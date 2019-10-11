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11 октября 2019, 16:49

Представлен обновленный кроссовер Subaru XV

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Компания Subaru рассказала о слегка обновленном Subaru XV. Продажи в Японии стартуют в ноябре. В отличие от родственных седана и хэтчбека Impreza, кроссовер обязательно доберется и до российского рынка, но с некоторыми ограничениями.
Представлен обновленный кроссовер Subaru XV

 

Представлен обновленный кроссовер Subaru XV

 

Представлен обновленный кроссовер Subaru XV

 

Представлен обновленный кроссовер Subaru XV

 

Представлен обновленный кроссовер Subaru XV
Представлен обновленный кроссовер Subaru XV
Представлен обновленный кроссовер Subaru XV
Представлен обновленный кроссовер Subaru XV
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Внешний вид кроссовера Subaru XV привели в соответствие с обновленным дизайном седана и хэтчбека Impreza. Автомобиль обзавелся новыми светодиодными ходовыми огнями с более ровным и мягким свечением, а в заднем бампере появились другие противотуманные фонари. В салоне установили новую информационно-развлекательную систему с экраном большей диагонали и расширенными возможностями. 

Список штатного оснащения пополнился фирменным комплексом электронных помощников EyeSight Touring Assist. Раньше он был доступен только в качестве опции. Комплекс включает в себя систему автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе движения. Кроме того, кроссовер получил два предустановленных ездовых режима X-Mode: «грунтовка» и «грязь».

Произошли изменения и в линейке двигателей. Базовым для Японии остался 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 115 л.с., который работает в паре с бесступенчатой трансмиссией. «Старший» 2,0-литровый агрегат (154 л.с.) теперь доступен только с гибридным «довеском» e-Boxer со встроенным в вариатор электромотором. Он добавляет 14 сил и 65 Нм в первые секунды разгона и при трогании с места. Продажи на «домашнем» рынке стартуют в ноябре. Позднее новинку привезут в Россию, но гибридной версии на отечественном рынке точно не будет.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Subaru XV
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
В России отзывают более 52 000 автомобилей Subaru
Что выключение стоп сигнала, что как выше написали "неполадка двигателя" проблемами толком и не являются. Да и блин, машинам по пять с лишним лет, понятное дело, что вероятность поломки растет. Но субару видимо очень сильно любят владельцев своих машин и даже для "старичков" предлагают бесплатную диагностику ...
Иван
Subaru остановила завод в Японии
Ну, оно, конечно, не самая радостная весть. Но ведь если оглядеться, сейчас то и дело идут отзывы автомобилей. То Ниссан, то Тойота. Вспомним, как Хонда отзывала или WV. Это же не означает, что все отозванные напрочь с дефектом - из них могут полпроцента оказаться некондицией и отремонтироваться. Так ...
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Представлен обновленный кроссовер Subaru XV
{{material_127364}}Внешний вид кроссовера Subaru XV привели в соответствие с обновленным дизайном седана и хэтчбека Impreza. Автомобиль обзавелся новыми светодиодными ходовыми огнями с более ровным и мягким свечением, а в заднем бампере появились другие противотуманные фонари. В салоне установили новую информационно-развлекательную систему с экраном большей диагонали и расширенными возможностями. Список штатного оснащения пополнился фирменным комплексом электронных помощников EyeSight Touring Assist. Раньше он был доступен только в качестве опции. Комплекс включает в себя систему автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе движения. Кроме того, кроссовер получил два предустановленных ездовых режима X-Mode: «грунтовка» и «грязь».Произошли изменения и в линейке двигателей. Базовым для Японии остался 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 115 л.с., который работает в паре с бесступенчатой трансмиссией. «Старший» 2,0-литровый агрегат (154 л.с.) теперь доступен только с гибридным «довеском» e-Boxer со встроенным в вариатор электромотором. Он добавляет 14 сил и 65 Нм в первые секунды разгона и при трогании с места. Продажи на «домашнем» рынке стартуют в ноябре. Позднее новинку привезут в Россию, но гибридной версии на отечественном рынке точно не будет.
2019-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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