Предприимчивый владелец круглосуточного магазина установил в подсобке авиасимулятор: бизнес пошел в гору
Фото: sbs.com.au
Он заказал в Китае кабину симулятора Airbus A320, чтобы сэкономить – в разобранном виде. Набор «сделай сам» пришел быстро. Он состоял из 2 000 деталей, но никакой инструкции по сборке не прилагалось. Пригодились профессиональные навыки. Когда кабина была готова, в Сиднее ввели локдаун. Ахмед смог открыть магазин только месяц назад. И тут сама судьба улыбнулась предприимчивому молодому человеку.
Его магазин был расположен неподалеку от офиса Независимой комиссии по борьбе с коррупцией. В то время там как раз слушалось резонансное дело, заседания затягивались, и освещавшие процесс журналисты забегали к Ахмеду в магазин купить кофе или сок. Они были очень удивлены, увидев полноценный авиасимулятор Airbus, в котором каждый мог попробовать свои силы в качестве пилота или просто сфотографироваться в форме на фоне кабины авиалайнера.
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Новость быстро об уникальном магазине быстра распространилась по Сиднею и далеко за его пределы. Теперь у Ахмеда нет недостатка в клиентах. Он предлагает как пятиминутные фотосессии, так и аренду симулятора для повышения профессиональной квалификации пилотам любого уровня подготовки. Тренажер стал центром притяжения, и владелец уже подумывает переименовать магазин в «Зал ожидания аэропорта». Появились и предложения о работе по специальности. Но бизнес он бросать не планирует, просто наймет нового «диспетчера» для управления полетами в своем магазине.
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