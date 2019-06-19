19 июня 2019, 12:39

Представлен BMW 8-Series Gran Coupe

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Возрожденное семейство BMW 8-Series пополнилось еще одной, третьей и последней, моделью – Gran Coupe. Новинка представляет собой большой четырехдверный седан с безрамочными дверями и купеобразным силуэтом.
Представлен BMW 8 Series Gran Coupe
Представлен BMW 8 Series Gran Coupe
Представлен BMW 8 Series Gran Coupe
Представлен BMW 8 Series Gran Coupe
Представлен BMW 8 Series Gran Coupe
Представлен BMW 8 Series Gran Coupe
Представлен BMW 8 Series Gran Coupe
Представлен BMW 8 Series Gran Coupe
Представлен BMW 8 Series Gran Coupe
Представлен BMW 8 Series Gran Coupe
Представлен BMW 8 Series Gran Coupe
Представлен BMW 8 Series Gran Coupe
Представлен BMW 8 Series Gran Coupe
Представлен BMW 8 Series Gran Coupe
Представлен BMW 8 Series Gran Coupe
Представлен BMW 8 Series Gran Coupe
Представлен BMW 8 Series Gran Coupe
Представлен BMW 8 Series Gran Coupe
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Год назад после существенного перерыва компания BMW представила новое купе 8-Series. Кабриолет дебютировал в ноябре 2018 года. Сейчас баварский автопроизводитель показал последнего представителя семейства - «четырехдверку» Gran Coupe. Автомобиль, по сути, придет на смену аналогичной модели BMW 6-Series.

Колесная база 8-Series Gran Coupe по сравнению с купе выросла на 231 мм и достигает 3 023 мм. Это всего на 47 мм меньше, чем у базового седана седьмой серии. Габаритная длина Gran Coupe составляет 5 082 мм (+201 мм по сравнению с купе), ширина – 1 932 мм (+30 мм), высота – 1 407 мм (+61 мм). Объем багажника – 420 литров. Гран купе по максимуму изготовили из облегченных материалов, поэтому несмотря на солидные габариты, оно оказалось лишь на 70 килограммов тяжелее купе. В стандартной версии крыша, двери, капот, подрамник двигателя сделаны из алюминия. В качестве опции доступна углепластиковая или стеклянная крыша.

Конфигурация салона практически полностью воспроизводит интерьер купе с той лишь только разницей, что во втором ряду Gran Coupe намного просторнее. Официальная посадочная формула 4+1. Это значит, что во втором ряду при необходимости можно посадить третьего пассажира – ремень безопасности для него есть.

В моторную гамму BMW 8-Series Gran Coupe вошла 3,0-литровая бензиновая «шестерка» (340 л.с.) и 4,4-литровый V8 (530 л.с.), а также 3,0-литровый турбодизель (320 л.с.). Все агрегаты работают в паре с 8-диапазонным «автоматом», привод – передний или полный. Самая мощная версия BMW M850i Gran Coupe набирает первую «сотню» за 3,9 секунды. Продажи новинки начнутся в сентябре.

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Представлен BMW 8-Series Gran Coupe
{{material_123620}}Год назад после существенного перерыва компания BMW представила новое купе 8-Series. Кабриолет дебютировал в ноябре 2018 года. Сейчас баварский автопроизводитель показал последнего представителя семейства - «четырехдверку» Gran Coupe. Автомобиль, по сути, придет на смену аналогичной модели BMW 6-Series.Колесная база 8-Series Gran Coupe по сравнению с купе выросла на 231 мм и достигает 3 023 мм. Это всего на 47 мм меньше, чем у базового седана седьмой серии. Габаритная длина Gran Coupe составляет 5 082 мм (+201 мм по сравнению с купе), ширина – 1 932 мм (+30 мм), высота – 1 407 мм (+61 мм). Объем багажника – 420 литров. Гран купе по максимуму изготовили из облегченных материалов, поэтому несмотря на солидные габариты, оно оказалось лишь на 70 килограммов тяжелее купе. В стандартной версии крыша, двери, капот, подрамник двигателя сделаны из алюминия. В качестве опции доступна углепластиковая или стеклянная крыша.Конфигурация салона практически полностью воспроизводит интерьер купе с той лишь только разницей, что во втором ряду Gran Coupe намного просторнее. Официальная посадочная формула 4+1. Это значит, что во втором ряду при необходимости можно посадить третьего пассажира – ремень безопасности для него есть.В моторную гамму BMW 8-Series Gran Coupe вошла 3,0-литровая бензиновая «шестерка» (340 л.с.) и 4,4-литровый V8 (530 л.с.), а также 3,0-литровый турбодизель (320 л.с.). Все агрегаты работают в паре с 8-диапазонным «автоматом», привод – передний или полный. Самая мощная версия BMW M850i Gran Coupe набирает первую «сотню» за 3,9 секунды. Продажи новинки начнутся в сентябре.
2019-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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