Представлен новый Kia XCeed
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Объем багажного отделения составил 426 литров, что на 31 литр больше, чем у хэтчбека. При этом длина кроссовера выросла на 85 мм (до 4935 мм), ширина — на 26 мм (до 1826 мм), а высота — на 43 мм (до 1490 миллиметров). Дорожный просвет новинки составил 184 мм, что на 42 мм больше клиренса обычной пятидверки.
В салоне практически не произошло изменений по сравнению с другими представителями семейства Ceed. Правда, для кроссовера можно заказать полностью цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма.
В силовую линейку XCeed вошел наддувный трехцилиндровый бензиновый агрегат объемом 1 литр и мощностью 120 л. с., а также 1,4-литровая «четверка», выдающая 140 сил. Наконец, покупателям предложат 1,6-литровый наддувный агрегат от Ceed GT и ProCeed GT, который развивает 204 силы и 265 Нм крутящего момента.
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