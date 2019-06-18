18 июня 2019, 00:01

Представлен новый Renault Zoe

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Компания Renault показала электрокар Zoe нового поколения. Хэтчбеку слегка освежили внешность и серьезно переработали интерьер, увеличили емкость тяговой батареи и установили новый мощный мотор.
Представлен новый Renault Zoe
Представлен новый Renault Zoe
Представлен новый Renault Zoe
Представлен новый Renault Zoe
Представлен новый Renault Zoe
Представлен новый Renault Zoe
Представлен новый Renault Zoe
Представлен новый Renault Zoe
Представлен новый Renault Zoe
Представлен новый Renault Zoe
Представлен новый Renault Zoe
Представлен новый Renault Zoe
Представлен новый Renault Zoe
Представлен новый Renault Zoe
Представлен новый Renault Zoe
Представлен новый Renault Zoe
Представлен новый Renault Zoe
Представлен новый Renault Zoe
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Электрический хэтчбек Renault Zoe дебютировал в 2012 году. В 2016 году его незначительно обновили. Сейчас настало время для масштабной модернизации. Внешне новинка почти не отличается от предшественника. Первое, что бросается в глаза – полностью светодиодная оптика и бегущие указатели поворота на корме. В салоне появилась цифровая приборная панель и увеличенный до 9,3-дюймов сенсорный экран медиасистемы. На смену рычагу стояночного тормоза пришла кнопка. Обивку сидений изготовили из вторсырья.

Вместо прежнего блока аккумуляторов на 41 кВт-ч установили новую батарею емкостью 52 кВт-ч, благодаря чему запас хода увеличился с 317 до 390 километров (WLTP). Восполнить заряд аккумуляторов теперь можно с помощью 50-киловаттной экспресс-зарядки на 150 километров всего за полчаса. Два маломощных электромотора (88 и 92 сил) убрали. Теперь базовым стал агрегат, выдающий 108 л.с. (225 Нм). Компанию ему составит новый двигатель мощностью 135 л.с. (245 Нм), с которым электрокар набирает первую «сотню» менее, чем за 10 секунд. Максимальная скорость – 140 км/ч.

В список оснащения входит система автоматической парковки, система автоматического экстренного торможения и другие полезные электронные ассистенты. Новый ездовой режим «В» позволяет эффективнее рекуперировать энергию, управляя ускорением и замедлением при помощи педали акселератора. Продажи в Европе стартуют осенью. Сейчас электрокары Renault Zoe стоят от 23,2 тыс. евро.

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Андрей
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Алексей
Форум Renault Magnum
Цитата:| Кому: Михаил Соляра попадает в картер из рампы , с насосов высокого давления . На насосы одеты сальники , если пропускает то прямо в подон картера.
Валерий MD
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Представлен новый Renault Zoe
{{material_123689}}Электрический хэтчбек Renault Zoe дебютировал в 2012 году. В 2016 году его незначительно обновили. Сейчас настало время для масштабной модернизации. Внешне новинка почти не отличается от предшественника. Первое, что бросается в глаза – полностью светодиодная оптика и бегущие указатели поворота на корме. В салоне появилась цифровая приборная панель и увеличенный до 9,3-дюймов сенсорный экран медиасистемы. На смену рычагу стояночного тормоза пришла кнопка. Обивку сидений изготовили из вторсырья.Вместо прежнего блока аккумуляторов на 41 кВт-ч установили новую батарею емкостью 52 кВт-ч, благодаря чему запас хода увеличился с 317 до 390 километров (WLTP). Восполнить заряд аккумуляторов теперь можно с помощью 50-киловаттной экспресс-зарядки на 150 километров всего за полчаса. Два маломощных электромотора (88 и 92 сил) убрали. Теперь базовым стал агрегат, выдающий 108 л.с. (225 Нм). Компанию ему составит новый двигатель мощностью 135 л.с. (245 Нм), с которым электрокар набирает первую «сотню» менее, чем за 10 секунд. Максимальная скорость – 140 км/ч.В список оснащения входит система автоматической парковки, система автоматического экстренного торможения и другие полезные электронные ассистенты. Новый ездовой режим «В» позволяет эффективнее рекуперировать энергию, управляя ускорением и замедлением при помощи педали акселератора. Продажи в Европе стартуют осенью. Сейчас электрокары Renault Zoe стоят от 23,2 тыс. евро.
2019-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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