Представлен самый мощный в истории Mercedes-AMG
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Разработкой батареи специалисты Mercedes-AMG занимались совместно с британскими инженерами Mercedes-AMG Formula 1. Она весит всего 89 килограммов и питает 204-сильный электромотор. Главная задача батареи обеспечивать большую мощность, поэтому запас хода на чистом электричестве у спорткара достаточно скромный – всего 12 километров.
Мощный Mercedes-AMG GT 63 SE Performance может разогнаться до 100 км/ч за 2,9 секунды или на 0,2 секунды быстрее, чем GT Black Series Coupe. До 200 км/ч спорткар разгоняется за 10 секунд. Его максимальная скорость – 315 км/ч. В оснащение вошла система рекуперативного торможения, система AMG Ride Control plus с адаптивной пневмоподвеской, 21-дюймовые колесные диски, новый трехспицевый руль с сенсорными кнопками и медиасистема MBUX. Цена пока неизвестна, но она явно будет выше 160 тысяч долларов (12 млн рублей), которые просят за «обычный» Mercedes-AMG GT 63 S.
- 9 990 000 РMercedes AMG GT 2017 в Москве
- 6 400 000 РMercedes AMG GT 2016 в Москве
- 7 562 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 10 990 000 РMercedes AMG GT 2018 в Москве
- 3 500 000 РMercedes AMG GT 2016 в Москве
- 10 990 000 РMercedes AMG GT 2017 в Москве
- 10 490 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 9 150 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 8 552 247 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 11 995 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий