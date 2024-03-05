Представлен новый китайский кроссовер для России: 177 сил, панорамная крыша и просторный салон
Фото: BAIC
Фото: BAIC
Фото: BAIC
Фото: BAIC
В России BAIC X75 предложат с безальтернативной связкой 1,5-литровой «турбочетверки» на 177 л.с. (300 Нм) и преселективного «робота» 7DCT. Разгон с места до «сотни» занимает 8,6 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 8,2 литра на 100 километров пути. Клиенты смогут выбирать из четырех уровней оснащения. Базовая комплектация Comfort получит пакет теплых опций: подогрев передних сидений, боковых зеркал, форсунок стеклоомывателя и дистанционный запуск двигателя. Также в списке штатного оборудования значится 2-зонных «климат», передние сидения с вентиляцией и электрорегулировками, замера заднего вида и 11 электронных систем безопасности. Стоить такой автомобиль будет менее 3 млн рублей.
В более дорогих версиях обещают подогревы лобового стекла и руля, беспроводное зарядное устройство, адаптивный круиз-контроль, электропривод двери багажника с бесконтактным открыванием, системы автоматического включения дальнего света, удержания в полосе движения, предупреждения фронтального столкновения, панорамный люк, камеры кругового обзора. Подробные комплектации и цены пообещали назвать ближе к старту продаж, который запланирован на 25 марта.
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07.03.2024, 23:32
Россияне стали реже покупать автомобили с большим пробегом
Спрос на некогда популярные автомобили с пробегом более 250 тысяч километров упал в нашей стране в два раза. Доля продаж таких машин сократилась в феврале с 14 до 7 процентов. Теперь интерес покупателей вызывает другая категория подержанных автомобилей.Читать далее
-
07.03.2024, 17:10
Экспорт и импорт Китая за первые два месяца превзошли ожидания
Свежие данные об объемах импорта и экспорта, обнародованные китайской таможней, свидетельствуют об улучшении экономической ситуации и восстановлении спроса. Например, экспорт автомобилей из Китая в январе-феврале подскочил на 22%.Читать далее
-
07.03.2024, 16:24
Инспектор ГИБДД выявил в ходе регистрации угнанный Audi. Машину похитили 15 лет назад в Чехии
Чешский автолюбитель в скором времени сможет воссоединиться со своим автомобилем Audi A6, угнанным в 2009 году. Машина неожиданно «всплыла» в Запорожской области. Ее криминальное прошлое выяснили в процессе постановки на учет в ГИБДД.Читать далее
-
07.03.2024, 15:29
На трассе М-7 остановили набитый взрывчаткой Ford. За рулем сидел пенсионер из Хабаровска
На 777-ом километре автодороги М7 «Волга» на посту ДПС у моста через Волгу инспекторы остановили для проверки документов автомобиль Ford C-MAX и заметили в машине подозрительные цилиндры.Читать далее
-
07.03.2024, 14:42
Разрешение на строительство Витебской развязки ЗСД продлили на два года. Сроки сдачи сдвинут?
АО «Западный скоростной диаметр» с 2021 года реализует проект строительства Витебской развязки в рамках государственно-частного партнерства. Ранее сообщалось, что объект сдадут до конца 2024 года. Сейчас разрешение на строительство продлили до конца 2026-го.Читать далее
-
07.03.2024, 13:25
Тест-драйв обновлённого Haval Jolion: тайная власть бестселлера
Начало 2024 года для бренда Haval можно назвать фартовым. Открытие завода двигателей под Тулой, январско-февральские победы Jolion в гонке самых продаваемых иномарок в России, а тут ещё подоспевший рестайлинг бестселлера. Тот самый, что продлит ему конвейерную жизнь и привлечёт новых покупателей. Читать далее
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