Предприимчивая американка сдавала туристам на ночь фургоны, припаркованные в центре Нью-Йорка
Фото: twitter.com/NYCSHERIFF
Ночь в фургоне стоила 97 долларов, при этом там не было ни санузла, ни раковины, ни обогревателя или кондиционера. Просто крыша над головой и постель. Автор ролика заявил, что опыт, конечно, был интересный, но экстремальный. На вторую ночь он точно не останется. Отметим, что средняя стоимость номера в центре Нью-Йорка составляет порядка 400 долларов.
Полиция заинтересовалась фургонами и выяснила, что все они были сняты с регистрации Причем некоторые – еще 20 лет назад. Поэтому все автомобили отправились на штрафстоянку.
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- 45 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 9 490 000 РMercedes S-класс 2019 в Москве
- 590 000 РInfiniti M35 2008 в Москве
- 780 000 РSsangYong Kyron 2012 в Москве
- 2 325 000 РLexus NX 2016 в Москве
- 1 530 000 РMazda CX-5 2015 в Москве
- 1 030 000 РChery Tiggo 7 2021 в Москве
- 565 000 РFord Mondeo 2009 в Москве
- 10 500 000 РPorsche Taycan 2020 в Москве
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