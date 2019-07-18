Представлен обновленный Mercedes-AMG GLC 43
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Компания Mercedes-AMG поделилась фотографиями и техническими подробностями о рестайлинговом кроссовере GLC 43. Автомобиль сохранил 3,0-литровый битурбомотор V6, отдача которого выросла до 390 л.с.
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После рестайлинга в салоне появилась цифровая приборная AMG-панель, новый руль и мультимедийная система с большим 10,25-дюймовым экраном. Поднимать настроение призвана новая функция Energizing, которая автоматически подбирает настройки аудиосистемы, климат-контроля, а также функций массажа, вентиляции и подогрева кресел.
Под капотом остался прежний 3,0-литровый битурбо V6 (индекс M276), мощность которого после модернизации возросла до 390 л.с. (+23 л.с.) при неизменном крутящем моменте в 520 Нм. Агрегат работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» AMG Speedshift TCT и постоянным полным приводом 4Matic. Разгон с места до «сотни» занимает те же 4,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. В список стандартного оснащения входит пневмоподвеска и легкосплавные колесные диски размерностью от 19 до 21 дюйма. Европейские продажи Mercedes-AMG GLC 43 и GLC 43 Coupe стартуют осенью 2019 года, но до России новинки вряд ли доберутся.
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Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Невнятный какой-то автомобиль. Внешне выглядит достойно, но без изюминки, на улице ему вслед никто не обернется. Ходовые качества тоже не заставляют замирать от восторга. Любители внедорожных Мерсов выберут авто побольше, поклонникам седанов есть из чего выбрать, бюджетной моделью GLC тоже не назовешь ...
Это будет версия только для китайцев, или до России тоже когда-нибудь дойдет? И не совсем понятно, зачем вообще GLC удлиненная версия, тем более в Китае, где народ и так не очень высокий, и на тесноту в Мерседесе пожаловаться не может.
Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
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