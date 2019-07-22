22 июля 2019, 17:26
Представлен обновленный Audi SQ7
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Компания Audi поделилась техническими подробностями о рестайлинговом мощном кроссовере SQ7. Новинка получила изменения, аналогичные обновленной «гражданской» версии Audi Q7 и отличается от нее парой круглых сдвоенных патрубков выпускной системы и 20-дюймовыми «колесами».
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В салоне появилась цифровая панель приборов со «спортивным» режимом отображения информации. На центральной консоли один под другим расположены еще два больших тачскрина. Верхний отвечает за управление медиасистемой и навигацией, нижний – за климат в салоне. Еще один тачскрин поместили рядом с селектором КПП. С его помощью можно вводить текст.
После рестайлинга Audi SQ7 сохранил 4,0-литровый турбодизель V8, выдающий 435 л.с. Максимальные 900 Нм крутящего момента доступны, начиная с 1 250 об/мин. Мотор работает в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и системой постоянного полного привода с межосевым дифференциалом Torsen. Первую «сотню» кроссовер набирает за 4,8 секунды. Максимальная скорость – 250 км/ч. В качестве опции можно дозаказать активный задний дифференциал, электронно-управляемую заднюю подвеску, активные стабилизаторы и карбон-керамические тормоза. Продажи в Европе стартуют в сентябре. Цены начинаются от 94 900 евро (6,7 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).
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Комментарии пользователей
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Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Люди с деньгами не ездят на 10 летних валенках
Цитата:| Кому: Сергей На официальном сайте Audi - три доступных мотора: два бензиновых и один дизель.
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