20 ноября 2019, 09:28
Представлен кабриолет Lexus LC 500
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Компания Lexus привезла на автосалон в Лос-Анджелес открытую версию купе Lexus LC 500. Стильный кабриолет с откидным мягким верхом поступит в продажу к лету 2020 года как модель 2021 года.
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В моторной гамме изменений не произошло. Кабриолет оснащен тем же мотором V8, выдающим 477 л.с. и 540 Нм максимального крутящего момента. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. «Фишка» кабриолета – специальный динамик, который транслирует звук мотора в салон. Причем представители Lexus подчеркивают, что это именно настоящий, а не электронный звук.
Первый кабриолет Lexus LC 500 продадут в январе с аукциона в Аризоне. В дилерских шоу-румах новинка появится ближе к лету. Клиенты смогут выбрать из 10 оттенков кузова. Кроме того, анонсированы 100 экземпляров особой лимитированной серии Inspiration, окрашенные в синий цвет с белоснежным салоном.
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Комментарии пользователей
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