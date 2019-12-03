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3 декабря 2019, 13:33

Представлен обновленный Jaguar F-Type

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Фото: Jaguar
Компания Jaguar обновила спорткар F-Type. Автомобиль получил более агрессивный дизайн с хищным прищуром головной оптики. В качестве опции доступны матричные фары с динамическими указателями поворота.
Представлен обновленный Jaguar F Type

Фото: Jaguar

Представлен обновленный Jaguar F Type

Фото: Jaguar

Представлен обновленный Jaguar F Type

Фото: Jaguar

Представлен обновленный Jaguar F Type

Фото: Jaguar

Представлен обновленный Jaguar F Type

Фото: Jaguar

Представлен обновленный Jaguar F Type

Фото: Jaguar

Представлен обновленный Jaguar F Type

Фото: Jaguar

Представлен обновленный Jaguar F Type

Фото: Jaguar

Представлен обновленный Jaguar F Type

Фото: Jaguar

Представлен обновленный Jaguar F Type
Представлен обновленный Jaguar F Type
Представлен обновленный Jaguar F Type
Представлен обновленный Jaguar F Type
Представлен обновленный Jaguar F Type
Представлен обновленный Jaguar F Type
Представлен обновленный Jaguar F Type
Представлен обновленный Jaguar F Type
Представлен обновленный Jaguar F Type
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Внешность рестайлингового Jaguar F-Type привели в соответствие с «обычными» седанами марки. Споркар обзавелся узкими передними фарами со светодиодными полосками ходовых огней. Матричную оптику можно заказать за доплату. Передний воздухозаборник и воздуховоды в капоте стали крупнее. Изменилось оформление кормы и форма задних фонарей.

В салоне появилась цифровая приборная панель с настраиваемыми режимами отображения информации. На центральной консоли расположился более крупный тачскрин новой медиасистемы Touch Pro. В отделке используются еще более качественные и дорогие материалы.

В моторную гамму вернулась 5,0-литровая V-образная «восьмерка» с механическим нагнетателем, которая теперь выдает 450 л.с. и 580 Нм. С таким мотором обновленный Jaguar F-Type набирает первую «сотню» за 4,6 секунды. Максимальная скорость составляет 285 км/ч. Кроме того, в зависимости от рынка сбыта спорткар предлагают с 300-сильной «турбочетверкой» или с 380-сильным V6. 

«Заряженная» версия Jaguar F-Type R получила 5.0 V8, форсированный до 575 сил и 700 Нм, и перенастроенный 8-диапазонный «автомат». С места до 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 3,7 секунды. «Максималка» - 300 км/ч. Активированная по умолчанию функция Quiet Start запускает двигатель в «тихом» режиме с закрытыми заслонками в выпуске. Чтобы насладиться рычанием мотора ее можно отключить специальной кнопкой.


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Отзывы по теме
Курс на лето: самые красивые кабриолеты
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Anton
Мощные Jaguar поработают гоночными такси на Нюрбургринге
такси на нюрбургринге распространенная тема.Но тем не менее, экстремальный заезд с профессионалом на таких крутых такчках это будет супер крутой опыт, зная, как эти кошки мурчат) ) ) ) )
Олег
Тест-драйв Jaguar F-Type 2.0: малой кровью, да силой многою
Крутая машина, а теперь еще и экономичная ! А для тех кто хочет по настоящему погонять есть породистый 5 литровый мотор) ) ) Ф-тайп зачетный!
Тотров Хетаг
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Представлен обновленный Jaguar F-Type
{{material_127049}}Внешность рестайлингового Jaguar F-Type привели в соответствие с «обычными» седанами марки. Споркар обзавелся узкими передними фарами со светодиодными полосками ходовых огней. Матричную оптику можно заказать за доплату. Передний воздухозаборник и воздуховоды в капоте стали крупнее. Изменилось оформление кормы и форма задних фонарей.В салоне появилась цифровая приборная панель с настраиваемыми режимами отображения информации. На центральной консоли расположился более крупный тачскрин новой медиасистемы Touch Pro. В отделке используются еще более качественные и дорогие материалы.В моторную гамму вернулась 5,0-литровая V-образная «восьмерка» с механическим нагнетателем, которая теперь выдает 450 л.с. и 580 Нм. С таким мотором обновленный Jaguar F-Type набирает первую «сотню» за 4,6 секунды. Максимальная скорость составляет 285 км/ч. Кроме того, в зависимости от рынка сбыта спорткар предлагают с 300-сильной «турбочетверкой» или с 380-сильным V6. «Заряженная» версия Jaguar F-Type R получила 5.0 V8, форсированный до 575 сил и 700 Нм, и перенастроенный 8-диапазонный «автомат». С места до 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 3,7 секунды. «Максималка» - 300 км/ч. Активированная по умолчанию функция Quiet Start запускает двигатель в «тихом» режиме с закрытыми заслонками в выпуске. Чтобы насладиться рычанием мотора ее можно отключить специальной кнопкой.
2019-12-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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