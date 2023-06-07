Представлен самый маленький кроссовер Volvo: у него будет версия Cross Country

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Новый Volvo EX30 – это электрический пятидверный кроссовер. Версий с классическими ДВС у него нет и не будет. Автомобиль построен на модульной платформе SEA концерна Geely. В техническом плане его ближайшие родственники – Smart #1 и Zeekr X. По габаритам он близок к Mini Countryman или Audi Q2. Его длина составляет 4 233 мм, ширина – 1 837 мм, высота – 1 555 мм, а расстояние между осями достигает 2 750 мм. Дорожный просвет – 177 мм, объем багажника – 318 литров (или 904 литра со сложенными сидениями второго ряда).

Центральное место в салоне занимает 12,3-дюймовый экран, на который выводится не только информация медиасистемы, навигация или настройки климата, но и показания приборов. Ни отдельного приборного дисплея, ни проекционного экрана у Volvo EX30 нет. Кнопки стеклоподъемников и центрального замка расположены на центральном подлокотнике. За управление трансмиссией отвечает правый подрулевой рычажок. Фишка Volvo EX30 – стеклянная крыша, создающая в салоне ощущение простора. В списке оснащения богатый набор электронных систем безопасности.

Фото: Volvo

Покупатели смогут выбирать их трех версий. Базовый кроссовер получит один электромотор мощностью 272 л.с. (343 Нм) на задней оси и литий-железо-фосфатную батарею емкостью 49 кВт-ч. Заявленный запас хода составляет 344 километра. Разгон с места до «сотни» занимает 5,7 секунды. Версия Extended Range отличается увеличенной емкостью батареи (64 кВт-ч) и запасом хода до 480 километров. Топовая Twin Motor Performance с полным приводом имеет суммарную мощность 428 л.с. (543 Нм). На разгон до «сотни» требуется всего 3,6 секунды. Запас хода – 460 километров.

Фото: Volvo

Сборку Volvo EX30 наладят в Китае. Продажи стартуют ближе к концу 2023 года. В Европе новинка будет стоит от 36 тысяч евро или порядка 3,2 млн рублей в пересчете по курсу. В 2024 году на рынок выйдет «внедорожная» версия Cross Country с пластиковым обвесом, более крупными колесами, увеличенным дорожным просветом и экспедиционным багажником на крыше.

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