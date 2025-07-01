Представлен новый 1,8-литровый мотор для Lada Niva: главные особенности
В результате агрегат стал заметно тяговитее, экономичнее и технологичнее предшественника. Выбор именно 8-клапанного мотора вместо 16-клапанного объясняется совместимостью с существующими коробками передач и мостами – более тяговитый двигатель потребовал бы разработки новой трансмиссии.
Для нового двигателя было заново изготовлено или обновлено около 50 деталей. Установлен контроллер управления, усилен ремень ГРМ – добавлен уплотнитель, оптимизирована система забора масла в картере для стабильной работы на бездорожье. Также доработали сцепление, чтобы оно могло выдерживать увеличенный крутящий момент. За счет применения облегченных материалов и пластика масса двигателя снизилась на 25 кг, а удельный расход топлива уменьшился на 3–30% в зависимости от режима эксплуатации.
С переходом на 1,8-литровый мотор, АвтоВАЗ планирует отказаться от использования старого 1,7-литрового двигателя даже для базовой версии Niva Legend. По словам Олега Груненкова, директора продуктовых программ, выпуск менее мощного агрегата станет экономически невыгодным. Поэтому в 2026 году аналогичный двигатель будет установлен на классическую Lada Niva Legend.
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АвтоВАЗ официально объявил сроки начала продаж рестайлинговой версии внедорожника Lada Niva Travel. Новинка появится у дилеров в четвертом квартале 2025 года. Ориентировочные цены уже известны.Читать далее
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30.06.2025, 06:41
Названы 5 самых дешевых новых внедорожников в России в июне 2025 года
В условиях сложного климата и неравномерного качества дорожного покрытия полноприводные внедорожники пользуются популярностью у российских автолюбителей, хотя и стоят дороже своих моноприводных «братьев». В список самых доступных моделей вошли как отечественные машины, так и один представитель китайского автопрома.Читать далее
-
26.06.2025, 16:53
Представлена самая экстремальная Lada Niva: 280 сил и 350 мм клиренса
На старте международного ралли-марафона «Шелковый путь» 2025 года дебютировала новая версия отечественного внедорожника – Lada Niva Sport Turbo, подготовленная командой Lada Sport «Авто Финанс». Это самый мощный и проходимый автомобиль в истории серии, созданный по регламенту класса «Рейд Спорт». Читать далее
-
18.06.2025, 12:48
АвтоВАЗ показал рестайлинговый внедорожник Lada Niva Travel
На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) АвтоВАЗ представил обновленную версию легендарного внедорожника Lada Niva Travel. Главные изменения коснулись экстерьера и силового агрегата.Читать далее
-
01.07.2025, 18:10
Директора автошколы обвинили в мошенничестве: взятки с учеников брал, но в ГИБДД не передавал
В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из частных автошкол, который обвиняется в массовом мошенничестве. По версии следствия, мужчина в течение пяти лет систематически обманывал учеников своего образовательного центра: полсотни пострадавших и миллион рублей ущерба. Читать далее
-
01.07.2025, 15:21
Дождь, дрифт и закрученная интрига: итоги второго этапа IDDC 2025 в Ленобласти
А минувший уикенд, 28 по 29 июня, автодром под Петербургом превратился в центр автомобильного экстрима. На Игора Драйв прошел второй этап Кубка Северо-Запада по дрифту IDDC 2025. Результаты финала стали полной неожиданностью даже для опытных болельщиков.Читать далее
-
01.07.2025, 14:53
Компания по аренде автомобилей «Бетмобил» проиграла суд Роспатенту
Спор между российской компанией «Бетмобил» и Роспатентом о регистрации товарного знака «Betmobile» завершился в пользу патентного ведомства. Фирма планировала использовать бренд для предоставления услуг в сфере аренды автомобилей и бизнес-консалтинга, однако заявка была отклонена из-за возможных ассоциаций с Бэтмобилем – машиной культового персонажа комиксов из вселенной DC Comics. Читать далее
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