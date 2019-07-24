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24 июля 2019, 11:40

Представлен новый купе-кроссовер Audi Q3 Sportback

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Компания Audi продолжает наверстывать отставание в сегменте вседорожников. Новый купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback отличается от базового Audi Q3 более динамичным дизайном. Продажи в Европе стартуют осенью.
Представлен новый купе кроссовер Audi Q3 Sportback
Представлен новый купе кроссовер Audi Q3 Sportback
Представлен новый купе кроссовер Audi Q3 Sportback
Представлен новый купе кроссовер Audi Q3 Sportback
Представлен новый купе кроссовер Audi Q3 Sportback
Представлен новый купе кроссовер Audi Q3 Sportback
Представлен новый купе кроссовер Audi Q3 Sportback
Представлен новый купе кроссовер Audi Q3 Sportback
Представлен новый купе кроссовер Audi Q3 Sportback
Представлен новый купе кроссовер Audi Q3 Sportback
Представлен новый купе кроссовер Audi Q3 Sportback
Представлен новый купе кроссовер Audi Q3 Sportback
Представлен новый купе кроссовер Audi Q3 Sportback
Представлен новый купе кроссовер Audi Q3 Sportback
Представлен новый купе кроссовер Audi Q3 Sportback
Представлен новый купе кроссовер Audi Q3 Sportback
Представлен новый купе кроссовер Audi Q3 Sportback
Представлен новый купе кроссовер Audi Q3 Sportback
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Новый Audi Q3 Sportback отличается скульптурными линиями кузова, наклонной крышей и мускулистыми колесными арками. Спортивный характер подчеркивает черная радиаторная решетка, черные четко очерченные воздухозаборники и контрастные корпуса боковых зеркал. Сзади на крыше появился спойлер, в бампере - массивные черные диффузоры и замаскированная выхлопная система.

Салон новинки практически идентичен стандартному Audi Q3. Мы видим цифровую приборную панель и 10-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы. Кроссовер получил усеченный снизу руль и ориентированный на водителя кокпит. В интерьере разбросаны многочисленные хромированные акценты, на педалях – стальные накладки, а кресла имеют выраженную боковую поддержку. Объем багажного отделения равен 530 л (1 400 л при сложенных сидениях второго ряда).

Покупателям предложат две модификации: дизельную 35 TDI S tronic и бензиновую 45 TFSI quattro s-tronic. Первая оснащается 2,0-литровой дизельной «турбочертверкой» (150 л.с., 340 Нм), 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Разгон с места до «сотни» занимает 9,3 секунды. Максимальная скорость – 205 км/ч. Бензиновая версия получила 2,0-литровый турбомотор (230 л.с., 350 Нм), «робот» и полный привод quattro. В спринте она существенно быстрее – 6,5 секунды, «максималка» увеличилась до 230 км/ч.
 
Позднее в Audi обещают версию с «механикой» и полным приводом, а также другие моторы. Европейские продажи стартуют осенью 2019 года. Цены начинаются от 40,2 тыс. евро за дизельный 35 TDI S tronic и от 46,2 тыс. евро за 45 TFSI quattro S tronic.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q3
Хорошая машина, можно поискать на сервисах вроде avtosito
Аркаша
Не включается обогрев сидений AUDI Q3
В первую очередь, я бы поменял сервис, потому-что советовать менять все сидения из-за подогрева, можно только в том случаем, если этот подогрев спалил эти сидения. Ну и поскольку есть ошибка, которая загорается снова и снова, значит эту проблему надо решать. Напишите для начала что за ошибка. А там уже ...
Richard
Покупка Audi Q3
Если материальное положение позволяет, то конечно брать!) С такими наворотами тачку всегда с руками и ногами купят, если что.
StepanovKiril
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Представлен новый купе-кроссовер Audi Q3 Sportback
{{material_127037}}Новый Audi Q3 Sportback отличается скульптурными линиями кузова, наклонной крышей и мускулистыми колесными арками. Спортивный характер подчеркивает черная радиаторная решетка, черные четко очерченные воздухозаборники и контрастные корпуса боковых зеркал. Сзади на крыше появился спойлер, в бампере - массивные черные диффузоры и замаскированная выхлопная система.Салон новинки практически идентичен стандартному Audi Q3. Мы видим цифровую приборную панель и 10-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы. Кроссовер получил усеченный снизу руль и ориентированный на водителя кокпит. В интерьере разбросаны многочисленные хромированные акценты, на педалях – стальные накладки, а кресла имеют выраженную боковую поддержку. Объем багажного отделения равен 530 л (1 400 л при сложенных сидениях второго ряда).Покупателям предложат две модификации: дизельную 35 TDI S tronic и бензиновую 45 TFSI quattro s-tronic. Первая оснащается 2,0-литровой дизельной «турбочертверкой» (150 л.с., 340 Нм), 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Разгон с места до «сотни» занимает 9,3 секунды. Максимальная скорость – 205 км/ч. Бензиновая версия получила 2,0-литровый турбомотор (230 л.с., 350 Нм), «робот» и полный привод quattro. В спринте она существенно быстрее – 6,5 секунды, «максималка» увеличилась до 230 км/ч. Позднее в Audi обещают версию с «механикой» и полным приводом, а также другие моторы. Европейские продажи стартуют осенью 2019 года. Цены начинаются от 40,2 тыс. евро за дизельный 35 TDI S tronic и от 46,2 тыс. евро за 45 TFSI quattro S tronic.
2019-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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