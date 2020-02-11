Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
11 февраля 2020, 17:54

Представлен обновленный Citroen С3

  • 4025
  • 0
Фото: Citroen
Хэтчбек Citroen С3 пережил плановый рестайлинг. Новинка получила свежий дизайн, больше возможностей для персонализации и продвинутые электронные системы безопасности.
Представлен обновленный Citroen С3

Фото: Citroen

Представлен обновленный Citroen С3

Фото: Citroen

Представлен обновленный Citroen С3

Фото: Citroen

Представлен обновленный Citroen С3

Фото: Citroen

Представлен обновленный Citroen С3

Фото: Citroen

Представлен обновленный Citroen С3
Представлен обновленный Citroen С3
Представлен обновленный Citroen С3
Представлен обновленный Citroen С3
Представлен обновленный Citroen С3
Ранее мы писали
Генеральным директором Citroen назначен Венсан Кобэ, перешедший в PSA Group после коррупционного скандала ...
Читать далее
Хэтчбек Citroen C3 третьего поколения дебютировал осенью 2016 года на автосалоне в Париже. Сейчас настало время для планового обновления. Автомобилю освежили переднюю часть. Нижняя хромированная планка радиаторной решетки теперь изогнута вниз и немного напоминает усы. Изменилась графика фар и конфигурация накладок Airbump. Существенно расширились возможности персонализации. Покупатели смогут выбирать из 97 вариантов сочетания цвета кузова, крыши и декоративных акцентов. Раньше их было «всего» 36. В палитре появилось два новых оттенка: красный Elixir Red и голубой Spring Blue.

В салоне установили новые комфортабельные кресла Advanced Comfort. Они изготовлены из пенополиуретана с эффектом памяти. В список оснащения вошли передние датчики парковки, 11 электронных систем безопасности и медиасистема с навигацией, видеорегистратором и функцией голосового управления. Ролики, снятые регистратором, можно сразу же постить в соцсети.

В моторную гамму Citroen С3 входят трёхцилиндровые бензиновые агрегаты объемом 1,2 литра (83 и 110 л.с.) и 1,5-литровый дизель (100 л.с.). Коробки передач: 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Продажи в Европе начнутся весной, первые автомобили покупатели получат в июле. В России хэтчбек официально не продается. Отечественным клиентам Citroen предлагает кроссовер С3 Aircross по цене от 1 179 000 рублей.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Citroen C3
Цитата:| Кому: Елена А у вас случайно не 1.4hdi? Не думаю, что сигнализация виновата. Здесь больше похожу на проблемы с топливной системой. Конкретнее либо регулятор давления топлива либо датчик топливного насоса, выдает неправильные данные и машина глохнет, либо сам насос. В общем вначале обратите ...
Katerina
Пропала тяга автомобиля
Ремонтировалась тут http:// armadaauto.ru/ АвтодеД: Откуда на Citroen C3, взялся турбодизель? # Если вы не в курсе что существует турбированный Citroen c3 1,4 HDI 68 лошадок, то это совсем не значит что он не существует в действительности.
Oliik
Вопрос по ТО
народ подскажите митсубиси седия 2003г/ в на скорости от 100 до 120 клинят тормоза нужно 2-3 нажатия что бы заработали или ждать как машина сама сбросит скорость ниже 100 тогда срабатывают . что это
ярик
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Ситроен
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
Повышение штрафов ПДД. Избавит ли от нарушений?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Citroen C3
Объявления о продаже Citroen C3
Рейтинг по классам
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 31 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Представлен обновленный Citroen С3
{{material_128650}}Хэтчбек Citroen C3 третьего поколения дебютировал осенью 2016 года на автосалоне в Париже. Сейчас настало время для планового обновления. Автомобилю освежили переднюю часть. Нижняя хромированная планка радиаторной решетки теперь изогнута вниз и немного напоминает усы. Изменилась графика фар и конфигурация накладок Airbump. Существенно расширились возможности персонализации. Покупатели смогут выбирать из 97 вариантов сочетания цвета кузова, крыши и декоративных акцентов. Раньше их было «всего» 36. В палитре появилось два новых оттенка: красный Elixir Red и голубой Spring Blue.В салоне установили новые комфортабельные кресла Advanced Comfort. Они изготовлены из пенополиуретана с эффектом памяти. В список оснащения вошли передние датчики парковки, 11 электронных систем безопасности и медиасистема с навигацией, видеорегистратором и функцией голосового управления. Ролики, снятые регистратором, можно сразу же постить в соцсети.В моторную гамму Citroen С3 входят трёхцилиндровые бензиновые агрегаты объемом 1,2 литра (83 и 110 л.с.) и 1,5-литровый дизель (100 л.с.). Коробки передач: 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Продажи в Европе начнутся весной, первые автомобили покупатели получат в июле. В России хэтчбек официально не продается. Отечественным клиентам Citroen предлагает кроссовер С3 Aircross по цене от 1 179 000 рублей.
2020-02-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Краснодарский край Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться