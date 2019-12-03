3 декабря 2019, 13:33
Представлен обновленный Jaguar F-Type
- 1303
- 0
Фото: Jaguar
Компания Jaguar обновила спорткар F-Type. Автомобиль получил более агрессивный дизайн с хищным прищуром головной оптики. В качестве опции доступны матричные фары с динамическими указателями поворота.
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Ранее мы писали
Компания Jaguar Land Rover планирует оснащать свои автомобили двигателями BMW. Разработку собственных бензиновых ...Читать далее
В салоне появилась цифровая приборная панель с настраиваемыми режимами отображения информации. На центральной консоли расположился более крупный тачскрин новой медиасистемы Touch Pro. В отделке используются еще более качественные и дорогие материалы.
В моторную гамму вернулась 5,0-литровая V-образная «восьмерка» с механическим нагнетателем, которая теперь выдает 450 л.с. и 580 Нм. С таким мотором обновленный Jaguar F-Type набирает первую «сотню» за 4,6 секунды. Максимальная скорость составляет 285 км/ч. Кроме того, в зависимости от рынка сбыта спорткар предлагают с 300-сильной «турбочетверкой» или с 380-сильным V6.
«Заряженная» версия Jaguar F-Type R получила 5.0 V8, форсированный до 575 сил и 700 Нм, и перенастроенный 8-диапазонный «автомат». С места до 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 3,7 секунды. «Максималка» - 300 км/ч. Активированная по умолчанию функция Quiet Start запускает двигатель в «тихом» режиме с закрытыми заслонками в выпуске. Чтобы насладиться рычанием мотора ее можно отключить специальной кнопкой.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Jaguar F-Pace: от Трансфагараша до Контиолахти
10.01.2019, 21:40
Тест-драйв Jaguar E-Pace: титул учтивости
21.07.2018, 08:50
Тест-драйв Jaguar F-Type 2.0: малой кровью, да силой многою
05.09.2017, 21:01
Тест-драйв Jaguar XJ: праздник у камина
14.04.2017, 07:47
Тест-драйв Jaguar F-Pace: вскормленный хищник
16.10.2016, 20:02
Тест скоростных шин Continental SportContact 6
29.06.2016, 00:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Jaguar F-Pace: от Трансфагараша до Контиолахти
10.01.2019, 21:40
Тест-драйв Jaguar E-Pace: титул учтивости
21.07.2018, 08:50
Тест-драйв Jaguar F-Type 2.0: малой кровью, да силой многою
05.09.2017, 21:01
Тест-драйв Jaguar XJ: праздник у камина
14.04.2017, 07:47
Тест-драйв Jaguar F-Pace: вскормленный хищник
16.10.2016, 20:02
Тест скоростных шин Continental SportContact 6
29.06.2016, 00:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
такси на нюрбургринге распространенная тема.Но тем не менее, экстремальный заезд с профессионалом на таких крутых такчках это будет супер крутой опыт, зная, как эти кошки мурчат) ) ) ) )
Крутая машина, а теперь еще и экономичная ! А для тех кто хочет по настоящему погонять есть породистый 5 литровый мотор) ) ) Ф-тайп зачетный!
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве