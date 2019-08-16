16 августа 2019, 08:45
Представлен обновленный хэтчбек Honda Civic
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Компания Honda представила рестайлинговый хэтчбек Civic, предназначенный для американского рынка. Вслед за седаном и купе ему слегка подкорректировали внешность и освежили интерьер. Топовая версия Sport Touring в дополнение к вариатору получила механическую коробку передач.
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
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Самые значительные изменения произошли в максимальной комплектации Sport Touring. В дополнение к вариатору появилась версия с 6-ступенчатой «механикой». Бесключевой доступ и функция запуска кнопкой, а также 7-дюймовый экран медиасистемы вошли в стандартное оснащение. Кроме того, хэтчбек Civic Sport Touring отличается улучшенными светодиодными фарами и эксклюзивной обивкой сидений.
В моторной гамме сохранилась прежняя 1,5-литровая «турбочертверка», которая в стандартном варианте выдает 176 л.с., а для версий Sport и Sport Touring форсирована до 182 сил. Дилеры в США уже принимают заказы на новинку. Цены начинаются от 21 650 долларов (1,4 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Чуть позже Honda представит и версию хэтчбека для Европы. Рассчитывать на возвращение Civic в Россию пока, к сожалению, не приходится.
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