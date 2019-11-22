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22 ноября 2019, 09:54

Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e

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Фото: Lexus
Компания Lexus показала на международном автосалоне в китайском Гуанчжоу свой первый кроссовер с полностью электрической силовой установкой. Мощность Lexus UX 300e достигает 204 л.с., а запас хода по циклу NEDC равен 400 км. В Европе и Китае продажи новинки начнутся уже в следующем году.
Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e

Фото: Lexus

Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e

Фото: Lexus

Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e

Фото: Lexus

Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e

Фото: Lexus

Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e

Фото: Lexus

Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e

Фото: Lexus

Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e

Фото: Lexus

Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e

Фото: Lexus

Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e

Фото: Lexus

Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e
Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e
Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e
Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e
Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e
Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e
Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e
Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e
Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e
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До сих пор электрификация в линейке Lexus распространялась только на гибридные модели. Сейчас, следуя стратегии Lexus Electrified, компания выпустила первый чистый электрокар. С учетом глобального спроса на кроссоверы начать решили с сегмента SUV. Пионером электрической эры стал компактный Lexus UX 300e.

На передней оси установили электромотор мощностью 204 л.с. и 300 Нм максимального крутящего момента. Тяговая литий-ионная батарея емкостью 54,3 кВт-ч располагается под полом, обеспечивая кроссоверу низкий центр тяжести. Запас хода составляет 400 километров по устаревшему и очень оптимистичному европейскому циклу NEDC. В реальных условиях электрический UX сможет проехать без подзарядки порядка 250 километров. Восполнить запас батарей можно будет от 50-киловаттной зарядной станции.

Представители Lexus делают акцент на спортивном характере UX 300e, который позволяет получить максимум удовольствия от вождения. Водитель может выбирать из нескольких предустановленных режимов. Система Active Sound Control (ASC) имитирует звук мотора, ведь электрические двигатели работают абсолютно бесшумно. Продажи кроссовера в Европе и Китае начнутся в 2020 году, в Японии – в 2021 году.


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Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e
{{material_128170}}До сих пор электрификация в линейке Lexus распространялась только на гибридные модели. Сейчас, следуя стратегии Lexus Electrified, компания выпустила первый чистый электрокар. С учетом глобального спроса на кроссоверы начать решили с сегмента SUV. Пионером электрической эры стал компактный Lexus UX 300e.На передней оси установили электромотор мощностью 204 л.с. и 300 Нм максимального крутящего момента. Тяговая литий-ионная батарея емкостью 54,3 кВт-ч располагается под полом, обеспечивая кроссоверу низкий центр тяжести. Запас хода составляет 400 километров по устаревшему и очень оптимистичному европейскому циклу NEDC. В реальных условиях электрический UX сможет проехать без подзарядки порядка 250 километров. Восполнить запас батарей можно будет от 50-киловаттной зарядной станции.Представители Lexus делают акцент на спортивном характере UX 300e, который позволяет получить максимум удовольствия от вождения. Водитель может выбирать из нескольких предустановленных режимов. Система Active Sound Control (ASC) имитирует звук мотора, ведь электрические двигатели работают абсолютно бесшумно. Продажи кроссовера в Европе и Китае начнутся в 2020 году, в Японии – в 2021 году.
2019-11-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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