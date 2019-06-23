23 июня 2019, 10:03

Представлен Audi SQ8 с 435-сильным дизелем

  • 192
  • 0
Новый флагманский вседорожник Audi Q8 через год после дебюта обзавелся «заряженной» S-версией. Спортивный Audi SQ8 оснастили 4,0-литровым турбодизелем, который выдает 435 л.с. и 900 Нм крутящего момента.
Представлен Audi SQ8 с 435 сильным дизелем
Представлен Audi SQ8 с 435 сильным дизелем
Представлен Audi SQ8 с 435 сильным дизелем
Представлен Audi SQ8 с 435 сильным дизелем
Представлен Audi SQ8 с 435 сильным дизелем
Представлен Audi SQ8 с 435 сильным дизелем
Представлен Audi SQ8 с 435 сильным дизелем
Представлен Audi SQ8 с 435 сильным дизелем
Представлен Audi SQ8 с 435 сильным дизелем
Представлен Audi SQ8 с 435 сильным дизелем
Представлен Audi SQ8 с 435 сильным дизелем
Представлен Audi SQ8 с 435 сильным дизелем
Представлен Audi SQ8 с 435 сильным дизелем
Представлен Audi SQ8 с 435 сильным дизелем
Представлен Audi SQ8 с 435 сильным дизелем
Представлен Audi SQ8 с 435 сильным дизелем
Ранее мы писали
Audi Q8 – как тот запасной игрок, которого команде не хватало, и который принес в игру новые эмоции и свежие ...
Читать далее
Спортивная модификация Audi SQ8 сохранила общий стиль «базового» вседорожника. Она отличается особыми патрубками выпускной системы, переработанными воздухозаборниками, красными суппортами и увеличенными до 22 дюймов колесными дисками. В салоне появились обитые алькантарой спортивные сидения с тиснеными на спинках буквами «S». Педали изготовлены из нержавеющей стали. Завершают образ алюминиевые накладки на пороги.

Но это все мелочи. Теперь о главном. Спортивную S-версию Audi Q8 оснастили 4,0-литровым дизельным мотором V8 с двойным турбонаддувом. Аналогичным агрегатом может похвастаться Audi SQ7. При этом двигатель SQ8, благодаря гибридной надстройке на основе 48-вольтовой электросети, выдает 435 сил и 900 Нм момента уже при 1000 об/мин. Мотор сочетается с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Разгон с места до «сотни» занимает 4,8 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. 
 
В список стандартного оборудования входит адаптивная пневмоподвеска и система выбора режима движения Audi's Drive Select. Цены пока не опубликованы. Ожидается, что Audi SQ8 будет стоить не менее 95 000 евро (около 6,8 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Продажи начнутся ближе к концу года. Позже должна появиться и бензиновая версия Audi SQ8 с 3,0-литровым TFSI V6. Сейчас в салонах российских дилеров стандартный Audi Q8 стоит от 4 990 000 рублей.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Что купить весной? Главные новинки авторынка марта 2019 года
заз в честь выборов на украине стал стоить 85000р, от порошенко для россиян подарок
дамир
Форум Audi A3
Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
Никита
Форум Audi A4
Цитата:| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. Цитата:| Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она ...
Арсений
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Ауди
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Виновников «пьяных» ДТП накажут строже
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам «Уральского Бали»
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Audi Q8
Объявления о продаже Audi Q8
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 22 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Представлен Audi SQ8 с 435-сильным дизелем
{{material_125749}}Спортивная модификация Audi SQ8 сохранила общий стиль «базового» вседорожника. Она отличается особыми патрубками выпускной системы, переработанными воздухозаборниками, красными суппортами и увеличенными до 22 дюймов колесными дисками. В салоне появились обитые алькантарой спортивные сидения с тиснеными на спинках буквами «S». Педали изготовлены из нержавеющей стали. Завершают образ алюминиевые накладки на пороги.Но это все мелочи. Теперь о главном. Спортивную S-версию Audi Q8 оснастили 4,0-литровым дизельным мотором V8 с двойным турбонаддувом. Аналогичным агрегатом может похвастаться Audi SQ7. При этом двигатель SQ8, благодаря гибридной надстройке на основе 48-вольтовой электросети, выдает 435 сил и 900 Нм момента уже при 1000 об/мин. Мотор сочетается с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Разгон с места до «сотни» занимает 4,8 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.  В список стандартного оборудования входит адаптивная пневмоподвеска и система выбора режима движения Audi's Drive Select. Цены пока не опубликованы. Ожидается, что Audi SQ8 будет стоить не менее 95 000 евро (около 6,8 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Продажи начнутся ближе к концу года. Позже должна появиться и бензиновая версия Audi SQ8 с 3,0-литровым TFSI V6. Сейчас в салонах российских дилеров стандартный Audi Q8 стоит от 4 990 000 рублей.
2019-06-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ростов-на-Дону Екатеринбург Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG