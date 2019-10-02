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2 октября 2019, 09:31

Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant

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Компания Audi показала рестайлинговую версию «заряженного» универсала RS4 Avant 2020 модельного года. Автомобиль получил обновленный дизайн, цифровую приборную панель и медиасистему MMI с 10,1-дюймовым сенсорным экраном.
Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant

 

Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant

 

Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant

 

Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant

 

Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant

 

Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant

 

Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant

 

Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant

 

Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant

 

Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant
Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant
Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant
Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant
Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant
Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant
Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant
Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant
Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant
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Обновленное семейство Audi A4 представили в мае 2019 года. Тогда публике показали седан, универсал, вседорожный Allroad и «заряженный» S4. Сейчас дошла очередь до спортивного универсала Audi RS4 Avant. Автомобиль отличается от предшественника иными светодиодными фарами с дополнительной окантовкой темным пластиком. Глянцево-черная радиаторная решетка стала больше. Арки передних колес расширили на 30 мм по сравнению со стандартным универсалом Audi A4 Avant. Кроме того, автомобиль получил новый задний бампер, черный диффузор и другую графику задних фонарей. В целом, новинка очень похожа на уменьшенную копию RS6 Avant последнего поколения.

Салон Audi RS4 Avant отделан алькантарой с контрастной красной прострочкой и вышивкой «RS» на спинках сидений. В список оснащения входит усеченный снизу трехспицевый руль, цифровая приборная панель Virtual Cockpit и 10,1-дюймовый тачскрин фирменной медиасистемы MMI. Под капотом остался прежний 2,9-литровый битурбо V6, который выдает 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Разгон с места до «сотни» занимает 4,1 секунды. Европейские продажи стартуют в октябре, а первые покупатели получат свои автомобили ближе к концу года. Цены начинаются от 81,4 тыс. евро или около 5,8 млн рублей в пересчете по текущему курсу.

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Представлен обновленный универсал Audi RS4 Avant
{{material_127304}}Обновленное семейство Audi A4 представили в мае 2019 года. Тогда публике показали седан, универсал, вседорожный Allroad и «заряженный» S4. Сейчас дошла очередь до спортивного универсала Audi RS4 Avant. Автомобиль отличается от предшественника иными светодиодными фарами с дополнительной окантовкой темным пластиком. Глянцево-черная радиаторная решетка стала больше. Арки передних колес расширили на 30 мм по сравнению со стандартным универсалом Audi A4 Avant. Кроме того, автомобиль получил новый задний бампер, черный диффузор и другую графику задних фонарей. В целом, новинка очень похожа на уменьшенную копию RS6 Avant последнего поколения.Салон Audi RS4 Avant отделан алькантарой с контрастной красной прострочкой и вышивкой «RS» на спинках сидений. В список оснащения входит усеченный снизу трехспицевый руль, цифровая приборная панель Virtual Cockpit и 10,1-дюймовый тачскрин фирменной медиасистемы MMI. Под капотом остался прежний 2,9-литровый битурбо V6, который выдает 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Разгон с места до «сотни» занимает 4,1 секунды. Европейские продажи стартуют в октябре, а первые покупатели получат свои автомобили ближе к концу года. Цены начинаются от 81,4 тыс. евро или около 5,8 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
2019-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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