18 июня 2019, 00:01
Представлен новый Renault Zoe
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Компания Renault показала электрокар Zoe нового поколения. Хэтчбеку слегка освежили внешность и серьезно переработали интерьер, увеличили емкость тяговой батареи и установили новый мощный мотор.
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Вместо прежнего блока аккумуляторов на 41 кВт-ч установили новую батарею емкостью 52 кВт-ч, благодаря чему запас хода увеличился с 317 до 390 километров (WLTP). Восполнить заряд аккумуляторов теперь можно с помощью 50-киловаттной экспресс-зарядки на 150 километров всего за полчаса. Два маломощных электромотора (88 и 92 сил) убрали. Теперь базовым стал агрегат, выдающий 108 л.с. (225 Нм). Компанию ему составит новый двигатель мощностью 135 л.с. (245 Нм), с которым электрокар набирает первую «сотню» менее, чем за 10 секунд. Максимальная скорость – 140 км/ч.
В список оснащения входит система автоматической парковки, система автоматического экстренного торможения и другие полезные электронные ассистенты. Новый ездовой режим «В» позволяет эффективнее рекуперировать энергию, управляя ускорением и замедлением при помощи педали акселератора. Продажи в Европе стартуют осенью. Сейчас электрокары Renault Zoe стоят от 23,2 тыс. евро.
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