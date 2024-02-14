Представлен Chrysler Halcyon – единственный в мире автомобиль с неограниченным запасом хода

Ранее мы писали Chrysler обещает революцию и демонстрирует новый логотип Компания Chrysler готовится к радикальным изменениям. В середине февраля она покажет принципиально новую модель ... Читать далее

В актуальном модельном ряду Chrysler всего два автомобиля, седан 300 и минивэн Pacifica, которые уже порядком устарели. Сейчас компания намерена вернуть себе былую славу и встать в один ряд с крупнейшими автопроизводителями США. Поможет ей в этом линейка электрокаров, первый из которых появится в 2025 году. Концепт Chrysler Halcyon демонстрирует, в каком направлении будет развиваться дизайнерская и инженерная мысль компании.

Chrysler Halcyon, бесспорно, самый красивый концепт-кар бренда за последние несколько лет. Он намного лучше своих предшественников: Portal и Airflow. Halcyon яркий, спортивный и футуристический. Он больше похож на творение Lotus, чем Chrysler. Что интересно, один из руководителей проекта Halcyon – Ирина Завацкая, уроженка Таджикской ССР, которая вместе с семьей переехала в США в 90-е. Ирина по образованию – промышленный и автомобильный дизайнер, на работу в Chrysler пришла еще в 2001 году, выяснил телеграм-канал «Автопоток».

Фото: Chrysler

Концепт построен на платформе STLA Large, которую Stellantis показала ранее в этом году как базу для будущих электрокаров Dodge, Jeep, Alfa Romeo, Chrysler и Maserati. Седан Chrysler Halcyon представляет собой сочетание роскоши, мощности и высоких технологий. Передняя часть напоминает суперкары Ferrari, а задняя – величественный лимузин.

Фото: Chrysler

Несмотря на огромные 22-дюймовые колесные диски у седана невероятно маленький дорожный просвет, позволяющий автомобилю ездить только по идеально ровным дорогам. Причина столь низкого клиренса кроется в инновационной системе индукционной зарядки. Автомобиль сможет подзаряжать батарею, двигаясь по дорогам со встроенной системой динамической беспроводной передачи энергии (DWPT). Технология обеспечит практически неограниченный запас хода. В настоящее время Stellantis испытывает ее в Италии, на автодроме «Арена дель Футуро».

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