3 октября 2017, 15:01

Представлен эксклюзив Bentley Mulsanne EWB Hallmark

На подмосковном вертодроме Bentley представила Mulsanne EWB Hallmark. Это модель из ограниченной серии (всего 50 автомобилей), созданной умельцами ателье Mulliner.
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  Представлен эксклюзив Bentley Mulsanne EWB Hallmark Bentley Mulsanne Представлен эксклюзив Bentley Mulsanne EWB Hallmark Bentley Mulsanne Представлен эксклюзив Bentley Mulsanne EWB Hallmark
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фото
  

Эксклюзивные элементы дизайна включают в себя изготовленную из серебра или покрытую золотом эмблему крылатой литеры «В», декоративную полосу в цвет эмблемы, проходящую по всей длине кузова; отделения для хранения, обитые изнутри кожей «металлик» серебряного или золотого цвета, шпон, окрашенный в дополнительный цвет, а также великолепные вставки из драгоценных металлов. Для Bentley Mulsanne Hallmark предлагается как однотонная, так и двухцветная окраска кузова.

Глава марки Bentley в России Марко ван Алтен говорит: «Лимитированная серия Hallmark флагманской линейки Mulsanne демонстрирует мастерство Mulliner и отличается изысканными серебряными и золотыми элементами дизайна. Мы уверены, что вскоре увидим этот автомобиль на российских дорогах».

Дизайн и тюнинг Бентли Мулсанне

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Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Представлен обновленный Bentley Continental GT
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Samuil
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Представлен эксклюзив Bentley Mulsanne EWB Hallmark
Эксклюзивные элементы дизайна включают в себя изготовленную из серебра или покрытую золотом эмблему крылатой литеры «В», декоративную полосу в цвет эмблемы, проходящую по всей длине кузова; отделения для хранения, обитые изнутри кожей «металлик» серебряного или золотого цвета, шпон, окрашенный в дополнительный цвет, а также великолепные вставки из драгоценных металлов. Для Bentley Mulsanne Hallmark предлагается как однотонная, так и двухцветная окраска кузова.Глава марки Bentley в России Марко ван Алтен говорит: «Лимитированная серия Hallmark флагманской линейки Mulsanne демонстрирует мастерство Mulliner и отличается изысканными серебряными и золотыми элементами дизайна. Мы уверены, что вскоре увидим этот автомобиль на российских дорогах».
2017-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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