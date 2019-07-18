18 июля 2019, 15:22
Представлен рестайлинговый хэтчбек Mazda 2
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Компания Mazda представила обновленный хэтчбек Mazda 2. Компактный автомобиль стал еще больше похож на старших «братьев» Mazda 3 и Mazda 6, обзавелся продвинутыми электронными системами и избавился от имени Demio, под которым продавался в Японии.
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Список оснащения обновленного хэтчбека пополнился подогревом руля, медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, адаптивными светодиодными фарами головного света, камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем с функцией распознавания дорожных знаков и системой контроля рядности движения. Кроме того, инженеры пересмотрели настройки подвески, чтобы обеспечить более комфортную езду.
В европейскую моторную гамму войдут 1,5-литровые бензиновые двигатели мощностью 75 л.с. и 90 л.с. Оба мотора могут работать в паре с 6-ступенчатой «механикой», а старший агрегат еще и с «автоматом» того же диапазона. Японским покупателям предложат версию с 1,8-литровым дизелем и полным приводом. Продажи на домашнем рынке стартуют 12 сентября, до Европы обновленный хэтчбек Mazda 2 доберется к началу 2020 года.
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16.07.2017, 23:52
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Цитата:| Выбираю авто для покупки, думаю купить демио 2010 года. Отец говорит что подвеска у неё деревянная. Кто знает подскжите так ли это? База у машинки короткая, поэтому трясёт заметно. Да и подвеска жестковата
Впечатляет комплектация CX-3, для небольшого паркетника список опций вполне достойный. Очень жаль, что таких машин у нас в России мало, да и цена наверное кусается.
А А проводилась ли статистика как введения Эры глонас повлияло на безопасность на дорогах.И сколько раз по ее сигналу выезжали спасатели.
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