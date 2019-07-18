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18 июля 2019, 15:22

Представлен рестайлинговый хэтчбек Mazda 2

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Компания Mazda представила обновленный хэтчбек Mazda 2. Компактный автомобиль стал еще больше похож на старших «братьев» Mazda 3 и Mazda 6, обзавелся продвинутыми электронными системами и избавился от имени Demio, под которым продавался в Японии.
Представлен рестайлинговый хэтчбек Mazda 2
Представлен рестайлинговый хэтчбек Mazda 2
Представлен рестайлинговый хэтчбек Mazda 2
Представлен рестайлинговый хэтчбек Mazda 2
Представлен рестайлинговый хэтчбек Mazda 2
Представлен рестайлинговый хэтчбек Mazda 2
Представлен рестайлинговый хэтчбек Mazda 2
Представлен рестайлинговый хэтчбек Mazda 2
Представлен рестайлинговый хэтчбек Mazda 2
Представлен рестайлинговый хэтчбек Mazda 2
Представлен рестайлинговый хэтчбек Mazda 2
Представлен рестайлинговый хэтчбек Mazda 2
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После рестайлинга компактный хэтчбек Mazda будет продаваться по всему миру под единым именем Mazda 2. Ранее для японского рынка модель называлась Mazda Demio. Внешне автомобиль изменился мало. Он унаследовал некоторые дизайнерские решения от стильной новой Mazda 3 и сочетает их с более изысканным оформлением салона, где появились новые комфортабельные передние сидения. 

Список оснащения обновленного хэтчбека пополнился подогревом руля, медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, адаптивными светодиодными фарами головного света, камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем с функцией распознавания дорожных знаков и системой контроля рядности движения. Кроме того, инженеры пересмотрели настройки подвески, чтобы обеспечить более комфортную езду.

В европейскую моторную гамму войдут 1,5-литровые бензиновые двигатели мощностью 75 л.с. и 90 л.с. Оба мотора могут работать в паре с 6-ступенчатой «механикой», а старший агрегат еще и с «автоматом» того же диапазона. Японским покупателям предложат версию с 1,8-литровым дизелем и полным приводом. Продажи на домашнем рынке стартуют 12 сентября, до Европы обновленный хэтчбек Mazda 2 доберется к началу 2020 года.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mazda Demio
Цитата:| Выбираю авто для покупки, думаю купить демио 2010 года. Отец говорит что подвеска у неё деревянная. Кто знает подскжите так ли это? База у машинки короткая, поэтому трясёт заметно. Да и подвеска жестковата
Игорь
Mazda 2 и CX-3 пережили рестайлинг
Впечатляет комплектация CX-3, для небольшого паркетника список опций вполне достойный. Очень жаль, что таких машин у нас в России мало, да и цена наверное кусается.
Павел
На Дальнем Востоке упал спрос на праворульные машины
А А проводилась ли статистика как введения Эры глонас повлияло на безопасность на дорогах.И сколько раз по ее сигналу выезжали спасатели.
папуас
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Представлен рестайлинговый хэтчбек Mazda 2
{{material_126161}}После рестайлинга компактный хэтчбек Mazda будет продаваться по всему миру под единым именем Mazda 2. Ранее для японского рынка модель называлась Mazda Demio. Внешне автомобиль изменился мало. Он унаследовал некоторые дизайнерские решения от стильной новой Mazda 3 и сочетает их с более изысканным оформлением салона, где появились новые комфортабельные передние сидения. Список оснащения обновленного хэтчбека пополнился подогревом руля, медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, адаптивными светодиодными фарами головного света, камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем с функцией распознавания дорожных знаков и системой контроля рядности движения. Кроме того, инженеры пересмотрели настройки подвески, чтобы обеспечить более комфортную езду.В европейскую моторную гамму войдут 1,5-литровые бензиновые двигатели мощностью 75 л.с. и 90 л.с. Оба мотора могут работать в паре с 6-ступенчатой «механикой», а старший агрегат еще и с «автоматом» того же диапазона. Японским покупателям предложат версию с 1,8-литровым дизелем и полным приводом. Продажи на домашнем рынке стартуют 12 сентября, до Европы обновленный хэтчбек Mazda 2 доберется к началу 2020 года.
2019-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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