfort 7 от Canyon - незабываемый пример того, как современные технологии меняют представление о комфорте и надежности на двух колесах. Модель выполнена в стиле круизер, что сразу же выделяет ее среди конкурентов: здесь и ременная передача Gates CDX Belt, и планетарная втулка Shimano Nexus, и интеграция с мобильными приложениями для расширенного контроля.

Главная техническая конфигурация - двигатель Bosch Performance Line Sport, обеспечивающий быстрый и плавный разгон до 45 км/ч (28 миль/ч). Такой показатель позволяет уверенно чувствовать себя не только на городских улицах, но и на загородных маршрутах. Аккумулятор емкостью 625 Вт*ч можно заряжать как на велосипеде, так и отдельно, что удобно для жителей многоэтажек или офисных центров.

Рама Precede ON Comfort универсальна по размеру и имеет ступенчатую подсветку, благодаря чему посадка получается вертикальной и максимально комфортной. Эргономичный руль и амортизирующий подседельный штырь Canyon SP0067 Подвеска с ходом 50 мм в сочетании с быстрым седлом Selle Royal Essenza заметно уменьшают вибрацию и тряску на неровностях. Для российских дорог это особенно актуально: покрышки Schwalbe Big Ben Plus Reflex 55 мм и колеса Alexrims Supra-BH 27.5 хорошо справляются с камнями и ямами.

Безопасность обеспечивают дисковые тормоза Shimano RT30 с роторами 180 мм, система освещения предполагает переднюю фару Light Skin Ultra Mini и задний фонарь Supernova E3 Tail Light 2, а также светоотражатели. В комплектацию входят алюминиевые крылья и задний багажник, что делает велосипед практичным для ежедневных поездок и перевозки небольших грузов.

Интеллектуальные функции позволяют не только подключаться к приложениям, но и защищать велосипед от угона, а также прокладывать маршруты с учетом дорожной ситуации.

Кстати, аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте электросамокатов: например, недавно на рынке появился Segway Max G3 Plus с увеличенным запасом хода и современными технологиями безопасности - подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях традиционных электросамокатов .

В целом, Precede: ON Comfort 7 выглядит как сбалансированное решение для тех, кто ценит комфорт, надежность и современные технологии.