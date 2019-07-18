Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.

18 июля 2019, 11:01

Представлен обновленный Mercedes-AMG GLC 43

  • 200
  • 0
Компания Mercedes-AMG поделилась фотографиями и техническими подробностями о рестайлинговом кроссовере GLC 43. Автомобиль сохранил 3,0-литровый битурбомотор V6, отдача которого выросла до 390 л.с.
Представлен обновленный Mercedes AMG GLC 43
Представлен обновленный Mercedes AMG GLC 43
Представлен обновленный Mercedes AMG GLC 43
Представлен обновленный Mercedes AMG GLC 43
Представлен обновленный Mercedes AMG GLC 43
Представлен обновленный Mercedes AMG GLC 43
Представлен обновленный Mercedes AMG GLC 43
Представлен обновленный Mercedes AMG GLC 43
Представлен обновленный Mercedes AMG GLC 43
Представлен обновленный Mercedes AMG GLC 43
Представлен обновленный Mercedes AMG GLC 43
Представлен обновленный Mercedes AMG GLC 43
Представлен обновленный Mercedes AMG GLC 43
Представлен обновленный Mercedes AMG GLC 43
Представлен обновленный Mercedes AMG GLC 43
Представлен обновленный Mercedes AMG GLC 43
Ранее мы писали
Компания Mercedes-Benz представила рестайлинговый кроссовер GLC, который напоминает уменьшенную копию «старшей» ...
Читать далее
Премьера базового кроссовера Mercedes-Benz GLC прошла в конце февраля 2019 года. Топовые версии с индексом «63» от AMG-подразделения представили в апреле. Сейчас настала очередь младшего представителя семейства – AMG GLC 43. Внешне он практически не отличается от «шестьдесят третьих» машин. Кроссовер получил аналогичную оптику и AMG-решетку с вертикальными ребрами. Узнать GLC 43 можно лишь по едва заметным отличиям в бамперах да накладкам на крыльях и порогах.

После рестайлинга в салоне появилась цифровая приборная AMG-панель, новый руль и мультимедийная система с большим 10,25-дюймовым экраном. Поднимать настроение призвана новая функция Energizing, которая автоматически подбирает настройки аудиосистемы, климат-контроля, а также функций массажа, вентиляции и подогрева кресел. 

Под капотом остался прежний 3,0-литровый битурбо V6 (индекс M276), мощность которого после модернизации возросла до 390 л.с. (+23 л.с.) при неизменном крутящем моменте в 520 Нм. Агрегат работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» AMG Speedshift TCT и постоянным полным приводом 4Matic. Разгон с места до «сотни» занимает те же 4,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. В список стандартного оснащения входит пневмоподвеска и легкосплавные колесные диски размерностью от 19 до 21 дюйма. Европейские продажи Mercedes-AMG GLC 43 и GLC 43 Coupe стартуют осенью 2019 года, но до России новинки вряд ли доберутся.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
Невнятный какой-то автомобиль. Внешне выглядит достойно, но без изюминки, на улице ему вслед никто не обернется. Ходовые качества тоже не заставляют замирать от восторга. Любители внедорожных Мерсов выберут авто побольше, поклонникам седанов есть из чего выбрать, бюджетной моделью GLC тоже не назовешь ...
Иван
Mercedes-Benz сделает удлиненный GLC
Это будет версия только для китайцев, или до России тоже когда-нибудь дойдет? И не совсем понятно, зачем вообще GLC удлиненная версия, тем более в Китае, где народ и так не очень высокий, и на тесноту в Мерседесе пожаловаться не может.
Андрей
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
Петр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Mercedes Benz Бенц
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Карпулинг в России: кому нужны совместные поездки?
Toyota Camry против Kia Optima: чем сильны участники ТОП-25
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Mercedes GLC
Объявления о продаже Mercedes GLC
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 27 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Представлен обновленный Mercedes-AMG GLC 43
{{material_125878}}Премьера базового кроссовера Mercedes-Benz GLC прошла в конце февраля 2019 года. Топовые версии с индексом «63» от AMG-подразделения представили в апреле. Сейчас настала очередь младшего представителя семейства – AMG GLC 43. Внешне он практически не отличается от «шестьдесят третьих» машин. Кроссовер получил аналогичную оптику и AMG-решетку с вертикальными ребрами. Узнать GLC 43 можно лишь по едва заметным отличиям в бамперах да накладкам на крыльях и порогах.После рестайлинга в салоне появилась цифровая приборная AMG-панель, новый руль и мультимедийная система с большим 10,25-дюймовым экраном. Поднимать настроение призвана новая функция Energizing, которая автоматически подбирает настройки аудиосистемы, климат-контроля, а также функций массажа, вентиляции и подогрева кресел. Под капотом остался прежний 3,0-литровый битурбо V6 (индекс M276), мощность которого после модернизации возросла до 390 л.с. (+23 л.с.) при неизменном крутящем моменте в 520 Нм. Агрегат работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» AMG Speedshift TCT и постоянным полным приводом 4Matic. Разгон с места до «сотни» занимает те же 4,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. В список стандартного оснащения входит пневмоподвеска и легкосплавные колесные диски размерностью от 19 до 21 дюйма. Европейские продажи Mercedes-AMG GLC 43 и GLC 43 Coupe стартуют осенью 2019 года, но до России новинки вряд ли доберутся.
2019-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Краснодарский край Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.