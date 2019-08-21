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21 августа 2019, 00:28

Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV

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фото Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz раскрыла подробности о новой модели в электрической линейке EQ. Восьмиместный минивен Mercedes EQV оснащен электромотором мощностью 204 л.с., может разгоняться до 162 км/ч и проезжать без подзарядки по 400 километров.
Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV

фото Mercedes-Benz

Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV

фото Mercedes-Benz

Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV

фото Mercedes-Benz

Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV

фото Mercedes-Benz

Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV

фото Mercedes-Benz

Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV

фото Mercedes-Benz

Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV

фото Mercedes-Benz

Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV

фото Mercedes-Benz

Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV

фото Mercedes-Benz

Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV
Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV
Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV
Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV
Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV
Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV
Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV
Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV
Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV
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Публике электрический минивен Mercedes EQV покажут в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Серийный автомобиль практически полностью воспроизводит одноименный концепт-кар, представленный полгода назад на Женевском мотор-шоу. Электрокар построен на базе обычного V-Class и будет доступен в двух вариантах длины: 5 140 мм и 5 370 мм. Конфигурация салона варьируется в зависимости от комплектации от 6 до 8 мест.

Понять, что перед нами электромобиль, можно по оригинальному оформлению радиаторной решетки в духе кроссовера Mercedes EQC, особым 18-дюймовыми колесным дискам с улучшенной аэродинамикой и, конечно, по шильдикам «EQV» на борту. В салоне электрической версии появилась новейшая медиасистема MBUX с 10-дюймовым экраном и функцией голосового управления. Стандартные Mercedes V-Class с ДВС пока оснащаются медиакомплексом Comand.

Первой в продажу поступит версия Mercedes EQV 300. В состав ее силовой установки входит электромотор (204 л.с., 362 Нм) и тяговая литий-ионная батарея емкостью 90 кВт-ч. Максимальная скорость достигает 160 км/ч, а запас хода в самом щадящем режиме с максимальной рекуперацией – 405 километров. Восполнить заряд аккумулятора можно от штатного зарядного устройства мощностью 11 кВт за 10 часов или от мощной 110-киловаттной станции за час (от 10% до 80%). Сборку электрических Mercedes EQV наладят в Испании на одной линии с Mercedes V-Class. Продажи начнутся в 2020 году. Стоить новинка будет не менее 70 000 евро (5,2 млн рублей в пересчете по курсу).

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV
{{material_124722}}Публике электрический минивен Mercedes EQV покажут в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Серийный автомобиль практически полностью воспроизводит одноименный концепт-кар, представленный полгода назад на Женевском мотор-шоу. Электрокар построен на базе обычного V-Class и будет доступен в двух вариантах длины: 5 140 мм и 5 370 мм. Конфигурация салона варьируется в зависимости от комплектации от 6 до 8 мест.Понять, что перед нами электромобиль, можно по оригинальному оформлению радиаторной решетки в духе кроссовера Mercedes EQC, особым 18-дюймовыми колесным дискам с улучшенной аэродинамикой и, конечно, по шильдикам «EQV» на борту. В салоне электрической версии появилась новейшая медиасистема MBUX с 10-дюймовым экраном и функцией голосового управления. Стандартные Mercedes V-Class с ДВС пока оснащаются медиакомплексом Comand.Первой в продажу поступит версия Mercedes EQV 300. В состав ее силовой установки входит электромотор (204 л.с., 362 Нм) и тяговая литий-ионная батарея емкостью 90 кВт-ч. Максимальная скорость достигает 160 км/ч, а запас хода в самом щадящем режиме с максимальной рекуперацией – 405 километров. Восполнить заряд аккумулятора можно от штатного зарядного устройства мощностью 11 кВт за 10 часов или от мощной 110-киловаттной станции за час (от 10% до 80%). Сборку электрических Mercedes EQV наладят в Испании на одной линии с Mercedes V-Class. Продажи начнутся в 2020 году. Стоить новинка будет не менее 70 000 евро (5,2 млн рублей в пересчете по курсу).
2019-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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