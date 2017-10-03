Представлен эксклюзив Bentley Mulsanne EWB Hallmark
Эксклюзивные элементы дизайна включают в себя изготовленную из серебра или покрытую золотом эмблему крылатой литеры «В», декоративную полосу в цвет эмблемы, проходящую по всей длине кузова; отделения для хранения, обитые изнутри кожей «металлик» серебряного или золотого цвета, шпон, окрашенный в дополнительный цвет, а также великолепные вставки из драгоценных металлов. Для Bentley Mulsanne Hallmark предлагается как однотонная, так и двухцветная окраска кузова.
Глава марки Bentley в России Марко ван Алтен говорит: «Лимитированная серия Hallmark флагманской линейки Mulsanne демонстрирует мастерство Mulliner и отличается изысканными серебряными и золотыми элементами дизайна. Мы уверены, что вскоре увидим этот автомобиль на российских дорогах».
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