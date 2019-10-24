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24 октября 2019, 13:49

Представлен новый хэтчбек Honda Fit / Jazz

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Фото: Honda
Компания Honda показала на автосалоне в Токио хэтчбек Honda Fit четвертого поколения, который в Европе продается под именем Jazz. Автомобиль стал безопаснее и предлагается в 5 версиях, включая «вседорожную» Crosstar с увеличенным дорожным просветом.
Представлен новый хэтчбек Honda Fit Jazz

Фото: Honda

Представлен новый хэтчбек Honda Fit Jazz

Фото: Honda

Представлен новый хэтчбек Honda Fit Jazz

Фото: Honda

Представлен новый хэтчбек Honda Fit Jazz

Фото: Honda

Представлен новый хэтчбек Honda Fit Jazz

Фото: Honda

Представлен новый хэтчбек Honda Fit Jazz

Фото: Honda

Представлен новый хэтчбек Honda Fit Jazz

Фото: Honda

Представлен новый хэтчбек Honda Fit Jazz

Фото: Honda

Представлен новый хэтчбек Honda Fit Jazz

Фото: Honda

Представлен новый хэтчбек Honda Fit Jazz
Представлен новый хэтчбек Honda Fit Jazz
Представлен новый хэтчбек Honda Fit Jazz
Представлен новый хэтчбек Honda Fit Jazz
Представлен новый хэтчбек Honda Fit Jazz
Представлен новый хэтчбек Honda Fit Jazz
Представлен новый хэтчбек Honda Fit Jazz
Представлен новый хэтчбек Honda Fit Jazz
Представлен новый хэтчбек Honda Fit Jazz
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Хэтчбек Honda Fit / Jazz впервые появился на рынке в 2001 году. Он сразу же завоевал популярность благодаря своей экономичности, вместительности и интересному дизайну. Автомобиль нового поколения обеспечивает водителю лучшую обзорность в сегменте. По словам автопроизводителя, новый Fit / Jazz стал еще безопаснее, его кузов отлично поглощает энергию фронтального удара. Кроме того, все версии хэтчбека по умолчанию оснащаются усовершенствованной системой безопасности Honda Sensing. В ее состав вошла камера кругового обзора и восемь локационных датчиков спереди и сзади, повышающие эффективность системы экстренного автоматического торможения.

Покупатели смогут выбирать из 5 модификаций: Basic, Home, Ness, Crosstar и Luxe. Хэтчбеки в исполнении Home отличаются более уютным интерьером с кожаным рулем и мягкими вставками. В отделке версии Ness используются водостойкие материалы, а в дизайне появились яркие акценты. Модификацию Crosstar можно узнать по защитному пластиковому обвесу, увеличенному клиренсу и рейлингам на крыше. Топовая комплектация Luxe может похвастаться кожаными сидениями, 16-дюймовыми колесами особого дизайна и хромированными накладками по нижней кромке дверей.

В салоне появился двухспицевый руль, как у электрокара Honda e, а на смену классическим приборам пришла цифровая панель. Новая медиасистема «дружит» с Android Auto и Apple CarPlay и имеет встроенную точку доступа Wi-Fi. Хэтчбек сохранил практичный салон, в котором кресла можно трансформировать различным образом: сложить в ровный пол или поднять сидения второго ряда, освободив место для крупных предметов. 

Пока представлена только версия с гибридной силовой установкой e:HEV, технические характеристики которой не сообщаются. Продажи в Японии начнутся в феврале 2020 года. В салонах европейских дилеров новинка появится ближе к лету. В России продавать Honda Jazz прекратили 6 лет назад и возвращать модель пока не планируют.

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Представлен новый хэтчбек Honda Fit / Jazz
{{material_127658}}Хэтчбек Honda Fit / Jazz впервые появился на рынке в 2001 году. Он сразу же завоевал популярность благодаря своей экономичности, вместительности и интересному дизайну. Автомобиль нового поколения обеспечивает водителю лучшую обзорность в сегменте. По словам автопроизводителя, новый Fit / Jazz стал еще безопаснее, его кузов отлично поглощает энергию фронтального удара. Кроме того, все версии хэтчбека по умолчанию оснащаются усовершенствованной системой безопасности Honda Sensing. В ее состав вошла камера кругового обзора и восемь локационных датчиков спереди и сзади, повышающие эффективность системы экстренного автоматического торможения.Покупатели смогут выбирать из 5 модификаций: Basic, Home, Ness, Crosstar и Luxe. Хэтчбеки в исполнении Home отличаются более уютным интерьером с кожаным рулем и мягкими вставками. В отделке версии Ness используются водостойкие материалы, а в дизайне появились яркие акценты. Модификацию Crosstar можно узнать по защитному пластиковому обвесу, увеличенному клиренсу и рейлингам на крыше. Топовая комплектация Luxe может похвастаться кожаными сидениями, 16-дюймовыми колесами особого дизайна и хромированными накладками по нижней кромке дверей.В салоне появился двухспицевый руль, как у электрокара Honda e, а на смену классическим приборам пришла цифровая панель. Новая медиасистема «дружит» с Android Auto и Apple CarPlay и имеет встроенную точку доступа Wi-Fi. Хэтчбек сохранил практичный салон, в котором кресла можно трансформировать различным образом: сложить в ровный пол или поднять сидения второго ряда, освободив место для крупных предметов. Пока представлена только версия с гибридной силовой установкой e:HEV, технические характеристики которой не сообщаются. Продажи в Японии начнутся в феврале 2020 года. В салонах европейских дилеров новинка появится ближе к лету. В России продавать Honda Jazz прекратили 6 лет назад и возвращать модель пока не планируют.
2019-10-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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