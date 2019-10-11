11 октября 2019, 16:49
Представлен обновленный кроссовер Subaru XV
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Компания Subaru рассказала о слегка обновленном Subaru XV. Продажи в Японии стартуют в ноябре. В отличие от родственных седана и хэтчбека Impreza, кроссовер обязательно доберется и до российского рынка, но с некоторыми ограничениями.
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Список штатного оснащения пополнился фирменным комплексом электронных помощников EyeSight Touring Assist. Раньше он был доступен только в качестве опции. Комплекс включает в себя систему автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе движения. Кроме того, кроссовер получил два предустановленных ездовых режима X-Mode: «грунтовка» и «грязь».
Произошли изменения и в линейке двигателей. Базовым для Японии остался 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 115 л.с., который работает в паре с бесступенчатой трансмиссией. «Старший» 2,0-литровый агрегат (154 л.с.) теперь доступен только с гибридным «довеском» e-Boxer со встроенным в вариатор электромотором. Он добавляет 14 сил и 65 Нм в первые секунды разгона и при трогании с места. Продажи на «домашнем» рынке стартуют в ноябре. Позднее новинку привезут в Россию, но гибридной версии на отечественном рынке точно не будет.
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Отзывы по теме
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Что выключение стоп сигнала, что как выше написали "неполадка двигателя" проблемами толком и не являются. Да и блин, машинам по пять с лишним лет, понятное дело, что вероятность поломки растет. Но субару видимо очень сильно любят владельцев своих машин и даже для "старичков" предлагают бесплатную диагностику ...
Ну, оно, конечно, не самая радостная весть. Но ведь если оглядеться, сейчас то и дело идут отзывы автомобилей. То Ниссан, то Тойота. Вспомним, как Хонда отзывала или WV. Это же не означает, что все отозванные напрочь с дефектом - из них могут полпроцента оказаться некондицией и отремонтироваться. Так ...
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