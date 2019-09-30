30 сентября 2019, 15:38
Представлен бюджетный 8-местный минивен
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Фото: autoreview.ru
Китайская компания SAIC и концерн General Motors представили совместный продукт - восьмиместный недорогой минивен Wuling Hongguang Plus, основными преимуществами которого стали функциональность и цена.
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
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Габариты нового минивена: длина – 4 722 мм, ширина – 1 840 мм, высота – 1 810 мм. Для сравнения размеры отечественного универсала Lada Largus: 4 470 мм а x 1 756 мм x 1 670 мм. При этом колесная база у «Ларгуса» больше – 2 905 мм против 2 800 мм у Wuling Hongguang Plus.
Очертания кузова у китайского минивена преувеличенно квадратные. В салоне – три ряда сидений с посадочной формулой 2+3+3 или 2+2+3. За третьим рядом сидений остается достаточно места для багажа. Оформление салона предельно простое. В топовой комплектации есть большой планшет медиасистемы, но в базовой – на его месте выпирает утилитарная заглушка с врезанной магнитолой и «крутилками» кондиционера. В движение минивен приводит 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с., который работает в паре с безальтернативной «механикой». Привод – задний. В Китае автомобиль будет стоить менее 10 тысяч долларов. Продажи начнутся в октябре.
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