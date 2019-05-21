21 мая 2019, 15:48
Представлен обновленный кроссовер SsangYong Tivoli
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Корейский автопроизводитель SsangYong опубликовал фотографии рестайлингового кроссовера Tivoli. Вместе с «подтяжкой лица» автомобиль получил новый мотор и цифровую панель приборов.
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В салоне компактного кроссовера дизайнеры полностью пересмотрели переднюю панель. Теперь покупателям предлагают 10,25-дюймовую цифровую «приборку» и новый 9-дюймовый сенсорный экран медиасистемы. Кроме того, была скорректирована форма воздухозаборников, руля и рычага КПП. Материалы отделки стали более качественными.
В моторную гамму после фейслифтинга вошел новый бензиновый турбомотор. Его технические характеристики пока не называются, но речь идет о «непревзойденной производительности». Компанию ему составит агрегат на тяжелом топливе. Продажи на «домашнем» рынке в Корее стартуют в начале июня. Цены начинаются от 16,7 млн вон (или около 900 тыс. рублей в пересчете по актуальному курсу). В России последние экземпляры прежнего Tivoli распродали еще в 2018 году. Возобновлять поставки в нашу страну SsangYong пока не планирует.
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Комментарии пользователей
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Нужно сначала короткий попытаться продать кому-нибудь, а потому уже длинный выпускать. И так то на СсангЙонги спрос невелик, тем более, что они уже перестают быть бюджетными.
Всем привет! Владею муссо 2.9 АКПП дизель 95 года, машина очень нравится, но года свое берут салон весь гнилой, есть возможность купить 2.9 с механикой без документов. Насколько все подходит. чтобы перекинутьт на салон с механикой, хочу также с АКПП.
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