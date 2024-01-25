Представлен новый Porsche Macan: быстрее, больше, мощнее

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Немецкая марка Porsche известна своим постоянным стремлением к совершенству. Ее автомобили отличаются надежностью и динамикой, комфортом и премиальным оснащением. Новый Macan роднит с его бензиновым предшественником только имя. Автомобиль построен на электрической архитектуре РРЕ. Его длина составляет 4784 мм, ширина – 1938 мм, высота – 1622 мм, колесная база – 2893 мм. В салоне на передней панели красуются три экрана: 10,9-дюймовый тачскрин медиасистемы, еще один такой же для переднего пассажира и 12,6-дюймовая цифровая «приборка». Также опционально водителю доступен экран дополненной реальности.

Базовый кроссовер Macan 4 EV оснастили двумя электромоторами суммарной отдачей 408 л.с. (648 Нм). Топовый Macan Turbo развивает до 639 л.с. (833 Нм) и разменивает первую «сотню» за 3,1 секунды. Его максимальная скорость достигает 259 км/ч. Обе версии оснащены тяговой батареей емкостью 100 кВт-ч. Запас хода превышает 480 км. Подзарядить аккумулятор с 10 до 80 процентов можно всего за 21 минуту.

Фото: Porsche

Топовый Macan Turbo EV также оснащен пневматической подвеской PASM и блокировкой дифференциала с электронным управлением на задней оси, известной как Porsche Torque Vectoring Plus. Для Macan 4 EV они доступны в виде опции. Обе версии получили систему Porsche Traction Management (ePTM) с электронным управлением, которая работает примерно в пять раз быстрее, чем традиционная система полного привода. Она может обнаружить занос и отреагировать в течение 10 миллисекунд.

Фото: Porsche

Собирать Porsche Macan EV будут на заводе в Лейпциге, поставки клиентам начнутся во второй половине 2024 года. Цены уже известны. Macan 4 стоит от 80 тысяч долларов, а Macan Turbo – от 107 тысяч долларов.

Упомянутые модели: Porsche Macan (от 3 512 000 Р )

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