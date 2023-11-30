Представлен Duster третьего поколения: дальность хода до 1300 км и двуспальная кровать в салоне

Duster третьего поколения сменил платформу B0 на более современную CMF-B. В салоне стало просторнее, а объем багажника увеличился до 472 литров, хотя габаритная длина кроссовера практически не изменилась – 4 343 мм. Автомобиль сохранил внедорожные качества. Дорожный просвет достигает 217 мм, а углы въезда и съезда составляют 31 и 36 градусов соответственно. В дополнение к системе полного привода предусмотрены пять предустановленных ездовых режимов: «Авто», «Снег», «Грязь/Песок», «Офф-роуд» и «Эко».

Дизайн новинки выполнили в духе более крупного концепта Bigster, представленного в 2021 году. Серийный кроссовер получил Y-образные ходовые огни и спрятанные в районе задней стойки ручки задних дверей. В салоне появилась 7,0-дюймовая цифровая приборка, а на центральной панели – 10,1-дюймовый экран медиа системы. Также есть беспроводная зарядка для смартфона, четыре порта USB и медиасистема с 6 динамиками и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Фото: Dacia

В моторную гамму вошел 1,0-литровый бензиновый агрегат отдачей 100 л.с., более мощный 1,2-литровый двигатель TCe 130, дополненный гибридной надстройкой, а также полноценная гибридная силовая установка на 140 л.с. на базе 1,6-литрового бензинового «атмосферника», дополненного парой электромоторов – один (49 л.с.) приводит в движение задние колеса, второй работает в роли генератора.

Фото: Dacia

Есть еще битопливная версия ECO-G 100 с запасом хода до 1300 километров. Она идеально подойдет любителям путешествий. Специально для таких клиентов предусмотрен опциональный пакет Sleep Pack с двуспальной кроватью в салоне, а также столиком и ящиком для хранения в багажнике.

Фото: Dacia

Цены пока не разглашаются, но Dacia пообещала, что Duster будет иметь «самые доступные цены в своем сегменте», а генеральный директор компании Денис Ле Вот заявил, что новое поколение будет стоить ниже отметки в 20 000 евро или 1,9 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

Упомянутые модели: Dacia Duster (500 000 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах