Представлен Chrysler Halcyon – единственный в мире автомобиль с неограниченным запасом хода
Фото: Chrysler
Фото: Chrysler
Фото: Chrysler
Фото: Chrysler
Фото: Chrysler
Фото: Chrysler
Фото: Chrysler
Фото: Chrysler
Фото: Chrysler
Chrysler Halcyon, бесспорно, самый красивый концепт-кар бренда за последние несколько лет. Он намного лучше своих предшественников: Portal и Airflow. Halcyon яркий, спортивный и футуристический. Он больше похож на творение Lotus, чем Chrysler. Что интересно, один из руководителей проекта Halcyon – Ирина Завацкая, уроженка Таджикской ССР, которая вместе с семьей переехала в США в 90-е. Ирина по образованию – промышленный и автомобильный дизайнер, на работу в Chrysler пришла еще в 2001 году, выяснил телеграм-канал «Автопоток».
Концепт построен на платформе STLA Large, которую Stellantis показала ранее в этом году как базу для будущих электрокаров Dodge, Jeep, Alfa Romeo, Chrysler и Maserati. Седан Chrysler Halcyon представляет собой сочетание роскоши, мощности и высоких технологий. Передняя часть напоминает суперкары Ferrari, а задняя – величественный лимузин.
Несмотря на огромные 22-дюймовые колесные диски у седана невероятно маленький дорожный просвет, позволяющий автомобилю ездить только по идеально ровным дорогам. Причина столь низкого клиренса кроется в инновационной системе индукционной зарядки. Автомобиль сможет подзаряжать батарею, двигаясь по дорогам со встроенной системой динамической беспроводной передачи энергии (DWPT). Технология обеспечит практически неограниченный запас хода. В настоящее время Stellantis испытывает ее в Италии, на автодроме «Арена дель Футуро».
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Названа китайская марка, у которой нет конкурентов в России
На протяжении последних двух лет китайские автопроизводители наращивали долю на российском рынке. К настоящему моменту она достигла уровня 60%, который можно считать максимальным. В этом сегменте китайские бренды будут бороться между собой.Читать далее
-
14.02.2024, 07:05
Почему китайские автомобили лучше европейских. Эксперт назвал главные причины
По словам дилеров, дефицит новых автомобилей, образовавшийся в России в 2022 году, глобально преодолен. Главная заслуга принадлежит китайским брендам, которые на протяжении последних двух лет активно заполняли освободившиеся на авторынке ниши.Читать далее
-
13.02.2024, 22:37
Венесуэла обвинила США в краже «Боинга»
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто официально обвинил США в сговоре с аргентинскими властями с целью хищения самолета Boeing 747-300. Венесуэльский лайнер был задержан в Аргентине еще летом 2022 года, а на днях местный суд удовлетворил запрос Вашингтона и передал самолет США.Читать далее
-
13.02.2024, 16:59
Водитель попался пьяным и лишился автомобиля. Но продолжает выплачивать за него кредит
Показательный случай произошел в Республике Коми. Суд конфисковал автомобиль у мужчины, которого сотрудники ГИБДД поймали пьяным за рулем. Хуже всего, что машина была куплена в кредит.Читать далее
-
13.02.2024, 15:27
Экологи обозлились на мистера Бина. Роуэна Аткинсона обвинили в замедлении продаж электрокаров
Вокруг британского комика Роуэна Аткинсона, известного по роли мистера Бина в одноименном сериале, разгорается громкий скандал. Экоактивисты обвинили его во вредительстве.Читать далее
-
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В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения очередного отечественного электрокара с советскими корнями. Патентом защитили дизайн электрической версии ВАЗ-2107.Читать далее
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