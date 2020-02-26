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26 февраля 2020, 07:53

Представлен Mercedes-AMG GLA 45

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Линейка Mercedes-AMG пополнилась еще одной компактной моделью – новым кроссовером GLA 45. Автомобиль оснастили тем же 2,0-литровым турбомотором, что и A45 или CLA 45. Публике кроссовер покажут 3 марта в Женеве.
Представлен Mercedes AMG GLA 45

 

Представлен Mercedes AMG GLA 45

 

Представлен Mercedes AMG GLA 45

 

Представлен Mercedes AMG GLA 45

 

Представлен Mercedes AMG GLA 45

 

Представлен Mercedes AMG GLA 45

 

Представлен Mercedes AMG GLA 45

 

Представлен Mercedes AMG GLA 45

 

Представлен Mercedes AMG GLA 45

 

Представлен Mercedes AMG GLA 45
Представлен Mercedes AMG GLA 45
Представлен Mercedes AMG GLA 45
Представлен Mercedes AMG GLA 45
Представлен Mercedes AMG GLA 45
Представлен Mercedes AMG GLA 45
Представлен Mercedes AMG GLA 45
Представлен Mercedes AMG GLA 45
Представлен Mercedes AMG GLA 45
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Превращение стандартного Mercedes-Benz GLA в «заряженный» Mercedes-AMG GLA 45 провели по проверенному рецепту. Внешне автомобиль отличается спортивным обвесом со спойлером на крыше, крупной радиаторной решеткой в стиле Panamericana, четырехугольными патрубками выпускной системы и колесными дисками с черным глянцевым напылением.

Под капотом трудится 2,0-литровая рядная «турбочетверка» отдачей 387 л.с. Максимальная крутящий момент равен 480 Нм. Для более мощной версии GLA 45 S мотор форсировали до 421 л.с. и 500 Нм. Двигатель сочетается с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и с системой полного привода 4Matic +. Разгон с места до «сотни» занимает порядка 4 секунд. Максимальная скорость составляет 250 или 270 км/ч в зависимости от модификации.

Подвеска – спортивная AMG Ride Control. Тормоза – стандартно спереди 4-поршневые с серыми суппортами, опционально доступны 6-поршневые с красными суппортами и надписью AMG. Водитель может выбирать из пяти режимов работы ездовой электроники Slippery, Comfort, Sport, Sport + и Individual. Шестой – Race – входит в опциональный пакет AMG Dynamic Plus.

В салоне установлены спортивные черные сидения с контрастной красной прострочкой и красными ремнями безопасности. Дополнительно предлагается выбор из четырех вариантов кожаной отделки интерьера с акцентами из алюминия. В стандартное оснащение входит цифровая панель приборов и медиасистема MBUX с голосовым управлением. В продажу Mercedes-AMG GLA 45 поступит во второй половине 2020 года.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz GLA получит версию от AMG
Ну, у богатых свои причуды. И так модель не слишком удачная и не слишком популярная получилась, кому же она понадобится с 470 лошадями под капотом. Не для России вариант, "выгулять" их негде, да и кормить сильно накладно.
Глеб
Mercedes GLA в новом кузове замечен на тестах
Отлично, если у пассажиров будет места побольше, а то тесноват он сейчас, да и багажник могли бы чуть увеличить, а потолок приподнять чуть-чуть, но это я уже придираюсь
Виталий
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
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Представлен Mercedes-AMG GLA 45
{{material_128370}}Превращение стандартного Mercedes-Benz GLA в «заряженный» Mercedes-AMG GLA 45 провели по проверенному рецепту. Внешне автомобиль отличается спортивным обвесом со спойлером на крыше, крупной радиаторной решеткой в стиле Panamericana, четырехугольными патрубками выпускной системы и колесными дисками с черным глянцевым напылением.Под капотом трудится 2,0-литровая рядная «турбочетверка» отдачей 387 л.с. Максимальная крутящий момент равен 480 Нм. Для более мощной версии GLA 45 S мотор форсировали до 421 л.с. и 500 Нм. Двигатель сочетается с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и с системой полного привода 4Matic +. Разгон с места до «сотни» занимает порядка 4 секунд. Максимальная скорость составляет 250 или 270 км/ч в зависимости от модификации.Подвеска – спортивная AMG Ride Control. Тормоза – стандартно спереди 4-поршневые с серыми суппортами, опционально доступны 6-поршневые с красными суппортами и надписью AMG. Водитель может выбирать из пяти режимов работы ездовой электроники Slippery, Comfort, Sport, Sport + и Individual. Шестой – Race – входит в опциональный пакет AMG Dynamic Plus.В салоне установлены спортивные черные сидения с контрастной красной прострочкой и красными ремнями безопасности. Дополнительно предлагается выбор из четырех вариантов кожаной отделки интерьера с акцентами из алюминия. В стандартное оснащение входит цифровая панель приборов и медиасистема MBUX с голосовым управлением. В продажу Mercedes-AMG GLA 45 поступит во второй половине 2020 года.
2020-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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