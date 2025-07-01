Представлен новый 1,8-литровый мотор для Lada Niva: главные особенности

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Фото: Lada

Новый мотор создан на основе уже известных агрегатов, используемых на переднеприводных моделях Lada. Блок цилиндров, коленчатый вал и поршни взяты от двигателя ВАЗ-21179 (Lada Vesta), тогда как 8-клапанная головка блока досталась от мотора ВАЗ-11182, применяемого на Lada Granta и Largus. Однако для установки на внедорожник мотор доработали: были адаптированы системы впуска, выпуска, топливоподачи и охлаждения.В результате агрегат стал заметно тяговитее, экономичнее и технологичнее предшественника. Выбор именно 8-клапанного мотора вместо 16-клапанного объясняется совместимостью с существующими коробками передач и мостами – более тяговитый двигатель потребовал бы разработки новой трансмиссии.

Для нового двигателя было заново изготовлено или обновлено около 50 деталей. Установлен контроллер управления, усилен ремень ГРМ – добавлен уплотнитель, оптимизирована система забора масла в картере для стабильной работы на бездорожье. Также доработали сцепление, чтобы оно могло выдерживать увеличенный крутящий момент. За счет применения облегченных материалов и пластика масса двигателя снизилась на 25 кг, а удельный расход топлива уменьшился на 3–30% в зависимости от режима эксплуатации.

Фото: Lada

С переходом на 1,8-литровый мотор, АвтоВАЗ планирует отказаться от использования старого 1,7-литрового двигателя даже для базовой версии Niva Legend. По словам Олега Груненкова, директора продуктовых программ, выпуск менее мощного агрегата станет экономически невыгодным. Поэтому в 2026 году аналогичный двигатель будет установлен на классическую Lada Niva Legend.

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