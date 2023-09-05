Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»

Ранее мы писали Новый Соболь NN 4х4: первые изображения В настоящее время ГАЗ предлагает клиентам лишь заднеприводную версию модели «Соболь NN». Полноприводный внедорожник ... Читать далее

«Соболь NN 4х4» будет интересен тем, кто ездит не только по асфальту, но и регулярно съезжает на проселочные дороги. Автомобиль нового поколения сочетает комфорт, управляемость и маневренность моноприводных моделей с проходимостью классических внедорожников. При этом полноприводная версия доступна для любой конфигурации «Соболь NN».

Габаритная длина полноприводного грузопассажирского фургона составляет 5 110 мм, ширина – 2 070 мм, высота – 2 565 мм, колесная база – 3 005 мм. Под капотом установлен 2,8-литровый турбодизель мощностью 150 сил, который работает в паре с «газовской» 6-ступенчатой механической коробкой передач. Обещают также бензиновую версию на базе 2,7-литрового мотора.

В отличие от моноприводного «Соболя NN» версия 4х4 получила понижающий ряд в трансмиссии, возможность жесткого подключения передней оси, блокировки межколесных дифференциалов, независимую переднюю подвеску, увеличенный клиренс, усиленный передний подрамник, новую «раздатку» с алюминиевым корпусом и увеличенным передаточным числом демультипликатора.

Подключение полного привода на «Соболе NN» выполняется не рычагами, а с помощью расположенной на центральной консоли «шайбы» с тремя режимами: «2H», «4H», «Pull 4L». Серийное производство новинки стартует на заводе ГАЗ в декабре 2023 года.

Упомянутые модели: ГАЗ 2752 Соболь (от 735 000 Р )

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