12 декабря 2017, 09:01

Представлен 1200-сильный Chevrolet Corvette ZR1 от Hennessey

Американские тюнеры из ателье Hennessey (штат Техас), презентовали проект по доработке нового суперкара Chevrolet Corvette ZR1. Отмечается, что и без того производительная модель получила мощность в 1200 лошадиных сил, а также «облегчённые» версии на 850 и 1000 л.с.
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  Представлен 1200-сильный Chevrolet Corvette ZR1 от Hennessey Chevrolet Corvette Представлен 1200-сильный Chevrolet Corvette ZR1 от Hennessey
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Напомним, что новый Chevrolet Corvette ZR1 является одним из самых впечатляющих американских суперкаров наших дней. Премьера модели состоялась в 2017 году на международном автосалоне в Дубае, где богатеньких нефтяных буратин поразили 6,2-литровым V8 производительностью 755 л.с.

Наряду с этим техасские мастера заявили, что могли бы сделать новый суперкар ещё более экстремальным. Ателье разработало три различных варианта дополнений для нового Chevrolet Corvette ZR1: HPE850, HPE1000 и HPE1200. 

Первый тюнинг-пакет увеличивает мощность 755-сильного V8 до 850 л.с., что позволяет модели набирать первые 100 км/ч всего за 2,6 секунды. Набор дополнений HPE1000 предусматривает мощность в 1000 лошадиных сил и уменьшение времени разгона до «сотни» ещё на 0,1 секунды.
Автоспорт Шевроле Корвет

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Представлен 1200-сильный Chevrolet Corvette ZR1 от Hennessey
{{material_121032}}Напомним, что новый Chevrolet Corvette ZR1 является одним из самых впечатляющих американских суперкаров наших дней. Премьера модели состоялась в 2017 году на международном автосалоне в Дубае, где богатеньких нефтяных буратин поразили 6,2-литровым V8 производительностью 755 л.с.Наряду с этим техасские мастера заявили, что могли бы сделать новый суперкар ещё более экстремальным. Ателье разработало три различных варианта дополнений для нового Chevrolet Corvette ZR1: HPE850, HPE1000 и HPE1200. Первый тюнинг-пакет увеличивает мощность 755-сильного V8 до 850 л.с., что позволяет модели набирать первые 100 км/ч всего за 2,6 секунды. Набор дополнений HPE1000 предусматривает мощность в 1000 лошадиных сил и уменьшение времени разгона до «сотни» ещё на 0,1 секунды.
2017-12-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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