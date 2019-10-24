24 октября 2019, 13:49
Представлен новый хэтчбек Honda Fit / Jazz
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Фото: Honda
Компания Honda показала на автосалоне в Токио хэтчбек Honda Fit четвертого поколения, который в Европе продается под именем Jazz. Автомобиль стал безопаснее и предлагается в 5 версиях, включая «вседорожную» Crosstar с увеличенным дорожным просветом.
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
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Покупатели смогут выбирать из 5 модификаций: Basic, Home, Ness, Crosstar и Luxe. Хэтчбеки в исполнении Home отличаются более уютным интерьером с кожаным рулем и мягкими вставками. В отделке версии Ness используются водостойкие материалы, а в дизайне появились яркие акценты. Модификацию Crosstar можно узнать по защитному пластиковому обвесу, увеличенному клиренсу и рейлингам на крыше. Топовая комплектация Luxe может похвастаться кожаными сидениями, 16-дюймовыми колесами особого дизайна и хромированными накладками по нижней кромке дверей.
В салоне появился двухспицевый руль, как у электрокара Honda e, а на смену классическим приборам пришла цифровая панель. Новая медиасистема «дружит» с Android Auto и Apple CarPlay и имеет встроенную точку доступа Wi-Fi. Хэтчбек сохранил практичный салон, в котором кресла можно трансформировать различным образом: сложить в ровный пол или поднять сидения второго ряда, освободив место для крупных предметов.
Пока представлена только версия с гибридной силовой установкой e:HEV, технические характеристики которой не сообщаются. Продажи в Японии начнутся в феврале 2020 года. В салонах европейских дилеров новинка появится ближе к лету. В России продавать Honda Jazz прекратили 6 лет назад и возвращать модель пока не планируют.
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