23 июня 2019, 10:03
Представлен Audi SQ8 с 435-сильным дизелем
- 192
- 0
Новый флагманский вседорожник Audi Q8 через год после дебюта обзавелся «заряженной» S-версией. Спортивный Audi SQ8 оснастили 4,0-литровым турбодизелем, который выдает 435 л.с. и 900 Нм крутящего момента.
Ранее мы писали
Audi Q8 – как тот запасной игрок, которого команде не хватало, и который принес в игру новые эмоции и свежие ...Читать далее
Но это все мелочи. Теперь о главном. Спортивную S-версию Audi Q8 оснастили 4,0-литровым дизельным мотором V8 с двойным турбонаддувом. Аналогичным агрегатом может похвастаться Audi SQ7. При этом двигатель SQ8, благодаря гибридной надстройке на основе 48-вольтовой электросети, выдает 435 сил и 900 Нм момента уже при 1000 об/мин. Мотор сочетается с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Разгон с места до «сотни» занимает 4,8 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.
В список стандартного оборудования входит адаптивная пневмоподвеска и система выбора режима движения Audi's Drive Select. Цены пока не опубликованы. Ожидается, что Audi SQ8 будет стоить не менее 95 000 евро (около 6,8 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Продажи начнутся ближе к концу года. Позже должна появиться и бензиновая версия Audi SQ8 с 3,0-литровым TFSI V6. Сейчас в салонах российских дилеров стандартный Audi Q8 стоит от 4 990 000 рублей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Audi Q8: купейный детонатор
13.02.2019, 00:10
Тест-драйв Audi A5 Sportback 2.0 TFSI: как на подбор
11.09.2018, 14:37
Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
03.10.2017, 23:00
Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
30.06.2017, 08:16
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Audi Q8: купейный детонатор
13.02.2019, 00:10
Тест-драйв Audi A5 Sportback 2.0 TFSI: как на подбор
11.09.2018, 14:37
Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
03.10.2017, 23:00
Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
30.06.2017, 08:16
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
заз в честь выборов на украине стал стоить 85000р, от порошенко для россиян подарок
Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
Цитата:| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. Цитата:| Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве