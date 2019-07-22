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22 июля 2019, 17:26

Представлен обновленный Audi SQ7

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Компания Audi поделилась техническими подробностями о рестайлинговом мощном кроссовере SQ7. Новинка получила изменения, аналогичные обновленной «гражданской» версии Audi Q7 и отличается от нее парой круглых сдвоенных патрубков выпускной системы и 20-дюймовыми «колесами».
Представлен обновленный Audi SQ7
Представлен обновленный Audi SQ7
Представлен обновленный Audi SQ7
Представлен обновленный Audi SQ7
Представлен обновленный Audi SQ7
Представлен обновленный Audi SQ7
Представлен обновленный Audi SQ7
Представлен обновленный Audi SQ7
Представлен обновленный Audi SQ7
Представлен обновленный Audi SQ7
Представлен обновленный Audi SQ7
Представлен обновленный Audi SQ7
Представлен обновленный Audi SQ7
Представлен обновленный Audi SQ7
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Не прошло и месяца после премьеры обновленного кроссовера Audi Q7, как компания представила его «заряженную» версию. Внешне Audi SQ7 во многом похож на Audi Q7 с пакетом S line. Кроссовер обзавелся новыми бамперами, оптикой и радиаторной решеткой, а между задними фонарями протянулась хромированная полоса. Безошибочно опознать мощный Audi SQ7 можно по четырем круглым патрубкам выхлопа вместо двух четырехугольных, а также по 20-дюймовым колесным дискам.

В салоне появилась цифровая панель приборов со «спортивным» режимом отображения информации. На центральной консоли один под другим расположены еще два больших тачскрина. Верхний отвечает за управление медиасистемой и навигацией, нижний – за климат в салоне. Еще один тачскрин поместили рядом с селектором КПП. С его помощью можно вводить текст.

После рестайлинга Audi SQ7 сохранил 4,0-литровый турбодизель V8, выдающий 435 л.с. Максимальные 900 Нм крутящего момента доступны, начиная с 1 250 об/мин. Мотор работает в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и системой постоянного полного привода с межосевым дифференциалом Torsen. Первую «сотню» кроссовер набирает за 4,8 секунды. Максимальная скорость – 250 км/ч. В качестве опции можно дозаказать активный задний дифференциал, электронно-управляемую заднюю подвеску, активные стабилизаторы и карбон-керамические тормоза. Продажи в Европе стартуют в сентябре. Цены начинаются от 94 900 евро (6,7 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q7
Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Андрей
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
Люди с деньгами не ездят на 10 летних валенках
манипул
Сборку Audi Q7 наладят в Калининграде
Цитата:| Кому: Сергей На официальном сайте Audi - три доступных мотора: два бензиновых и один дизель.
darics
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Представлен обновленный Audi SQ7
{{material_126864}}Не прошло и месяца после премьеры обновленного кроссовера Audi Q7, как компания представила его «заряженную» версию. Внешне Audi SQ7 во многом похож на Audi Q7 с пакетом S line. Кроссовер обзавелся новыми бамперами, оптикой и радиаторной решеткой, а между задними фонарями протянулась хромированная полоса. Безошибочно опознать мощный Audi SQ7 можно по четырем круглым патрубкам выхлопа вместо двух четырехугольных, а также по 20-дюймовым колесным дискам.В салоне появилась цифровая панель приборов со «спортивным» режимом отображения информации. На центральной консоли один под другим расположены еще два больших тачскрина. Верхний отвечает за управление медиасистемой и навигацией, нижний – за климат в салоне. Еще один тачскрин поместили рядом с селектором КПП. С его помощью можно вводить текст.После рестайлинга Audi SQ7 сохранил 4,0-литровый турбодизель V8, выдающий 435 л.с. Максимальные 900 Нм крутящего момента доступны, начиная с 1 250 об/мин. Мотор работает в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и системой постоянного полного привода с межосевым дифференциалом Torsen. Первую «сотню» кроссовер набирает за 4,8 секунды. Максимальная скорость – 250 км/ч. В качестве опции можно дозаказать активный задний дифференциал, электронно-управляемую заднюю подвеску, активные стабилизаторы и карбон-керамические тормоза. Продажи в Европе стартуют в сентябре. Цены начинаются от 94 900 евро (6,7 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).
2019-07-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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