Представлен Duster третьего поколения: дальность хода до 1300 км и двуспальная кровать в салоне
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Дизайн новинки выполнили в духе более крупного концепта Bigster, представленного в 2021 году. Серийный кроссовер получил Y-образные ходовые огни и спрятанные в районе задней стойки ручки задних дверей. В салоне появилась 7,0-дюймовая цифровая приборка, а на центральной панели – 10,1-дюймовый экран медиа системы. Также есть беспроводная зарядка для смартфона, четыре порта USB и медиасистема с 6 динамиками и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.
В моторную гамму вошел 1,0-литровый бензиновый агрегат отдачей 100 л.с., более мощный 1,2-литровый двигатель TCe 130, дополненный гибридной надстройкой, а также полноценная гибридная силовая установка на 140 л.с. на базе 1,6-литрового бензинового «атмосферника», дополненного парой электромоторов – один (49 л.с.) приводит в движение задние колеса, второй работает в роли генератора.
Есть еще битопливная версия ECO-G 100 с запасом хода до 1300 километров. Она идеально подойдет любителям путешествий. Специально для таких клиентов предусмотрен опциональный пакет Sleep Pack с двуспальной кроватью в салоне, а также столиком и ящиком для хранения в багажнике.
Цены пока не разглашаются, но Dacia пообещала, что Duster будет иметь «самые доступные цены в своем сегменте», а генеральный директор компании Денис Ле Вот заявил, что новое поколение будет стоить ниже отметки в 20 000 евро или 1,9 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
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29.06.2022, 13:04
В России запатентовали обновленный Duster
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24.06.2022, 17:57
Duster унизил мощный Land Rover на бездорожье (видео)
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