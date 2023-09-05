Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»
Габаритная длина полноприводного грузопассажирского фургона составляет 5 110 мм, ширина – 2 070 мм, высота – 2 565 мм, колесная база – 3 005 мм. Под капотом установлен 2,8-литровый турбодизель мощностью 150 сил, который работает в паре с «газовской» 6-ступенчатой механической коробкой передач. Обещают также бензиновую версию на базе 2,7-литрового мотора.
В отличие от моноприводного «Соболя NN» версия 4х4 получила понижающий ряд в трансмиссии, возможность жесткого подключения передней оси, блокировки межколесных дифференциалов, независимую переднюю подвеску, увеличенный клиренс, усиленный передний подрамник, новую «раздатку» с алюминиевым корпусом и увеличенным передаточным числом демультипликатора.
Подключение полного привода на «Соболе NN» выполняется не рычагами, а с помощью расположенной на центральной консоли «шайбы» с тремя режимами: «2H», «4H», «Pull 4L». Серийное производство новинки стартует на заводе ГАЗ в декабре 2023 года.
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21.08.2023, 17:42
Новый Соболь NN 4х4: первые изображения
В настоящее время ГАЗ предлагает клиентам лишь заднеприводную версию модели «Соболь NN». Полноприводный внедорожник нового поколения обещают показать на отраслевой выставке в начале сентября.Читать далее
-
13.12.2022, 12:01
На Ольхоне испытали «Соболь 4х4» и новейшую версию NN
Один из дистрибьюторов ГАЗ провел в минувшие выходные на Байкале яркий и захватывающий тест-драйв машин «Соболь 4х4». Местные туроператоры и представители транспортных компаний по достоинству оценили внедорожные возможности модели на спецтрассе.Читать далее
-
08.08.2022, 12:04
В Петербурге дорожники двигали мешающие автомобили экскаватором
Дорожные рабочие, занимавшиеся ремонтом внутридворовых проездов в Красносельском районе Санкт-Петербурга, оригинальным образом подошли к вопросу перемещения припаркованных автомобилей. Экскаватор вместо эвакуатора.Читать далее
-
21.07.2022, 17:15
ГАЗ назвал сроки запуска нового «Соболя»
Группа ГАЗ планирует начать серийное производство коммерческого автомобиля нового поколения – «Соболь NN». Первыми на рынок выйдут грузовой и грузопассажирский фургоны.Читать далее
-
27.01.2022, 16:14
Блогер разобрал «Соболь 4х4» по косточкам и понял, за что его любят в России
В руки ютуб-каналу «Клубный сервис» на этот раз попал суровый российский автомобиль ГАЗ «Соболь 4х4», который стоит 1,5 млн рублей. Шубка из соболя обошлась бы дороже, но ведущий Илья Свиридов настоятельно рекомендует купить шубу и порадовать жену. Автомобиль владельцу за те же деньги доставит значительно меньше радости.Читать далее
-
17.01.2022, 13:56
Скончался главный конструктор «ГАЗели» первого поколения
16 января ушел из жизни бывший главный конструктор Горьковского автомобильного завода Юрий Кудрявцев, который отдал предприятию более 40 лет и возглавлял разработку полуторатонного грузовика ГАЗ-3302 «ГАЗель» и автомобиля «Соболь».Читать далее
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