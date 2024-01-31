Представлен новый кроссовер Mazda CX-70: он попробует отобрать клиентов у BMW X5 и Lexus RX

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Mazda вывела на американский рынок новый кроссовер. Mazda CX-70 по сути представляет собой двухрядную версию трехрядной модели CX-90. Новинка во многом является копией своего старшего «брата» как по дизайну, так и по оснащению. Она также построена на заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя и станет сравнительно недорогой альтернативой премиальным BMW X5 и Lexus RX.

Покупателям предложили выбор между рядной 3,3-литровой «турбошестеркой» мощностью 284 или 345 л. с., а также гибридом на базе «четверки» суммарной отдачей 328 л.с. Все версии получили 8-диапазонный «автомат» и систему полного привода.

Фото: Mazda

В оснащение среди прочего входит система слежения за состоянием водителя, которая при необходимости (если человек за рулем не реагирует на возрастающие предупреждения) может остановить машину на обочине и вызвать помощь. Также впервые кроссовер Mazda обзаведется электронным ассистентом Amazon Alexa. Официально цены пока не объявлены. Ожидается, что Mazda CX-70 будет стоить в США порядка 35 тысяч долларов или 3,1 млн рублей в пересчете по текущему курсу.

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