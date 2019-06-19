19 июня 2019, 12:39
Представлен BMW 8-Series Gran Coupe
- 425
- 0
Возрожденное семейство BMW 8-Series пополнилось еще одной, третьей и последней, моделью – Gran Coupe. Новинка представляет собой большой четырехдверный седан с безрамочными дверями и купеобразным силуэтом.
Ранее мы писали
Компания BMW представила роскошное спорт-купе 8-Series. Новинка доступна в двух версиях: с 4,4-литровым бензиновым ...Читать далее
Колесная база 8-Series Gran Coupe по сравнению с купе выросла на 231 мм и достигает 3 023 мм. Это всего на 47 мм меньше, чем у базового седана седьмой серии. Габаритная длина Gran Coupe составляет 5 082 мм (+201 мм по сравнению с купе), ширина – 1 932 мм (+30 мм), высота – 1 407 мм (+61 мм). Объем багажника – 420 литров. Гран купе по максимуму изготовили из облегченных материалов, поэтому несмотря на солидные габариты, оно оказалось лишь на 70 килограммов тяжелее купе. В стандартной версии крыша, двери, капот, подрамник двигателя сделаны из алюминия. В качестве опции доступна углепластиковая или стеклянная крыша.
Конфигурация салона практически полностью воспроизводит интерьер купе с той лишь только разницей, что во втором ряду Gran Coupe намного просторнее. Официальная посадочная формула 4+1. Это значит, что во втором ряду при необходимости можно посадить третьего пассажира – ремень безопасности для него есть.
В моторную гамму BMW 8-Series Gran Coupe вошла 3,0-литровая бензиновая «шестерка» (340 л.с.) и 4,4-литровый V8 (530 л.с.), а также 3,0-литровый турбодизель (320 л.с.). Все агрегаты работают в паре с 8-диапазонным «автоматом», привод – передний или полный. Самая мощная версия BMW M850i Gran Coupe набирает первую «сотню» за 3,9 секунды. Продажи новинки начнутся в сентябре.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
21.01.2018, 20:27
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
24.12.2017, 15:10
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
23.06.2017, 08:04
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
30.04.2017, 20:44
Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
20.04.2016, 09:39
Тест-драйв BMW 330i: адреналиновая атака
30.03.2016, 08:47
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
21.01.2018, 20:27
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
24.12.2017, 15:10
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
23.06.2017, 08:04
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
30.04.2017, 20:44
Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
20.04.2016, 09:39
Тест-драйв BMW 330i: адреналиновая атака
30.03.2016, 08:47
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
О чём разговор?
Через чур шикарных не бывает, бывает мало пива:)
РЖУ НИМАГУ-глупее ничего не читал.Конкуренты жгут.....Кому: Ольга
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве