Представлен новый Porsche Macan: быстрее, больше, мощнее
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Базовый кроссовер Macan 4 EV оснастили двумя электромоторами суммарной отдачей 408 л.с. (648 Нм). Топовый Macan Turbo развивает до 639 л.с. (833 Нм) и разменивает первую «сотню» за 3,1 секунды. Его максимальная скорость достигает 259 км/ч. Обе версии оснащены тяговой батареей емкостью 100 кВт-ч. Запас хода превышает 480 км. Подзарядить аккумулятор с 10 до 80 процентов можно всего за 21 минуту.
Топовый Macan Turbo EV также оснащен пневматической подвеской PASM и блокировкой дифференциала с электронным управлением на задней оси, известной как Porsche Torque Vectoring Plus. Для Macan 4 EV они доступны в виде опции. Обе версии получили систему Porsche Traction Management (ePTM) с электронным управлением, которая работает примерно в пять раз быстрее, чем традиционная система полного привода. Она может обнаружить занос и отреагировать в течение 10 миллисекунд.
Собирать Porsche Macan EV будут на заводе в Лейпциге, поставки клиентам начнутся во второй половине 2024 года. Цены уже известны. Macan 4 стоит от 80 тысяч долларов, а Macan Turbo – от 107 тысяч долларов.
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С недавних пор исполняющий обязанности генерального директора концерна Volkswagen, а до этого возглавлявший Porsche AG, 54-летний Оливер Блюм дал интервью газете Handelsblatt, в котором рассказал, почему происходят задержки с выпуском ряда электрических новинок. Читать далее
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Война между ДВС и электрокарами вышла на новый уровень: смешная и очень дорогая авария
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15.12.2021, 15:52
Прототип нового кроссовера Porsche сломался на тестах: фотошпионы сфотографировали его снаружи и изнутри
Компания Porsche вывела на дорожные испытания компактный кроссовер Macan нового поколения. Пока тест-пилоты решали неожиданно возникшие проблемы, фотошпионы успели сфотографировать новинку со всех сторон.Читать далее
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