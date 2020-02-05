5 февраля 2020, 12:44
Представлен новый Cadillac Escalade
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Фото: Cadillac
Компания Cadillac представила на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе флагманский внедорожник Escalade пятого поколения. Автомобиль заметно вырос, получил дизельную версию, пневмоподвеску, автопилот и большой 38-дюймовый экран на передней панели.
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
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Дизайн нового Escalade привели в соответствие с современным фирменным стилем Cadillac с горизонтальными светодиодными фарами головного света. Версия Sport будет отличаться сетчатой решеткой радиатора и черным декором вместо хрома. Более существенные изменения произошли в салоне. Центральное место на передней панели занимает огромный изогнутый трехсекционный OLED-экран суммарной диагональю 38 дюймов. В единый блок объединены 14,2-дюймовая цифровая «приборка», вспомогательный 7,2-дюймовый тачскрин слева и 16,9-дюймовый экран медиасистемы справа. По словам разработчиков, плотность пикселей на экранах вдвое больше, чем у телевизоров 4K UHD.
Впервые Cadillac получил премиальную акустику австрийской компании AKG, которая до сих пор специализировалась на студийной аппаратуре. Базовой станет система с 19 динамиками (14 каналов), опционально можно заказать еще более продвинутую версию с 36 динамиками (28 каналов) и тремя усилителями. В список доступных опций вошли: панорамная крыша, экраны для задних пассажиров, электронное зеркало заднего вида, система ночного видения с инфракрасной фронтальной камерой, а также автопилот третьего уровня Super Cruise. Трехзонный «климат» и камеры кругового обзора входят в стандартное оснащение.
Базовые Cadillac Escalade имеют пружины и пассивные амортизаторы. В качестве опции можно заказать подвеску Magnetic Ride Control. Также впервые для Escalade предложили пневмоподвеску с изменяемым дорожным просветом. Привод – задний или полный с муфтой подключения передних колес и понижающей передачей. Впервые в моторной гамме появился новый турбодизель – 3,0-литровая рядная «турбошестерка» Duramax, которая выдает 281 л.с. и 623 Нм максимального крутящего момента. Бензиновый мотор остался прежним – атмосферная «восьмерка» объемом 6,2 литра и мощностью 426 л.с. (623 Нм). Оба агрегата работают в паре с 9-диапазонным «автоматом». Собирать Cadillac Escalade продолжат на заводе в Техасе. Продажи в США стартуют в третьем квартале 2020 года. До России внедорожник доберется чуть позже.
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Цитата:| Кому: NikitaBur А я уже счастливый обладатель авто данной марки. Просто салон Кадиллак Фаворит помог мне определиться с выбором и после тест-драйва я окончательно принял решение. На Эскалейде ездить одно удовольствие, так что и вас советую его взять!
Хочу отметить, что и новый Дефендер лишился рамы, тем самым став кроссовером повышенной проходимости, походу автор вовсе не понимает разницы в раме и несущем кузове
Шеврале тахо, кадилак эскалэйд и хамер .. машины практически одинаковые. Эскалайд и тахо .. воопще на 80 % одно авто. Владел эскплэйдом .. за три года одни рпсходники .. хотя авто было не молодое. Растраивал только расход в 20-25 литров .. но с головой окупалось отсутствием ремонтов и проблем ... так ...
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