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26 февраля 2020, 07:53
Представлен Mercedes-AMG GLA 45
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Линейка Mercedes-AMG пополнилась еще одной компактной моделью – новым кроссовером GLA 45. Автомобиль оснастили тем же 2,0-литровым турбомотором, что и A45 или CLA 45. Публике кроссовер покажут 3 марта в Женеве.
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Под капотом трудится 2,0-литровая рядная «турбочетверка» отдачей 387 л.с. Максимальная крутящий момент равен 480 Нм. Для более мощной версии GLA 45 S мотор форсировали до 421 л.с. и 500 Нм. Двигатель сочетается с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и с системой полного привода 4Matic +. Разгон с места до «сотни» занимает порядка 4 секунд. Максимальная скорость составляет 250 или 270 км/ч в зависимости от модификации.
Подвеска – спортивная AMG Ride Control. Тормоза – стандартно спереди 4-поршневые с серыми суппортами, опционально доступны 6-поршневые с красными суппортами и надписью AMG. Водитель может выбирать из пяти режимов работы ездовой электроники Slippery, Comfort, Sport, Sport + и Individual. Шестой – Race – входит в опциональный пакет AMG Dynamic Plus.
В салоне установлены спортивные черные сидения с контрастной красной прострочкой и красными ремнями безопасности. Дополнительно предлагается выбор из четырех вариантов кожаной отделки интерьера с акцентами из алюминия. В стандартное оснащение входит цифровая панель приборов и медиасистема MBUX с голосовым управлением. В продажу Mercedes-AMG GLA 45 поступит во второй половине 2020 года.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Ну, у богатых свои причуды. И так модель не слишком удачная и не слишком популярная получилась, кому же она понадобится с 470 лошадями под капотом. Не для России вариант, "выгулять" их негде, да и кормить сильно накладно.
Отлично, если у пассажиров будет места побольше, а то тесноват он сейчас, да и багажник могли бы чуть увеличить, а потолок приподнять чуть-чуть, но это я уже придираюсь
система и правда очень умная
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