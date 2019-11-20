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20 ноября 2019, 09:28

Представлен кабриолет Lexus LC 500

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Компания Lexus привезла на автосалон в Лос-Анджелес открытую версию купе Lexus LC 500. Стильный кабриолет с откидным мягким верхом поступит в продажу к лету 2020 года как модель 2021 года.
Представлен кабриолет Lexus LC 500

 

Представлен кабриолет Lexus LC 500

 

Представлен кабриолет Lexus LC 500

 

Представлен кабриолет Lexus LC 500

 

Представлен кабриолет Lexus LC 500

 

Представлен кабриолет Lexus LC 500

 

Представлен кабриолет Lexus LC 500

 

Представлен кабриолет Lexus LC 500

 

Представлен кабриолет Lexus LC 500

 

Представлен кабриолет Lexus LC 500
Представлен кабриолет Lexus LC 500
Представлен кабриолет Lexus LC 500
Представлен кабриолет Lexus LC 500
Представлен кабриолет Lexus LC 500
Представлен кабриолет Lexus LC 500
Представлен кабриолет Lexus LC 500
Представлен кабриолет Lexus LC 500
Представлен кабриолет Lexus LC 500
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Передняя часть кабриолета Lexus LC 500 практически не отличается от купе. Изменениям подверглась корма. Также инженеры Lexus увеличили жесткость конструкции с помощью дополнительных распорок и перенастроили подвеску. Складная крыша представляет собой обтянутую тканью раму. Процесс трансформации занимает 15 – 16 секунд на скорости до 50 км/ч. Комфорт водителя и пассажиров обеспечивает модернизированная система отопления и вентиляции, которая автоматически изменяет настройки обдува в зависимости от того, поднят верх или опущен.

В моторной гамме изменений не произошло. Кабриолет оснащен тем же мотором V8, выдающим 477 л.с. и 540 Нм максимального крутящего момента. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. «Фишка» кабриолета – специальный динамик, который транслирует звук мотора в салон. Причем представители Lexus подчеркивают, что это именно настоящий, а не электронный звук.

Первый кабриолет Lexus LC 500 продадут в январе с аукциона в Аризоне. В дилерских шоу-румах новинка появится ближе к лету. Клиенты смогут выбрать из 10 оттенков кузова. Кроме того, анонсированы 100 экземпляров особой лимитированной серии Inspiration, окрашенные в синий цвет с белоснежным салоном.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Владимир
Форум Lexus RX 350
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Александр
Форум Lexus GS
Внешность бизнес-седана заметно изменилась, стала, что называется, на любителя. Российским покупателям IV поколения GS на старте продаж предлагается на выбор 2 двигателя, задний или полный привод и 5 комплектаций, в том числе впервые для GS - версия F SPORT. Отличительной особенностью нового GS является ...
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Представлен кабриолет Lexus LC 500
{{material_127247}}Передняя часть кабриолета Lexus LC 500 практически не отличается от купе. Изменениям подверглась корма. Также инженеры Lexus увеличили жесткость конструкции с помощью дополнительных распорок и перенастроили подвеску. Складная крыша представляет собой обтянутую тканью раму. Процесс трансформации занимает 15 – 16 секунд на скорости до 50 км/ч. Комфорт водителя и пассажиров обеспечивает модернизированная система отопления и вентиляции, которая автоматически изменяет настройки обдува в зависимости от того, поднят верх или опущен.В моторной гамме изменений не произошло. Кабриолет оснащен тем же мотором V8, выдающим 477 л.с. и 540 Нм максимального крутящего момента. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. «Фишка» кабриолета – специальный динамик, который транслирует звук мотора в салон. Причем представители Lexus подчеркивают, что это именно настоящий, а не электронный звук.Первый кабриолет Lexus LC 500 продадут в январе с аукциона в Аризоне. В дилерских шоу-румах новинка появится ближе к лету. Клиенты смогут выбрать из 10 оттенков кузова. Кроме того, анонсированы 100 экземпляров особой лимитированной серии Inspiration, окрашенные в синий цвет с белоснежным салоном.
2019-11-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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