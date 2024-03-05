Представлен новый китайский кроссовер для России: 177 сил, панорамная крыша и просторный салон

По размеру BAIC X75 чуть крупнее Skoda Kodiaq и похож на Geely Monjaro. Его габаритная длина составляет 4 745 мм, ширина – 1 892, высота – 1 715 мм, а расстояние между осями – 2 800 мм. В салоне всего 5 мест, третий ряд не доступен даже в качестве опции. Создатели сделали акцент на комфорте пассажиров: просторный салон, подогрев, массаж и вентиляция сидений, сидения второго с регулируемыми спинками, дополнительные воздуховоды для задних пассажиров и широкий подлокотник с пультом управления медиасистемой.

В России BAIC X75 предложат с безальтернативной связкой 1,5-литровой «турбочетверки» на 177 л.с. (300 Нм) и преселективного «робота» 7DCT. Разгон с места до «сотни» занимает 8,6 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 8,2 литра на 100 километров пути. Клиенты смогут выбирать из четырех уровней оснащения. Базовая комплектация Comfort получит пакет теплых опций: подогрев передних сидений, боковых зеркал, форсунок стеклоомывателя и дистанционный запуск двигателя. Также в списке штатного оборудования значится 2-зонных «климат», передние сидения с вентиляцией и электрорегулировками, замера заднего вида и 11 электронных систем безопасности. Стоить такой автомобиль будет менее 3 млн рублей.

Фото: BAIC

В более дорогих версиях обещают подогревы лобового стекла и руля, беспроводное зарядное устройство, адаптивный круиз-контроль, электропривод двери багажника с бесконтактным открыванием, системы автоматического включения дальнего света, удержания в полосе движения, предупреждения фронтального столкновения, панорамный люк, камеры кругового обзора. Подробные комплектации и цены пообещали назвать ближе к старту продаж, который запланирован на 25 марта.

Упомянутые модели: BAIC X75

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