11 февраля 2020, 17:54
Представлен обновленный Citroen С3
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Фото: Citroen
Хэтчбек Citroen С3 пережил плановый рестайлинг. Новинка получила свежий дизайн, больше возможностей для персонализации и продвинутые электронные системы безопасности.
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
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В салоне установили новые комфортабельные кресла Advanced Comfort. Они изготовлены из пенополиуретана с эффектом памяти. В список оснащения вошли передние датчики парковки, 11 электронных систем безопасности и медиасистема с навигацией, видеорегистратором и функцией голосового управления. Ролики, снятые регистратором, можно сразу же постить в соцсети.
В моторную гамму Citroen С3 входят трёхцилиндровые бензиновые агрегаты объемом 1,2 литра (83 и 110 л.с.) и 1,5-литровый дизель (100 л.с.). Коробки передач: 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Продажи в Европе начнутся весной, первые автомобили покупатели получат в июле. В России хэтчбек официально не продается. Отечественным клиентам Citroen предлагает кроссовер С3 Aircross по цене от 1 179 000 рублей.
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