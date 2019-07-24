24 июля 2019, 11:40
Представлен новый купе-кроссовер Audi Q3 Sportback
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Компания Audi продолжает наверстывать отставание в сегменте вседорожников. Новый купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback отличается от базового Audi Q3 более динамичным дизайном. Продажи в Европе стартуют осенью.
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Салон новинки практически идентичен стандартному Audi Q3. Мы видим цифровую приборную панель и 10-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы. Кроссовер получил усеченный снизу руль и ориентированный на водителя кокпит. В интерьере разбросаны многочисленные хромированные акценты, на педалях – стальные накладки, а кресла имеют выраженную боковую поддержку. Объем багажного отделения равен 530 л (1 400 л при сложенных сидениях второго ряда).
Покупателям предложат две модификации: дизельную 35 TDI S tronic и бензиновую 45 TFSI quattro s-tronic. Первая оснащается 2,0-литровой дизельной «турбочертверкой» (150 л.с., 340 Нм), 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Разгон с места до «сотни» занимает 9,3 секунды. Максимальная скорость – 205 км/ч. Бензиновая версия получила 2,0-литровый турбомотор (230 л.с., 350 Нм), «робот» и полный привод quattro. В спринте она существенно быстрее – 6,5 секунды, «максималка» увеличилась до 230 км/ч.
Позднее в Audi обещают версию с «механикой» и полным приводом, а также другие моторы. Европейские продажи стартуют осенью 2019 года. Цены начинаются от 40,2 тыс. евро за дизельный 35 TDI S tronic и от 46,2 тыс. евро за 45 TFSI quattro S tronic.
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Комментарии пользователей
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