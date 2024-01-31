Представлен новый кроссовер Mazda CX-70: он попробует отобрать клиентов у BMW X5 и Lexus RX
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Покупателям предложили выбор между рядной 3,3-литровой «турбошестеркой» мощностью 284 или 345 л. с., а также гибридом на базе «четверки» суммарной отдачей 328 л.с. Все версии получили 8-диапазонный «автомат» и систему полного привода.
В оснащение среди прочего входит система слежения за состоянием водителя, которая при необходимости (если человек за рулем не реагирует на возрастающие предупреждения) может остановить машину на обочине и вызвать помощь. Также впервые кроссовер Mazda обзаведется электронным ассистентом Amazon Alexa. Официально цены пока не объявлены. Ожидается, что Mazda CX-70 будет стоить в США порядка 35 тысяч долларов или 3,1 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
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Самолет из Петербурга в Минводы задержали на 9 часов
Пассажиры рейса A4 6010 Петербург – Саранск – Минеральные Воды были вынуждены всю ночь просидеть в аэропорту Пулково в ожидании вылета. Без объяснения причин самолет задержали на 9 часов.Читать далее
-
01.02.2024, 15:14
Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
-
01.02.2024, 13:36
ГИБДД открыла сезон охоты на нарушителей, которые не платят штрафы. Что им грозит
Накануне в МВД России прошло межведомственное совещание, на котором подвели итоги работы по повышению безопасности дорожного движения за 2023 год. Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал и о планах по борьбе со злостными нарушителями и неплательщиками штрафов в 2024 году.Читать далее
-
01.02.2024, 12:31
Что происходит в России на рынке запчастей: где больше контрафакта
С уходом с российского рынка ведущих мировых производителей поставщики были вынуждены перестраивать логистику и менять ассортимент. Пик кризиса пришелся на лето 2022 года, сейчас ситуация стабилизировалась, но некоторые проблемы сохраняются.Читать далее
-
01.02.2024, 08:12
Власти Великобритании предлагают не отправлять старые автомобили на металлолом. Их подарят Украине
Министерство транспорта Великобритании сочло возможным отправлять на Украину подлежащие утилизации старые и неэкологичные автомобили. Соответствующее письмо ведомство направило мэру Лондона Садику Хану.Читать далее
-
01.02.2024, 07:45
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