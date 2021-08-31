Представлен самый роскошный дом на колесах: одна из опций – спорткар Bugatti во встроенном гараже
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
В основе автодома лежит шасси Volvo или Mercedes-Benz стоимостью от 1,6 млн евро. В первом случае он оснащается мотором мощностью 460 л.с., во втором – мощностью 430 л.с. Дальнейшее оснащение ограничивается только кошельком заказчика. Выставочный образец отделан натуральной кожей, шпоном и стеклом. Есть полностью оборудованная кухня, гостиная с обеденной зоной, комната отдыха, спальня, ванная комната с тропическим душем под потолком, имитирующим звездное небо.
В нижней части автодома располагается гараж с Bugatti Chiron и двумя горными велосипедами. Гидравлическую платформу гаража можно использовать в качестве веранды, чтобы пообедать на открытом воздухе. За обеспечение энергией отвечает блок мощных батарей, солнечные панели на крыше и генератор мощностью 8 кВт. Volkner Performance S – это настоящий особняк на колесах, в котором можно путешествовать с привычным уровнем комфорта.
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