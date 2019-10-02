2 октября 2019, 09:31
Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant
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Компания Audi показала рестайлинговую версию «заряженного» универсала RS4 Avant 2020 модельного года. Автомобиль получил обновленный дизайн, цифровую приборную панель и медиасистему MMI с 10,1-дюймовым сенсорным экраном.
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Салон Audi RS4 Avant отделан алькантарой с контрастной красной прострочкой и вышивкой «RS» на спинках сидений. В список оснащения входит усеченный снизу трехспицевый руль, цифровая приборная панель Virtual Cockpit и 10,1-дюймовый тачскрин фирменной медиасистемы MMI. Под капотом остался прежний 2,9-литровый битурбо V6, который выдает 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Разгон с места до «сотни» занимает 4,1 секунды. Европейские продажи стартуют в октябре, а первые покупатели получат свои автомобили ближе к концу года. Цены начинаются от 81,4 тыс. евро или около 5,8 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
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