27 июня 2019, 16:15

Представлен новый Kia XCeed

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Kia построила компактный кроссовер на базе модели Ceed третьего поколения. Автомобиль под названием XCeed займет место в ряду бренда между вседорожниками Stonic и Sportage.
Представлен новый Kia XCeed
Представлен новый Kia XCeed
Представлен новый Kia XCeed
Представлен новый Kia XCeed
Представлен новый Kia XCeed
Представлен новый Kia XCeed

Объем багажного отделения составил 426 литров, что на 31 литр больше, чем у хэтчбека. При этом длина кроссовера выросла на 85 мм (до 4935 мм), ширина — на 26 мм (до 1826 мм), а высота — на 43 мм (до 1490 миллиметров). Дорожный просвет новинки составил 184 мм, что на 42 мм больше клиренса обычной пятидверки.

В салоне практически не произошло изменений по сравнению с другими представителями семейства Ceed. Правда, для кроссовера можно заказать полностью цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма.

В силовую линейку XCeed вошел наддувный трехцилиндровый бензиновый агрегат объемом 1 литр и мощностью 120 л. с., а также 1,4-литровая «четверка», выдающая 140 сил. Наконец, покупателям предложат 1,6-литровый наддувный агрегат от Ceed GT и ProCeed GT, который развивает 204 силы и 265 Нм крутящего момента.


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Представлен новый Kia XCeed
Объем багажного отделения составил 426 литров, что на 31 литр больше, чем у хэтчбека. При этом длина кроссовера выросла на 85 мм (до 4935 мм), ширина — на 26 мм (до 1826 мм), а высота — на 43 мм (до 1490 миллиметров). Дорожный просвет новинки составил 184 мм, что на 42 мм больше клиренса обычной пятидверки.В салоне практически не произошло изменений по сравнению с другими представителями семейства Ceed. Правда, для кроссовера можно заказать полностью цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма.В силовую линейку XCeed вошел наддувный трехцилиндровый бензиновый агрегат объемом 1 литр и мощностью 120 л. с., а также 1,4-литровая «четверка», выдающая 140 сил. Наконец, покупателям предложат 1,6-литровый наддувный агрегат от Ceed GT и ProCeed GT, который развивает 204 силы и 265 Нм крутящего момента.
2019-06-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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