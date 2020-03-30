Предприятие «НЕФАЗ» изготовило юбилейный 250-й электробус
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Фото: Мосгортранс
Первый контракт с «Мосгортрансом» на поставку камазовских электробусов был заключен еще в начале 2018 года, практически сразу после запуска производства в Нефтекамске. Машины в столице прижились. Нынешняя поставка уже третья по счету.
К чести автопроизводителя, он регулярно улучшает и дорабатывает конструкцию электробусов КАМАЗ-6282, прислушиваясь к просьбам потребителей. Среди последних примеров – внесенные конструктивные усовершенствования в работу тягового оборудования. Благодаря им удалось получить более высокую динамику при том же энергопотреблении.
Есть новации для рядовых пассажиров в плане комфорта передвижения. В частности, в салоне стало больше USB-розеток для подзарядки гаджетов, с 33 до 35 увеличилось и количество сидячих мест. Все татарстанские электробусы оснащаются универсальной мультисервисной системой, которая собирает и анализирует поток данных от различных датчиков, фиксирует пассажиропоток, оценивает качество и эффективность управления транспортным средством.
Примечательно, что транспортировку юбилейного электробуса в Москву осуществил новый тягач КАМАЗ-54901, которым автогигант из Набережных Челнов открывает новую линейку автомобилей К5.
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