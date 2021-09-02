Представлен первый в мире горный велосипед для инвалидов
Фото: Orange
Фото: Orange
Фото: Orange
Фото: Orange
Фото: Orange
Устойчивость обеспечивает оригинальная конструкция передней подвески, где рулевая тяга объединяет две вилки. Райдер может не только кататься по ровной дороге, но прыгать по кочкам или досками, закладывать крутые повороты и ездить на предельно низких скоростях.
В движение велосипед приводит электромотор Paradox Kinetics eMTB, питающийся от аккумулятора емкостью 504 Вт-ч. Запас хода зависит от условий эксплуатации и составляет, в среднем, 25 километров. Запасной аккумулятор помещается в рюкзак, а для его замены требуется всего несколько секунд.
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