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25 июля 2019, 08:48

Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport

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Компания Mitsubishi показала на специальном мероприятии в Таиланде рестайлинговый внедорожник Pajero Sport. Вместе с обновленным дизайном автомобиль обзавелся цифровой панелью приборов, модернизированной медиасистемой и расширенным набором электронных ассистентов.
Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
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Представленный в Таиланде Pajero Sport предназначен для местного рынка, но версия для России будет отличаться разве что моторной гаммой. Дизайн передней части внедорожника привели в соответствие с новым корпоративным стилем Mitsubishi, первым представителем которого стал дебютировавший в ноябре 2018 года пикап Mitsubishi Triton/L200. Обновленный Pajero Sport получил двухэтажную оптику, другую решетку радиатора, а также видоизмененные крылья и капот. Вытянутые задние фонари стали компактнее – нижние светоотражатели теперь аккуратно списаны в диффузор. Поменялась графика задней оптики, на крыше появился «двугорбый» спойлер.

В интерьере также произошли серьезные изменения. На смену традиционным шкалам пришла цифровая приборная панель. Центральную консоль полностью переделали, она стала более стильной и лаконичной. В центральном тоннеле появился сквозной карман, с доступом как со стороны водителя, так и со стороны пассажира. Модернизированная информационно-развлекательная система имеет 8-дюймовый экран и расширенный функционал работы со смартфонами. Отпирать и закрывать автомобиль, контролировать настойки и параметры теперь можно при помощи мобильного приложения. Список электронных систем пополнился продвинутой системой мониторинга слепых зон и ассистентом при выезде с парковки задним ходом.

В технической части изменений не произошло. Для рынка Таиланда рестайлинговый Pajero Sport по-прежнему оснащается 2,4-литровым дизельным мотором (181 л.с.), работающим в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода Super Select II. Производство новинки уже стартовало на заводе в Таиланде. Для России Pajero Sport собирается в Калуге, поэтому внедорожники появятся у нас чуть позже.


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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero Sport
всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
виталий
Покупаем Mitsubishi Pajero Sport на вторичном рынке
Статья не о чем, просто ценники назвал на авто и бла бла. Информативности ноль.
Александр
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Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
{{material_125661}}Представленный в Таиланде Pajero Sport предназначен для местного рынка, но версия для России будет отличаться разве что моторной гаммой. Дизайн передней части внедорожника привели в соответствие с новым корпоративным стилем Mitsubishi, первым представителем которого стал дебютировавший в ноябре 2018 года пикап Mitsubishi Triton/L200. Обновленный Pajero Sport получил двухэтажную оптику, другую решетку радиатора, а также видоизмененные крылья и капот. Вытянутые задние фонари стали компактнее – нижние светоотражатели теперь аккуратно списаны в диффузор. Поменялась графика задней оптики, на крыше появился «двугорбый» спойлер.В интерьере также произошли серьезные изменения. На смену традиционным шкалам пришла цифровая приборная панель. Центральную консоль полностью переделали, она стала более стильной и лаконичной. В центральном тоннеле появился сквозной карман, с доступом как со стороны водителя, так и со стороны пассажира. Модернизированная информационно-развлекательная система имеет 8-дюймовый экран и расширенный функционал работы со смартфонами. Отпирать и закрывать автомобиль, контролировать настойки и параметры теперь можно при помощи мобильного приложения. Список электронных систем пополнился продвинутой системой мониторинга слепых зон и ассистентом при выезде с парковки задним ходом.В технической части изменений не произошло. Для рынка Таиланда рестайлинговый Pajero Sport по-прежнему оснащается 2,4-литровым дизельным мотором (181 л.с.), работающим в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода Super Select II. Производство новинки уже стартовало на заводе в Таиланде. Для России Pajero Sport собирается в Калуге, поэтому внедорожники появятся у нас чуть позже.
2019-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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