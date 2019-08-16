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16 августа 2019, 08:45

Представлен обновленный хэтчбек Honda Civic

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Компания Honda представила рестайлинговый хэтчбек Civic, предназначенный для американского рынка. Вслед за седаном и купе ему слегка подкорректировали внешность и освежили интерьер. Топовая версия Sport Touring в дополнение к вариатору получила механическую коробку передач.
Представлен обновленный хэтчбек Honda Civic

Honda Civic

Представлен обновленный хэтчбек Honda Civic

Honda Civic

Представлен обновленный хэтчбек Honda Civic

Honda Civic

Представлен обновленный хэтчбек Honda Civic

Honda Civic

Представлен обновленный хэтчбек Honda Civic

Honda Civic

Представлен обновленный хэтчбек Honda Civic

Honda Civic

Представлен обновленный хэтчбек Honda Civic
Представлен обновленный хэтчбек Honda Civic
Представлен обновленный хэтчбек Honda Civic
Представлен обновленный хэтчбек Honda Civic
Представлен обновленный хэтчбек Honda Civic
Представлен обновленный хэтчбек Honda Civic
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Седан и купе Civic обновились ровно год назад. Рестайлинговую версию хэтчбека представили с небольшой задержкой, которая, впрочем, не сказалась на масштабе доработок. Акцент сделали на обновлении дизайна. Хэтчбек получил немного видоизмененные бамперы, затемненную радиаторную решетку, черную окантовку фар, черные или тонированные колесные диски. 

Самые значительные изменения произошли в максимальной комплектации Sport Touring. В дополнение к вариатору появилась версия с 6-ступенчатой «механикой». Бесключевой доступ и функция запуска кнопкой, а также 7-дюймовый экран медиасистемы вошли в стандартное оснащение. Кроме того, хэтчбек Civic Sport Touring отличается улучшенными светодиодными фарами и эксклюзивной обивкой сидений.

В моторной гамме сохранилась прежняя 1,5-литровая «турбочертверка», которая в стандартном варианте выдает 176 л.с., а для версий Sport и Sport Touring форсирована до 182 сил. Дилеры в США уже принимают заказы на новинку. Цены начинаются от 21 650 долларов (1,4 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Чуть позже Honda представит и версию хэтчбека для Европы. Рассчитывать на возвращение Civic в Россию пока, к сожалению, не приходится.

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Представлен обновленный хэтчбек Honda Civic
{{material_124197}}Седан и купе Civic обновились ровно год назад. Рестайлинговую версию хэтчбека представили с небольшой задержкой, которая, впрочем, не сказалась на масштабе доработок. Акцент сделали на обновлении дизайна. Хэтчбек получил немного видоизмененные бамперы, затемненную радиаторную решетку, черную окантовку фар, черные или тонированные колесные диски. Самые значительные изменения произошли в максимальной комплектации Sport Touring. В дополнение к вариатору появилась версия с 6-ступенчатой «механикой». Бесключевой доступ и функция запуска кнопкой, а также 7-дюймовый экран медиасистемы вошли в стандартное оснащение. Кроме того, хэтчбек Civic Sport Touring отличается улучшенными светодиодными фарами и эксклюзивной обивкой сидений.В моторной гамме сохранилась прежняя 1,5-литровая «турбочертверка», которая в стандартном варианте выдает 176 л.с., а для версий Sport и Sport Touring форсирована до 182 сил. Дилеры в США уже принимают заказы на новинку. Цены начинаются от 21 650 долларов (1,4 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Чуть позже Honda представит и версию хэтчбека для Европы. Рассчитывать на возвращение Civic в Россию пока, к сожалению, не приходится.
2019-08-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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