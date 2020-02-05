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5 февраля 2020, 12:44

Представлен новый Cadillac Escalade

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Фото: Cadillac
Компания Cadillac представила на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе флагманский внедорожник Escalade пятого поколения. Автомобиль заметно вырос, получил дизельную версию, пневмоподвеску, автопилот и большой 38-дюймовый экран на передней панели.
Представлен новый Cadillac Escalade

Фото: Cadillac

Представлен новый Cadillac Escalade

Фото: Cadillac

Представлен новый Cadillac Escalade

Фото: Cadillac

Представлен новый Cadillac Escalade

Фото: Cadillac

Представлен новый Cadillac Escalade

Фото: Cadillac

Представлен новый Cadillac Escalade

Фото: Cadillac

Представлен новый Cadillac Escalade

Фото: Cadillac

Представлен новый Cadillac Escalade

Фото: Cadillac

Представлен новый Cadillac Escalade

Фото: Cadillac

Представлен новый Cadillac Escalade
Представлен новый Cadillac Escalade
Представлен новый Cadillac Escalade
Представлен новый Cadillac Escalade
Представлен новый Cadillac Escalade
Представлен новый Cadillac Escalade
Представлен новый Cadillac Escalade
Представлен новый Cadillac Escalade
Представлен новый Cadillac Escalade
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Новый Cadillac Escalade стал еще больше. Колесная база увеличилась на 125 мм до 3 071 мм, а длина – на 203 мм до 5 382 мм. Ширина и высота не изменились и по-прежнему составляют 2 059 мм и 1 948 мм соответственно. Удлиненная версия выросла не так значительно: длина – до 5 766 мм (+69 мм), расстояние между осями – до 3 407 мм (+105 мм). Внедорожник разделил платформу T1XX с пикапом Chevrolet Silverado и новыми внедорожниками Chevrolet Tahoe/Suburban, где на смену неразрезному заднему мосту пришла многорычажная подвеска.

Дизайн нового Escalade привели в соответствие с современным фирменным стилем Cadillac с горизонтальными светодиодными фарами головного света. Версия Sport будет отличаться сетчатой решеткой радиатора и черным декором вместо хрома. Более существенные изменения произошли в салоне. Центральное место на передней панели занимает огромный изогнутый трехсекционный OLED-экран суммарной диагональю 38 дюймов. В единый блок объединены 14,2-дюймовая цифровая «приборка», вспомогательный 7,2-дюймовый тачскрин слева и 16,9-дюймовый экран медиасистемы справа. По словам разработчиков, плотность пикселей на экранах вдвое больше, чем у телевизоров 4K UHD.

Впервые Cadillac получил премиальную акустику австрийской компании AKG, которая до сих пор специализировалась на студийной аппаратуре. Базовой станет система с 19 динамиками (14 каналов), опционально можно заказать еще более продвинутую версию с 36 динамиками (28 каналов) и тремя усилителями. В список доступных опций вошли: панорамная крыша, экраны для задних пассажиров, электронное зеркало заднего вида, система ночного видения с инфракрасной фронтальной камерой, а также автопилот третьего уровня Super Cruise. Трехзонный «климат» и камеры кругового обзора входят в стандартное оснащение.

Базовые Cadillac Escalade имеют пружины и пассивные амортизаторы. В качестве опции можно заказать подвеску Magnetic Ride Control. Также впервые для Escalade предложили пневмоподвеску с изменяемым дорожным просветом. Привод – задний или полный с муфтой подключения передних колес и понижающей передачей. Впервые в моторной гамме появился новый турбодизель – 3,0-литровая рядная «турбошестерка» Duramax, которая выдает 281 л.с. и 623 Нм максимального крутящего момента. Бензиновый мотор остался прежним – атмосферная «восьмерка» объемом 6,2 литра и мощностью 426 л.с. (623 Нм). Оба агрегата работают в паре с 9-диапазонным «автоматом». Собирать Cadillac Escalade продолжат на заводе в Техасе. Продажи в США стартуют в третьем квартале 2020 года. До России внедорожник доберется чуть позже.

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Отзывы по теме
Форум Cadillac Escalade
Цитата:| Кому: NikitaBur А я уже счастливый обладатель авто данной марки. Просто салон Кадиллак Фаворит помог мне определиться с выбором и после тест-драйва я окончательно принял решение. На Эскалейде ездить одно удовольствие, так что и вас советую его взять!
Gleb Zuyakov
Лучшие рамные внедорожники 2019
Хочу отметить, что и новый Дефендер лишился рамы, тем самым став кроссовером повышенной проходимости, походу автор вовсе не понимает разницы в раме и несущем кузове
Жека
Самые дорогие в эксплуатации иномарки
Шеврале тахо, кадилак эскалэйд и хамер .. машины практически одинаковые. Эскалайд и тахо .. воопще на 80 % одно авто. Владел эскплэйдом .. за три года одни рпсходники .. хотя авто было не молодое. Растраивал только расход в 20-25 литров .. но с головой окупалось отсутствием ремонтов и проблем ... так ...
Сергей
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Представлен новый Cadillac Escalade
{{material_128365}}Новый Cadillac Escalade стал еще больше. Колесная база увеличилась на 125 мм до 3 071 мм, а длина – на 203 мм до 5 382 мм. Ширина и высота не изменились и по-прежнему составляют 2 059 мм и 1 948 мм соответственно. Удлиненная версия выросла не так значительно: длина – до 5 766 мм (+69 мм), расстояние между осями – до 3 407 мм (+105 мм). Внедорожник разделил платформу T1XX с пикапом Chevrolet Silverado и новыми внедорожниками Chevrolet Tahoe/Suburban, где на смену неразрезному заднему мосту пришла многорычажная подвеска.Дизайн нового Escalade привели в соответствие с современным фирменным стилем Cadillac с горизонтальными светодиодными фарами головного света. Версия Sport будет отличаться сетчатой решеткой радиатора и черным декором вместо хрома. Более существенные изменения произошли в салоне. Центральное место на передней панели занимает огромный изогнутый трехсекционный OLED-экран суммарной диагональю 38 дюймов. В единый блок объединены 14,2-дюймовая цифровая «приборка», вспомогательный 7,2-дюймовый тачскрин слева и 16,9-дюймовый экран медиасистемы справа. По словам разработчиков, плотность пикселей на экранах вдвое больше, чем у телевизоров 4K UHD.Впервые Cadillac получил премиальную акустику австрийской компании AKG, которая до сих пор специализировалась на студийной аппаратуре. Базовой станет система с 19 динамиками (14 каналов), опционально можно заказать еще более продвинутую версию с 36 динамиками (28 каналов) и тремя усилителями. В список доступных опций вошли: панорамная крыша, экраны для задних пассажиров, электронное зеркало заднего вида, система ночного видения с инфракрасной фронтальной камерой, а также автопилот третьего уровня Super Cruise. Трехзонный «климат» и камеры кругового обзора входят в стандартное оснащение.Базовые Cadillac Escalade имеют пружины и пассивные амортизаторы. В качестве опции можно заказать подвеску Magnetic Ride Control. Также впервые для Escalade предложили пневмоподвеску с изменяемым дорожным просветом. Привод – задний или полный с муфтой подключения передних колес и понижающей передачей. Впервые в моторной гамме появился новый турбодизель – 3,0-литровая рядная «турбошестерка» Duramax, которая выдает 281 л.с. и 623 Нм максимального крутящего момента. Бензиновый мотор остался прежним – атмосферная «восьмерка» объемом 6,2 литра и мощностью 426 л.с. (623 Нм). Оба агрегата работают в паре с 9-диапазонным «автоматом». Собирать Cadillac Escalade продолжат на заводе в Техасе. Продажи в США стартуют в третьем квартале 2020 года. До России внедорожник доберется чуть позже.
2020-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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