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21 августа 2019, 00:28
Представлен серийный электрический минивен Mercedes EQV
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фото Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz раскрыла подробности о новой модели в электрической линейке EQ. Восьмиместный минивен Mercedes EQV оснащен электромотором мощностью 204 л.с., может разгоняться до 162 км/ч и проезжать без подзарядки по 400 километров.
фото Mercedes-Benz
фото Mercedes-Benz
фото Mercedes-Benz
фото Mercedes-Benz
фото Mercedes-Benz
фото Mercedes-Benz
фото Mercedes-Benz
фото Mercedes-Benz
фото Mercedes-Benz
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Понять, что перед нами электромобиль, можно по оригинальному оформлению радиаторной решетки в духе кроссовера Mercedes EQC, особым 18-дюймовыми колесным дискам с улучшенной аэродинамикой и, конечно, по шильдикам «EQV» на борту. В салоне электрической версии появилась новейшая медиасистема MBUX с 10-дюймовым экраном и функцией голосового управления. Стандартные Mercedes V-Class с ДВС пока оснащаются медиакомплексом Comand.
Первой в продажу поступит версия Mercedes EQV 300. В состав ее силовой установки входит электромотор (204 л.с., 362 Нм) и тяговая литий-ионная батарея емкостью 90 кВт-ч. Максимальная скорость достигает 160 км/ч, а запас хода в самом щадящем режиме с максимальной рекуперацией – 405 километров. Восполнить заряд аккумулятора можно от штатного зарядного устройства мощностью 11 кВт за 10 часов или от мощной 110-киловаттной станции за час (от 10% до 80%). Сборку электрических Mercedes EQV наладят в Испании на одной линии с Mercedes V-Class. Продажи начнутся в 2020 году. Стоить новинка будет не менее 70 000 евро (5,2 млн рублей в пересчете по курсу).
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
система и правда очень умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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