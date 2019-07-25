25 июля 2019, 08:48
Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
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Компания Mitsubishi показала на специальном мероприятии в Таиланде рестайлинговый внедорожник Pajero Sport. Вместе с обновленным дизайном автомобиль обзавелся цифровой панелью приборов, модернизированной медиасистемой и расширенным набором электронных ассистентов.
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В интерьере также произошли серьезные изменения. На смену традиционным шкалам пришла цифровая приборная панель. Центральную консоль полностью переделали, она стала более стильной и лаконичной. В центральном тоннеле появился сквозной карман, с доступом как со стороны водителя, так и со стороны пассажира. Модернизированная информационно-развлекательная система имеет 8-дюймовый экран и расширенный функционал работы со смартфонами. Отпирать и закрывать автомобиль, контролировать настойки и параметры теперь можно при помощи мобильного приложения. Список электронных систем пополнился продвинутой системой мониторинга слепых зон и ассистентом при выезде с парковки задним ходом.
В технической части изменений не произошло. Для рынка Таиланда рестайлинговый Pajero Sport по-прежнему оснащается 2,4-литровым дизельным мотором (181 л.с.), работающим в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода Super Select II. Производство новинки уже стартовало на заводе в Таиланде. Для России Pajero Sport собирается в Калуге, поэтому внедорожники появятся у нас чуть позже.
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